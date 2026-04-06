Quảng Trị thu hút đầu tư công nghệ cao từ Australia

Nguyễn Thuấn

06/04/2026, 16:18

Với lợi thế vị trí trên Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng định hướng phát triển rõ ràng, Quảng Trị tiếp tục thu hút sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng chiến lược...

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội HunterNet nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Ngày 6/4, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Hiệp hội HunterNet (Australia) nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng bền vững.

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Tim Owen, Chủ tịch Hiệp hội HunterNet cho biết, Hiệp hội là tổ chức hợp tác công nghiệp uy tín tại Australia, với hơn 180 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật và công nghệ. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, HunterNet đánh giá Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Theo ông Tim Owen, với vị trí chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng, Quảng Trị có thể trở thành điểm đến phù hợp để các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội mở rộng hoạt động. Trên cơ sở đó, HunterNet mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm mà Hiệp hội có thế mạnh, đặc biệt là công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật.

Hiệp hội HunterNet cũng đề xuất kế hoạch triển khai các hoạt động khảo sát thực địa trong lĩnh vực năng lượng sạch, đồng thời nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển hệ thống cảng biển nhằm nâng cao năng lực cửa ngõ logistics của tỉnh. Bên cạnh đó, Hiệp hội đặc biệt quan tâm đến cơ hội đầu tư vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như sản xuất vật liệu bán dẫn và sản xuất, bảo dưỡng linh kiện máy bay.

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng công nghệ tiên tiến, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp ngay từ giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả khi triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến tặng quà cho ông Tim Owen, Chủ tịch Hiệp hội HunterNet 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, Quảng Trị đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững. Với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng từng bước được hoàn thiện đồng bộ cùng vị trí quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị có nhiều lợi thế trong kết nối giao thương và thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các lĩnh vực mà HunterNet quan tâm như năng lượng sạch, phát triển cảng biển, công nghệ bán dẫn hay công nghệ hàng không đều phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của địa phương. Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, đồng thời phát triển mạnh kinh tế biển gắn với hệ thống logistics hiện đại.

Đặc biệt, các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất vật liệu bán dẫn và công nghệ hàng không được xác định là những lĩnh vực quan trọng để tạo đột phá về khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ tối đa nhằm sớm hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác thành các dự án cụ thể.

Từ khóa:

công nghệ cao công nghệ hàng không Hiệp hội HunterNet Australia hợp tác đầu tư năng lượng sạch quảng trị sản xuất vật liệu bán dẫn

