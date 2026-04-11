Ra mắt nhà máy pin lưu trữ năng lượng tại Hưng Yên

Ngày 11/4, tại Hưng Yên, GG Power chính thức ra mắt Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System - BESS) tại Khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên với quy mô vốn đầu tư giai đoạn đầu 300 tỷ đồng.

Đây là một trong những nhà máy BESS đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa trên 90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.

Nhà máy GG Power có tổng diện tích 1,2 héc-ta, bao gồm xưởng sản xuất 2 tầng hiện đại và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) với công suất thiết kế đạt 5GWh/năm. Nhà máy cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc, bao gồm: dân dụng (Residential) cho hộ gia đình, các giải pháp cho quy mô công nghiệp (C&I) và các dự án quy mô lưới điện (Utility-scale).

Về nền tảng công nghệ, GG Power nhận chuyển giao công nghệ (licensing) từ Tập đoàn Goldwind để làm chủ quy trình R&D. Nhờ đó, công ty đã tối ưu hóa thành công hệ thống điều hành năng lượng (EMS) có khả năng tương thích cao với lưới điện Việt Nam và đảm bảo bảo mật dữ liệu lưu trữ trong nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam muốn phát triển bắt buộc phải có hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Vì vậy, ông đánh giá cao tinh thần dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp Việt Nam và khẳng định Bộ Công Thương sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp trong nước phát triển được nguồn năng lượng xanh, sạch và hệ sinh thái năng lượng tái tạo “Made in Việt Nam”.

Trong khuôn khổ sự kiện, GG Power tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ phụ trợ, khách hàng quốc tế và nhà phân phối để phát triển mạng lưới trên cả nước.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hoà nhận định việc nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là trở thành tỉnh công nghiệp, công nghệ cao.

Sự ra đời của nhà máy của GG Power đón đầu làn sóng bùng nổ của thị trường BESS toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 28,3% vào năm 2030 (theo Grandview Research), khi lưu trữ năng lượng trở thành cấu phần bắt buộc của lưới điện hiện đại.

Tại Việt Nam, dù nhu cầu lưu trữ năng lượng đang cấp thiết để giải bài toán biến thiên và quá tải lưới điện, song phần lớn thị trường vẫn phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Vì vậy, các định hướng tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch điện VIII đã đặt ra lộ trình cấp thiết về việc phát triển nguồn năng lượng phân tán và lắp đặt hệ thống BESS để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến cần khoảng 10 - 16 GW BESS trong giai đoạn tới.

Nỗ lực nội địa hóa của GG Power đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch từ quốc gia tiêu thụ sang làm chủ công nghệ, đảm bảo an ninh năng lượng và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power, nhấn mạnh GG Power không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị, mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi, từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải pháp toàn diện.

“Chúng tôi đầu tư mạnh vào R&D, phát triển tiêu chuẩn nội bộ, xây dựng nhà máy và liên kết hợp tác quốc tế. Đây là con đường không dễ dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia. Với BESS, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm lưu trữ năng lượng của Châu Á trong tương lai”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ "rót" thêm 300 tỷ đồng ở giai đoạn 2 của dự án nhằm mở rộng thêm nhà máy phụ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.