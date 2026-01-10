Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động

Theo Cục Việc làm, việc hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, an toàn lao động và bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo dựng nền tảng số vững chắc, góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số...

Chiều 10/1, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình đồng chủ trì, đánh giá toàn diện kết quả một năm nỗ lực của Cục trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế nhiều biến động. Đồng thời xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội và việc làm bền vững cho người lao động.

Theo báo cáo tại hội nghị, dù trải qua nhiều biến động về tổ chức và chịu tác động từ bối cảnh kinh tế - xã hội phức tạp, Cục Việc làm vẫn nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ trọng tâm. Các lĩnh vực then chốt như thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động đều đạt kết quả tích cực.

Năm 2025, Cục Việc làm đã bám sát các chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,7%, trong đó nhóm có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 29,1%, tiệm cận mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 35,1%, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời và xuyên suốt, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2 triệu lượt người. Đặc biệt, số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm so với năm 2024 là minh chứng cho sự phục hồi và ổn định của thị trường lao động trong giai đoạn này.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Cục Việc làm ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành tham mưu ban hành 24/27 văn bản theo chương trình, kế hoạch, nổi bật là Luật Việc làm (sửa đổi) số 74/2025/QH15 cùng nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Các văn bản này góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về việc làm và thị trường lao động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là việc triển khai mạnh mẽ chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Từ ngày 1/7/2025, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được phân cấp, phân quyền hoàn toàn cho địa phương. Tính đến tháng 11/2025, cả nước đang quản lý khoảng 170.215 lao động nước ngoài đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Song hành với cải cách hành chính, Cục Việc làm đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua xây dựng 6 cơ sở dữ liệu ngành và Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Phiên bản thử nghiệm của Sàn giao dịch việc làm trực tuyến quốc gia đã được trình Bộ Nội vụ xem xét cho phép đưa vào khai thác; đồng thời hệ thống đã kết nối chính thức với ứng dụng VNeID để phục vụ xác thực thông tin người lao động.

Trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, Cục đã triển khai thí điểm 6 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ giải quyết chế độ cho hơn 766.000 người có quyết định hưởng trợ cấp, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển quan trọng về tổ chức bộ máy khi Cục Việc làm được hợp nhất từ 5 đơn vị, gồm Cục Việc làm (cũ), Cục An toàn lao động và 3 Trung tâm Kiểm định. Với cơ cấu mới gồm 8 đơn vị hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp, tổng biên chế 413 người, Cục đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm hoạt động chuyên môn thông suốt, không bị gián đoạn.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt đối với công tác tổ chức, cán bộ của Cục. Việc sáp nhập Cục An toàn, vệ sinh lao động cùng các đơn vị sự nghiệp về Cục Việc làm đặt ra yêu cầu rất lớn trong điều hành, nhất là khi lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động có nhiều đặc thù chuyên môn sâu.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, thông tin tại hội nghị.

Theo ông Bình, trong năm qua, lãnh đạo Cục đã dành nhiều thời gian để vừa nắm bắt chuyên môn mới, vừa đảm bảo bộ máy sau sáp nhập vận hành thông suốt. Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực việc làm được xác định là một trong những áp lực lớn nhất.

Bước sang năm 2026, Cục Việc làm đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, nâng tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ lên khoảng 29,5%. Cục dự kiến tham mưu ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật mới; đồng thời tập trung xây dựng Chiến lược phát triển thị trường lao động đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đánh giá cao những kết quả mà Cục Việc làm đạt được trong năm 2025. Thứ trưởng đề nghị Cục Việc làm tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, Cục cần tăng cường theo dõi, phân tích, dự báo thị trường lao động, đẩy mạnh xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu chỉ đạo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Cục Việc làm kiến nghị Bộ Nội vụ sớm quan tâm bố trí hạ tầng công nghệ thông tin và phê duyệt kinh phí đầu tư. Việc hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, an toàn lao động và bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo dựng nền tảng số vững chắc, góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.