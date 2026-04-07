Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Liên danh Becamex - Thaco đề xuất nghiên cứu đầu tư hai tuyến metro đi Bình Dương với tổng vốn gần 125 nghìn tỷ đồng

Thanh Thủy

07/04/2026, 14:41

Liên danh Becamex - Thaco đề xuất nghiên cứu đầu tư hai tuyến metro kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương (cũ), phấn đấu hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm 2026...

Ảnh minh họa

Liên danh CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex) - CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh  đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và metro số 2 đoạn Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất, tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,4 km, dự kiến bố trí 19 ga trên cao và 1 depot tại phường Bình Dương. Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) khoảng 64.370 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.032 tỷ đồng.

Trong khi đó, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh dài hơn 24 km, với 14 ga trên cao. Depot của tuyến này được đề xuất dùng chung với tuyến metro số 1 tại phường Bình Dương hoặc với tuyến metro số 3 tại phường Hiệp Bình.

Tổng mức đầu tư này dự kiến gần 60.000 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay), trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 15.670 tỷ đồng.

Theo liên danh, Thành phố đang có kế hoạch ưu tiên nguồn lực để đầu tư, hoàn thành tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên vào năm 2030 và tuyến Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh vào năm 2035. Đây là hai tuyến đường sắt đô thị có tiềm năng lớn, đóng vai trò kết nối trung tâm Thành phố với khu vực Bình Dương cũ, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng.

Trên cơ sở đó, liên danh Becamex - Thaco cho biết sẽ nghiên cứu toàn diện và đề xuất triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phương án này nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời đảm bảo tính khả thi tài chính và hiệu quả vận hành lâu dài cho dự án.

Liên danh kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn nghiên cứu hai dự án và đề xuất phương án đầu tư, tối đa trong thời gian 3 tháng (kể từ thời điểm được chấp thuận).

Trường hợp hồ sơ đề xuất không được chấp thuận theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư cam kết tự chịu mọi chi phí, rủi ro.

Về tiến độ, liên danh đặt mục tiêu hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2026, đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào quý 1/2027, hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành năm 2030.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh được quy hoạch gồm 27 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.012 km. Trong đó, khu vực Bình Dương (cũ) có 12 tuyến dài khoảng 305 km, còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 3 tuyến với tổng chiều dài khoảng 125 km.

Cùng với các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Nghị quyết 188 của Quốc hội, Thành phố đang đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án metro.

Hiện, Thành phố đã khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đồng thời chuẩn bị khởi công metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Định hình mục tiêu phát triển cho 6 Vùng kinh tế trọng điểm

15:48, 06/04/2026

Định hình mục tiêu phát triển cho 6 Vùng kinh tế trọng điểm

GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

15:44, 06/04/2026

GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

05:40, 06/04/2026

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Becamex đầu tư đầu tư giao thông công cộng dự án dự án metro TP. Hồ Chí Minh liên danh Becamex - Thaco metro nhà đầu tư phát triển đô thị gắn với giao thông Thaco tuyến metro Bình Dương - Suối Tiên

Đọc thêm

Xu hướng logistics tích hợp trong bối cảnh mới của thương mại toàn cầu

Logistics tích hợp trở thành xu hướng mới với mục tiêu tích hợp đồng bộ trong một hệ sinh thái chung, nhằm tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang trải qua nhiều biến động…

Quảng Trị thu hút đầu tư công nghệ cao từ Australia

Với lợi thế vị trí trên Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng định hướng phát triển rõ ràng, Quảng Trị tiếp tục thu hút sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng chiến lược...

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam ra mắt chi nhánh tại Hà Nội

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài thương mại miền Nam đã chính thức ra mắt chi nhánh mới tại Hà Nội nhằm mở rộng mạng lưới giải quyết tranh chấp thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía Bắc…

Hơn 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong quý 1/2026

Sau khi ghi nhận mức sụt giảm nhẹ trong hai tháng đầu năm, dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã phục hồi tích cực trong quý 1/2026 với 15,2 tỷ USD, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy