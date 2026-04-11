Ra mắt nhà máy pin lưu trữ năng lượng tại Hưng Yên
Khánh Vy
11/04/2026, 18:24
Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (BESS) đặt tại Hưng Yên có công suất thiết kế 5GWh/năm với quy mô đầu tư giai đoạn đầu 300 tỷ đồng…
Ngày 11/4, tại Hưng Yên, GG Power chính thức ra mắt Nhà
máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System - BESS) tại
Khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên với quy mô vốn đầu tư giai đoạn đầu 300
tỷ đồng.
Đây là một trong những nhà máy BESS đầu tiên tại Việt Nam được
đầu tư bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa trên
90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.
Nhà máy GG Power có tổng diện tích 1,2 héc-ta, bao gồm xưởng
sản xuất 2 tầng hiện đại và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) với công
suất thiết kế đạt 5GWh/năm. Nhà máy cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn
diện cho mọi phân khúc, bao gồm: dân dụng (Residential) cho hộ gia đình, các giải
pháp cho quy mô công nghiệp (C&I) và các dự án quy mô lưới điện
(Utility-scale).
Về nền tảng công nghệ, GG Power nhận chuyển giao công nghệ
(licensing) từ Tập đoàn Goldwind để làm chủ quy trình R&D. Nhờ đó, công ty
đã tối ưu hóa thành công hệ thống điều hành năng lượng (EMS) có khả năng tương
thích cao với lưới điện Việt Nam và đảm bảo bảo mật dữ liệu lưu trữ trong nước.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn
Hoàng Long nhấn mạnh thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam muốn phát triển
bắt buộc phải có hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Vì vậy, ông đánh giá cao tinh thần dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp
Việt Nam và khẳng định Bộ Công Thương sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn để các
doanh nghiệp trong nước phát triển được nguồn năng lượng xanh, sạch và hệ sinh
thái năng lượng tái tạo “Made in Việt Nam”.
Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang
Hoà nhận định việc nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động hoàn toàn phù hợp với định hướng
phát triển của Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là trở thành tỉnh công nghiệp,
công nghệ cao.
Sự ra đời của nhà máy của GG Power đón đầu làn sóng bùng nổ
của thị trường BESS toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 28,3% vào
năm 2030 (theo Grandview Research), khi lưu trữ năng lượng trở thành cấu phần bắt
buộc của lưới điện hiện đại.
Tại Việt Nam, dù nhu cầu lưu trữ năng lượng đang cấp thiết để
giải bài toán biến thiên và quá tải lưới điện, song phần lớn thị trường vẫn phụ thuộc
vào thiết bị nhập khẩu.
Vì vậy, các định hướng tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ và Quy hoạch điện VIII đã đặt ra lộ trình cấp thiết về việc phát triển
nguồn năng lượng phân tán và lắp đặt hệ thống BESS để giảm áp lực phụ tải giờ
cao điểm. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến cần khoảng 10 - 16 GW BESS trong giai đoạn tới.
Nỗ lực nội địa hóa của GG Power đóng vai trò quan trọng
trong việc chuyển dịch từ quốc gia tiêu thụ sang làm chủ công nghệ, đảm bảo an
ninh năng lượng và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu.
Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng
giám đốc GG Power, nhấn mạnh GG Power không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị,
mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi, từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải
pháp toàn diện.
“Chúng tôi đầu tư mạnh vào R&D, phát triển tiêu chuẩn nội
bộ, xây dựng nhà máy và liên kết hợp tác quốc tế. Đây là con đường không dễ
dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết
hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia. Với BESS, Việt Nam
hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm lưu trữ năng lượng của Châu Á trong
tương lai”, ông Bình nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ "rót" thêm 300 tỷ đồng ở
giai đoạn 2 của dự án nhằm mở rộng thêm nhà máy phụ trợ nhằm nâng cao năng lực
sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
