Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khởi động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng”, một sáng kiến độc đáo, nhằm lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ về thành phố không chỉ qua các điểm đến nổi tiếng, mà còn qua cảm xúc, trải nghiệm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người.

Ngày 11/4, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết Chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” không chỉ đơn thuần là một danh sách các địa danh nổi tiếng, mà là một bản đồ trải nghiệm sống động, nơi mỗi điểm chạm là một câu chuyện, một cảm xúc, một trải nghiệm độc đáo.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, chương trình này mở rộng khái niệm “điểm chạm” để bao gồm mọi trải nghiệm giúp du khách thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và tinh thần của Đà Nẵng. Từ thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa, con người, nhịp sống địa phương đến những khoảnh khắc bình dị nhưng đủ sức lưu lại trong ký ức, tất cả đều có thể trở thành điểm chạm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình đề xuất và bình chọn. Mọi đối tượng, từ người dân địa phương, du khách, doanh nghiệp đến các nhà sáng tạo nội dung, đều có thể tham gia gửi đề xuất và bình chọn trực tuyến trên nền tảng chính thức của chương trình. Điều này không chỉ tạo ra một bản đồ trải nghiệm phong phú và đa dạng, mà còn khuyến khích sự sáng tạo và gắn kết cộng đồng.

Từ các đề xuất của cộng đồng, chương trình sẽ tuyển chọn các “điểm chạm” tiêu biểu, phân bổ theo 6 nhóm trải nghiệm chính, gồm: Điểm chạm bản sắc: tôn vinh các giá trị văn hóa, di sản và làng nghề truyền thống; điểm chạm vị giác: giới thiệu ẩm thực đặc trưng và các trải nghiệm ăn uống đa dạng; điểm chạm nguyên sơ: tập trung vào thiên nhiên, sinh thái, hoạt động ngoài trời và khám phá; điểm chạm tĩnh lặng: gắn với chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và chữa lành; điểm chạm khoảnh khắc: gắn với lễ hội, sự kiện và các không gian check-in ấn tượng; điểm chạm đời sống: tôn vinh những trải nghiệm đời sống địa phương gần gũi, chân thực.

Chương trình đề xuất Top 100 điểm chạm Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, Chương trình được triển khai qua ba giai đoạn chính trong năm 2026. Cụ thể, tháng 4 là thời điểm phát động chương trình và tiếp nhận đề xuất từ cá nhân, tổ chức trên nền tảng trực tuyến. Tiếp theo, từ tháng 5 đến tháng 6, sẽ diễn ra quá trình bình chọn cộng đồng theo hình thức công khai, minh bạch. Cuối cùng, vào tháng 7, danh sách 100 điểm chạm tiêu biểu sẽ được công bố và truyền thông rộng rãi trên các kênh trong nước và quốc tế.

Điểm khác biệt quan trọng của chương trình là không thực hiện xếp hạng hay so sánh giữa các hoạt động đề xuất. Thay vào đó, chương trình tập trung lan tỏa những trải nghiệm tiêu biểu được cộng đồng ghi nhận và yêu thích. Mỗi “điểm chạm” có thể hiện diện ở nhiều không gian khác nhau, mở ra cơ hội sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch tương ứng.

Đà Nẵng, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa phong phú, đã từ lâu trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Thông qua chương trình này, Đà Nẵng không chỉ giới thiệu với du khách những nơi nên đến, mà còn lan tỏa những điều đáng để cảm nhận, đáng để nhớ và đáng để quay trở lại. Đây được kỳ vọng sẽ là một hoạt động truyền thông – xúc tiến du lịch mới mẻ, góp phần khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến giàu cảm xúc, sáng tạo và thân thiện trong năm 2026.

Chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” không chỉ là một sáng kiến du lịch, mà còn là một hành trình khám phá và kết nối. Mỗi điểm chạm là một câu chuyện, một trải nghiệm, một cảm xúc, và cùng nhau, chúng tạo nên một bức tranh sống động về Đà Nẵng – một thành phố không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn giàu có về văn hóa và tình người.