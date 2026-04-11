Quảng Trị: Các dự án trường nội trú đối diện nhiều khó khăn

Nguyễn Thuấn

11/04/2026, 19:21

Tiến độ các dự án trường nội trú ở Quảng Trị đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thiếu nhân công, hạ tầng phục vụ thi công chưa đảm bảo và thời tiết bất lợi, buộc các đơn vị liên quan phải khẩn trương có giải pháp khắc phục...

Công trường xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án trường nội trú tại Hướng Phùng, Đakrông và Dân Hóa.

Tại xã Hướng Phùng, Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, quy mô khoảng 13 ha, phục vụ 1.560 học sinh. Công trình khởi công từ tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 35% khối lượng hợp đồng.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do địa hình phức tạp, nền đất yếu, khối lượng san nền lớn. Việc triển khai theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công khiến tiến độ chưa thể tổ chức đồng loạt. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng biến động và thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ.

Tương tự, tại xã Đakrông, Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư hơn 220,9 tỷ đồng, quy mô 6,46 ha, phục vụ 1.021 học sinh. Dự án cũng khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Hiện giá trị thực hiện đạt khoảng 30% hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông

Tiến độ công trình này bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nhân lực, điều kiện thời tiết không thuận lợi, hạ tầng điện phục vụ thi công chưa đáp ứng, chi phí vận chuyển vật liệu tăng cao và nguồn lao động tại khu vực biên giới còn hạn chế.

Trước thực tế trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; đồng thời kiến nghị các sở, ngành kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng theo diễn biến thị trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng phù hợp.

Tại Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa (xã Dân Hóa) đến này phần san nền và giao thông nội bộ đã đạt khoảng 85% khối lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 9,67 ha, phục vụ khoảng 910 học sinh (định hướng đến năm 2030 nâng lên 1.485 học sinh). Hiện trong 20 khối nhà chức năng, có 10 khối đang thi công phần móng, 4 khối thi công phần thân tầng 1 và 6 khối chưa triển khai; các hạng mục phụ trợ vẫn chưa được thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phát huy trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công theo hướng cụ thể, chi tiết, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với các nhà thầu, cần huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý; chủ động tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ. Các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình.

Chính quyền địa phương được yêu cầu tham gia giám sát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công; các đơn vị liên quan rà soát lại thiết kế, phương án tổ chức thực hiện phù hợp thực tế, xác định rõ trách nhiệm từng bên.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý cần đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, công tác duy tu, bảo dưỡng sau đầu tư; đồng thời tính toán phương án tổ chức giao thông, bố trí sân bãi, khu vực để xe hợp lý, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh khi công trình đi vào hoạt động.

đầu tư xây dựng trường học dự án trường nội trú Quảng Trị quảng trị tiến độ thi công trường học

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

SGI Capital: Lãi suất cao sẽ gây áp lực khi margin đang ở mức kỷ lục

Agribank giảm lãi suất, phát huy vai trò chủ lực trong thực hiện chủ trương hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Giải đi bộ Green Family Walk: Sống xanh tại Vinhomes Green Paradise

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Nâng hạng thị trường: Cơ hội và thách thức song hành

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

