Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong thế giằng co

Phiên giao dịch 11/4, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm nhẹ 700 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần dù liên tục biến động mạnh giữa các phiên. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua…

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, sau khi bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (10/4), giá giao dịch vàng miếng SJC đảo chiều giảm nhẹ trong phiên sáng nay (11/4). Giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn phổ biến neo tại 172,4 triệu đồng/lượng.

Trong suốt phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 10/4, thương hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Chốt phiên chiều, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 169,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 172,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ở phía Nam, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá bán vàng miếng chốt phiên ở mức 172,4 triệu đồng/lượng nhưng giá mua nhỉnh hơn so với các thương hiệu còn lại khoảng 1,3 triệu đồng/lượng, ở mức 170,7 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này ghi nhận hai phiên tăng liên tiếp. Chốt phiên 11/4, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ trong hai phiên (10-11/4), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đan xen giữa các nhịp tăng, giảm với biên độ lớn trong từng phiên khiến thị trường trở nên giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Kết thúc tuần, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 700 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần (6/4).

Trong tuần 6/4 – 11/4, thị trường vàng miếng SJC ghi nhận các nhịp điều chỉnh giảm với biên độ rất mạnh giữa các phiên liên tiếp, có thời điểm lên tới 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua, kéo giãn đáng kể biên độ dao động trong ngày.

Tuy nhiên, các nhịp giảm sâu không kéo dài mà nhanh chóng được cân bằng bởi lực cầu bắt đáy khi giá mua có thời điểm lùi xuống mốc 167,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Giá bán ra theo đó cũng giảm về 171,5 triệu đồng/lượng trước khi bật tăng trở lại.

Cũng nằm trong xu hướng giảm, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng một doanh nghiệp không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên hôm nay.

Diễn biến giá mua,bán vàng miếng SJC trong tuần 6/4 – 11/4/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch 169,2 triệu – 172,2 triệu đồng/lượng vẫn được niêm yết ổn định tại PNJ đối với giá vàng nhẫn trơn 9999. So với giá chốt phiên 10/4, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên.

Trong tuần 6/4 – 10/4, diễn biến giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngược chiều nhau. Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm 700 nghìn đồng/lượng, tương mức 0,4%. Tuy nhiên giá vàng thế giới chốt tuần tăng 2,16% so với phiên đầu tuần.

Ngược lại, sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều vào phiên 10/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,1 triệu – 172,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên chiều.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 169,2 triệu đồng/lượng và giá bán là 172,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên chiều, giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phiên hôm nay. Thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên ở mức 158 triệu – 162 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật thị trường, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất, neo ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC.

Mức tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 11/4 so với 6/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Đóng cửa phiên, Công ty DOJI vẫn niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng (mua- bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 10/4.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên cũng niêm yết tại 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, xét chung trong tuần 30/3 – 4/4, diễn biến giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận sự phân hoá rõ rệt.

So với giá chốt phiên đầu tuần (6/4), giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn giữ xu hướng đi ngang trong khi giá giao dịch vàng nhẫn tại Công ty SJC, DOJI và Phú Quý vẫn nằm trong xu hướng giảm. Biên độ giảm dao động từ 500 nghìn đồng/lượng đến 700 nghìn đồng/lượng.

Ngược lại, tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, 3 thương hiệu này điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên 6/4. Mức tăng dao động từ 200 nghìn đồng/lượng đến 1,3 triệu đồng/lượng.