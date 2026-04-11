Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Ngày 10/4, Đảng bộ UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND Thành phố lần thứ III (mở rộng) và hội nghị giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 3 năm 2026.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, TP. Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm sáng với những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Với mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách để duy trì đà phát triển. Những nỗ lực này không chỉ tạo động lực cho kinh tế Thành phố mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

TP. Hồ Chí Minh đã có một khởi đầu ấn tượng trong quý 1/2026 với mức tăng trưởng GRDP đạt 8,27%, cao nhất trong 5 năm qua. Đây là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đặc biệt, việc cải cách hành chính và triển khai các cơ chế, chính sách mới đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những yếu tố then chốt giúp TP. Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu này là sự thay đổi trong tư duy và cách làm việc của đội ngũ cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, yếu tố con người là then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Đội ngũ cán bộ đã chuyển từ tư duy "định tính" sang "định lượng", từ báo cáo hình thức sang kết quả cụ thể, đo đếm được. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng quản trị mà còn tạo ra sự minh bạch, hiệu quả trong điều hành.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND Thành phố lần thứ III và hội nghị giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị và cải cách hành chính. Việc hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử và quản trị dữ liệu thống nhất đã giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ, rút ngắn thời gian xử lý cho doanh nghiệp.

Trong 9 tháng cuối năm, Thành phố xác định chiến lược chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: Cải cách hành chính, dữ liệu và nền tảng số. Trong đó, 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: Y tế, giáo dục, tư pháp, quản trị đô thị và cải cách hành chính; Trong quản trị đô thị, hệ thống camera giám sát sẽ được phủ kín các địa bàn trọng điểm, kết nối trực tiếp về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) nhằm kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự và giao thông…

Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho gần 15 triệu người dân trong năm 2026. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tạo ra một môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở đó, TP. Hồ Chí Minh còn chuẩn bị khởi công hàng loạt dự án lớn mang tính đột phá như: Dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính Thành phố, công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ, cùng nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác... Những dự án này không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng và an sinh xã hội mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích thích đầu tư tư nhân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Với những nền tảng đã được xây dựng, cùng với sự quyết tâm của chính quyền và người dân, thành phố hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026. Đây không chỉ là một con số mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững, toàn diện của Thành phố, góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng của cả nước.