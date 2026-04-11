Khởi động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”
Anh Văn
11/04/2026, 19:32
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khởi động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”, một sáng kiến độc đáo, nhằm lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ về thành phố không chỉ qua các điểm đến nổi tiếng, mà còn qua cảm xúc, trải nghiệm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người.
Ngày 11/4, bà
Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết
Chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” không chỉ đơn thuần là một danh sách
các địa danh nổi tiếng, mà là một bản đồ trải nghiệm sống động, nơi mỗi điểm
chạm là một câu chuyện, một cảm xúc, một trải nghiệm độc đáo.
Khác với cách tiếp
cận truyền thống, chương trình này mở rộng khái niệm “điểm chạm” để bao gồm mọi
trải nghiệm giúp du khách thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và tinh thần của Đà
Nẵng. Từ thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa, con người, nhịp sống địa phương đến
những khoảnh khắc bình dị nhưng đủ sức lưu lại trong ký ức, tất cả đều có thể
trở thành điểm chạm.
Một trong những
điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự tham gia tích cực của cộng đồng trong
quá trình đề xuất và bình chọn. Mọi đối tượng, từ người dân địa phương, du
khách, doanh nghiệp đến các nhà sáng tạo nội dung, đều có thể tham gia gửi đề
xuất và bình chọn trực tuyến trên nền tảng chính thức của chương trình. Điều
này không chỉ tạo ra một bản đồ trải nghiệm phong phú và đa dạng, mà còn khuyến
khích sự sáng tạo và gắn kết cộng đồng.
Từ các đề xuất của
cộng đồng, chương trình sẽ tuyển chọn các “điểm chạm” tiêu biểu, phân bổ theo 6
nhóm trải nghiệm chính, gồm: Điểm chạm bản sắc: tôn vinh các giá trị văn hóa,
di sản và làng nghề truyền thống; điểm chạm vị giác: giới thiệu ẩm thực đặc
trưng và các trải nghiệm ăn uống đa dạng; điểm chạm nguyên sơ: tập trung vào
thiên nhiên, sinh thái, hoạt động ngoài trời và khám phá; điểm chạm tĩnh lặng:
gắn với chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và chữa lành; điểm chạm khoảnh khắc: gắn
với lễ hội, sự kiện và các không gian check-in ấn tượng; điểm chạm đời sống:
tôn vinh những trải nghiệm đời sống địa phương gần gũi, chân thực.
Theo kế hoạch,
Chương trình được triển khai qua ba giai đoạn chính trong năm 2026. Cụ thể, tháng 4 là thời điểm phát động chương trình và tiếp nhận đề xuất từ cá nhân, tổ
chức trên nền tảng trực tuyến. Tiếp theo, từ tháng 5 đến tháng 6, sẽ diễn ra
quá trình bình chọn cộng đồng theo hình thức công khai, minh bạch. Cuối cùng,
vào tháng 7, danh sách 100 điểm chạm tiêu biểu sẽ được công bố và truyền thông
rộng rãi trên các kênh trong nước và quốc tế.
Điểm khác biệt
quan trọng của chương trình là không thực hiện xếp hạng hay so sánh giữa các
hoạt động đề xuất. Thay vào đó, chương trình tập trung lan tỏa những trải
nghiệm tiêu biểu được cộng đồng ghi nhận và yêu thích. Mỗi “điểm chạm” có thể
hiện diện ở nhiều không gian khác nhau, mở ra cơ hội sáng tạo cho doanh nghiệp,
tổ chức và cộng đồng trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch tương
ứng.
Đà Nẵng, với vẻ
đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa phong phú, đã từ lâu trở thành điểm đến
hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.Thông qua chương trình này, Đà Nẵng không chỉ giới thiệu với du khách những
nơi nên đến, mà còn lan tỏa những điều đáng để cảm nhận, đáng để nhớ và đáng để
quay trở lại. Đây được kỳ vọng sẽ là một hoạt động truyền thông – xúc tiến du
lịch mới mẻ, góp phần khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến giàu cảm xúc,
sáng tạo và thân thiện trong năm 2026.
Chương trình “Top
100 điểm chạm Đà Nẵng” không chỉ là một sáng kiến du lịch, mà còn là một hành
trình khám phá và kết nối. Mỗi điểm chạm là một câu chuyện, một trải nghiệm,
một cảm xúc, và cùng nhau, chúng tạo nên một bức tranh sống động về Đà Nẵng –
một thành phố không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn giàu có về văn hóa và tình
người.
Đà Nẵng: Bảo tồn văn hóa ẩm thực dân tộc thiểu số và phát triển du lịch cộng đồng
Thành phố Đà Nẵng, với sự đa dạng văn hóa và sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, đã và đang nỗ lực không ngừng để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa ẩm thực quý báu này...
Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026: Du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững
Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”...
Huế kiến tạo hành trình du lịch mới mang “sắc xanh”
Huế đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ về môi trường, hạ tầng và quản lý hoạt động du lịch, trong đó trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các mô hình du lịch bền vững...
Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học
Sáng ngày 10/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học (VNeID) đi tàu bay...
Thêm nhiều cơ hội “săn sale” cho thị trường tour hè
Thị trường du lịch nội địa đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, với nhu cầu được dự báo tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp lữ hành đang phải đối mặt với nhiều biến số, đặc biệt là chi phí đầu vào...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: