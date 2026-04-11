Giá vàng trong nước giảm nhẹ trong thế giằng co

Phiên giao dịch 11/4, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm nhẹ 700 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần dù liên tục biến động mạnh giữa các phiên. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua…
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị
trường, sau khi bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (10/4), giá giao
dịch vàng miếng SJC đảo chiều giảm nhẹ trong phiên sáng nay (11/4). Giá bán vàng
miếng SJC tại các hệ thống lớn phổ biến neo tại 172,4 triệu đồng/lượng.
Trong suốt phiên sáng, Công ty SJC niêm
yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 169,4 triệu – 172,4 triệu
đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 10/4, thương hiệu
này giảm 300 nghìn
đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Chốt phiên chiều, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú
Quý vẫn giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 169,4 triệu
đồng/lượng và giá bán là 172,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp
này cũng giảm
300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ở phía Nam, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá bán vàng miếng chốt phiên ở mức 172,4 triệu
đồng/lượng nhưng giá
mua nhỉnh hơn so với các thương hiệu còn lại khoảng 1,3 triệu đồng/lượng, ở mức
170,7 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Ngọc Thẩm, thương hiệu này ghi nhận hai phiên tăng liên
tiếp. Chốt phiên 11/4, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 169,4 triệu
– 172,4 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ trong hai phiên
(10-11/4), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng tổng cộng 3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến đan xen giữa các nhịp tăng, giảm với biên độ lớn trong từng phiên khiến thị trường trở nên giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Kết thúc tuần, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 700 nghìn đồng/lượng so với đầu tuần (6/4).
Trong tuần 6/4 – 11/4, thị trường vàng miếng SJC ghi nhận các nhịp điều
chỉnh giảm với biên độ rất mạnh giữa các phiên liên tiếp, có thời điểm lên tới
3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua,
kéo giãn đáng kể biên độ dao động trong ngày.
Tuy nhiên, các nhịp giảm sâu không kéo dài mà
nhanh chóng được cân bằng bởi lực cầu bắt đáy khi giá mua có thời
điểm lùi xuống mốc 167,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng
3. Giá bán ra theo đó cũng giảm
về 171,5 triệu đồng/lượng trước khi bật tăng trở lại.
Cũng nằm trong xu hướng giảm, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng điều
chỉnh từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng một doanh nghiệp không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên hôm nay.
Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch 169,2 triệu – 172,2 triệu đồng/lượng vẫn
được niêm yết ổn định tại PNJ đối với giá vàng nhẫn trơn 9999. So với giá chốt phiên
10/4, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên.
Trong tuần 6/4 – 10/4, diễn biến giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngược chiều nhau. Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm 700 nghìn đồng/lượng, tương mức 0,4%. Tuy nhiên giá vàng thế giới chốt tuần tăng 2,16% so với phiên đầu tuần.
Ngược lại, sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi
chiều vào phiên 10/4, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm nhẹ 300
nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công
ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,1 triệu – 172,1 triệu
đồng/lượng
và giữ nguyên đến hết phiên chiều.
Mở cửa phiên
sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 169,2 triệu
đồng/lượng và giá bán là 172,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn
định đến hết phiên chiều, giảm 300 nghìn đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc
Thẩm là
đơn vị điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phiên hôm nay. Thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên ở mức 158 triệu – 162 triệu
đồng/lượng, giảm 500 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Cập nhật thị trường, DOJI, Bảo
Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” cao nhất, neo ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC.
Đóng cửa phiên, Công
ty DOJI vẫn niêm
yết giá giao dịch vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng (mua- bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 10/4.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín
Mạnh Hải chốt phiên cũng niêm yết tại 169,4 triệu – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, xét
chung trong tuần 30/3 – 4/4, diễn biến giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận
sự phân hoá rõ rệt.
So với giá chốt phiên đầu tuần (6/4), giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn giữ xu hướng đi ngang trong khi giá giao dịch vàng nhẫn tại Công ty SJC, DOJI và Phú
Quý vẫn nằm trong xu hướng giảm. Biên độ giảm dao động từ 500 nghìn đồng/lượng đến
700 nghìn đồng/lượng.
Ngược lại, tại PNJ,
Bảo Tín Minh Châu và Bảo
Tín Mạnh Hải, 3 thương hiệu này điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên
6/4. Mức tăng dao động từ 200 nghìn đồng/lượng đến 1,3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường
NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (10/4), hợp đồng giá
vàng giao ngay giảm 0,24% so với giá chốt
phiên 9/4, lùi xuống mốc 4.751,7 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá
vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,85 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 9,45 triệu – 19,85 triệu đồng/lượng.
Agribank giảm lãi suất, phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chủ trương hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất, Agribank chủ động hạ lãi suất tiền gửi, đồng thời, là ngân hàng tiên phong tuyên bố giảm 0,5% lãi suất cho vay.
Bảo hiểm liên kết đầu tư ngày càng được quan tâm như một công cụ kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy tài sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để sản phẩm này phát huy hiệu quả, cần hiểu đúng bản chất, kiểm soát rủi ro "misselling" và đặt yếu tố bảo vệ làm nền tảng trong mọi kế hoạch tài chính dài hạn…
CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, "cửa" Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu tăng cao trên toàn cầu tăng cao và nền kinh tế lớn nhất thế giới không nằm ngoài xu thế này...
Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiên định điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: