Quảng Trị thu hút đầu tư công nghệ cao từ Australia
Nguyễn Thuấn
06/04/2026, 16:18
Với lợi thế vị trí trên Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng định hướng phát triển rõ ràng, Quảng Trị tiếp tục thu hút sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng chiến lược...
Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Hiệp hội
HunterNet (Australia) nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược trong
các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng bền vững.
Tại buổi tiếp và làm việc, ông Tim Owen, Chủ tịch Hiệp hội
HunterNet cho biết, Hiệp hội là tổ chức hợp tác công nghiệp uy tín tại
Australia, với hơn 180 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ
thuật và công nghệ. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, HunterNet đánh giá Quảng
Trị là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu
tư.
Theo ông Tim Owen, với vị trí chiến lược và định hướng phát
triển rõ ràng, Quảng Trị có thể trở thành điểm đến phù hợp để các doanh nghiệp
thành viên của Hiệp hội mở rộng hoạt động. Trên cơ sở đó, HunterNet mong muốn
thúc đẩy hợp tác sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm mà Hiệp hội có thế mạnh,
đặc biệt là công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật.
Hiệp hội HunterNet cũng đề xuất kế hoạch triển khai các hoạt
động khảo sát thực địa trong lĩnh vực năng lượng sạch, đồng thời nghiên cứu khả
năng hợp tác phát triển hệ thống cảng biển nhằm nâng cao năng lực cửa ngõ
logistics của tỉnh. Bên cạnh đó, Hiệp hội đặc biệt quan tâm đến cơ hội đầu tư
vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như sản xuất vật liệu bán dẫn
và sản xuất, bảo dưỡng linh kiện máy bay.
Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng công nghệ tiên tiến,
đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp ngay từ
giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi triển
khai.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Lê Đức Tiến nhấn mạnh, Quảng Trị đang
hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững. Với hệ thống
hạ tầng giao thông liên vùng từng bước được hoàn thiện đồng bộ cùng vị trí quan
trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị có nhiều lợi thế trong kết nối
giao thương và thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế.
Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các lĩnh vực mà HunterNet quan tâm như
năng lượng sạch, phát triển cảng biển, công nghệ bán dẫn hay công nghệ hàng
không đều phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của địa phương. Quảng Trị đặt
mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, đồng thời phát
triển mạnh kinh tế biển gắn với hệ thống logistics hiện đại.
Đặc biệt, các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất vật
liệu bán dẫn và công nghệ hàng không được xác định là những lĩnh vực quan trọng
để tạo đột phá về khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh
tranh của nền kinh tế địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, địa phương cam
kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm
cơ hội hợp tác. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, cung
cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ tối đa nhằm sớm hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác
thành các dự án cụ thể.
