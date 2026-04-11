Quảng Trị: Các dự án trường nội trú đối diện nhiều khó khăn

Tiến độ các dự án trường nội trú ở Quảng Trị đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thiếu nhân công, hạ tầng phục vụ thi công chưa đảm bảo và thời tiết bất lợi, buộc các đơn vị liên quan phải khẩn trương có giải pháp khắc phục...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án trường nội trú tại Hướng Phùng, Đakrông và Dân Hóa.

Tại xã Hướng Phùng, Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, quy mô khoảng 13 ha, phục vụ 1.560 học sinh. Công trình khởi công từ tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 35% khối lượng hợp đồng.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do địa hình phức tạp, nền đất yếu, khối lượng san nền lớn. Việc triển khai theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công khiến tiến độ chưa thể tổ chức đồng loạt. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng biến động và thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ.

Tương tự, tại xã Đakrông, Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư hơn 220,9 tỷ đồng, quy mô 6,46 ha, phục vụ 1.021 học sinh. Dự án cũng khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Hiện giá trị thực hiện đạt khoảng 30% hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông

Tiến độ công trình này bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nhân lực, điều kiện thời tiết không thuận lợi, hạ tầng điện phục vụ thi công chưa đáp ứng, chi phí vận chuyển vật liệu tăng cao và nguồn lao động tại khu vực biên giới còn hạn chế.

Trước thực tế trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; đồng thời kiến nghị các sở, ngành kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng theo diễn biến thị trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng phù hợp.

Tại Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa (xã Dân Hóa) đến này phần san nền và giao thông nội bộ đã đạt khoảng 85% khối lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 9,67 ha, phục vụ khoảng 910 học sinh (định hướng đến năm 2030 nâng lên 1.485 học sinh). Hiện trong 20 khối nhà chức năng, có 10 khối đang thi công phần móng, 4 khối thi công phần thân tầng 1 và 6 khối chưa triển khai; các hạng mục phụ trợ vẫn chưa được thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phát huy trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công theo hướng cụ thể, chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với các nhà thầu, cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình.

Chính quyền địa phương được yêu cầu tham gia giám sát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công; các đơn vị liên quan rà soát lại thiết kế, phương án tổ chức thực hiện phù hợp thực tế, xác định rõ trách nhiệm từng bên.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư; đồng thời tính toán phương án tổ chức giao thông, bố trí sân bãi, khu vực để xe hợp lý, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh khi công trình đi vào hoạt động.