Khi nào chuyển từ thuê sang sở hữu nhà trở nên khả thi?

Hơn 97% người thuê mong muốn mua nhà, nhưng lãi suất và dòng tiền quyết định thời điểm nào là phù hợp để sở hữu.

Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý 2/2026 của Batdongsan.com.vn, 97% người thuê mong muốn mua nhà trong tương lai; 21% dự định mua trong 1-2 năm, 43% trong 3-5 năm. Những con số này cho thấy mong muốn sở hữu nhà vẫn rất lớn trong nhóm đang thuê.

Song, khi phân tích sâu hơn, khảo sát này cũng ghi nhận 73% người trả lời có thu nhập hộ gia đình 15-50 triệu đồng/tháng, trong khi mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM (sau sáp nhập) lên đến 76 triệu đồng/m2, theo CBRE. Chính khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà khiến kế hoạch an cư thường phải lùi lại.

KHI DÒNG TIỀN QUYẾT ĐỊNH THỜI ĐIỂM MUA NHÀ

Việc an cư với đa số gia đình trẻ đang quy về bài toán tài chính, khi 84% người mua để ở có nhu cầu vay nhưng kiểm soát khá chặt khả năng trả nợ. Sự thận trọng này là hợp lý khi đặt trong bối cảnh gói ưu đãi cho người trẻ cố định lãi thấp trong 3-24 tháng, còn lãi suất vay thương mại sau ưu đãi đầu 2026 đã lên vùng 12-14%/năm.

Việc an cư với đa số gia đình trẻ đang quy về bài toán dòng tiền.

Với “phép tính” nhiều biến số, phần lớn người mua, kể cả nhóm thu nhập cao, ưu tiên dành khoảng 20-40% thu nhập cho khoản trả góp thay vì dùng đòn bẩy ở mức tối đa. Song, khả năng cân đối dòng tiền không chỉ phụ thuộc vào mức lãi suất, mà còn chịu tác động đáng kể từ cấu trúc thanh toán của từng sản phẩm.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào số tiền phải trả trong vài tháng đầu, người mua cần tính trên cả chu kỳ tài chính: Vốn tích lũy ban đầu, tỷ lệ vay, tiến độ thanh toán, thời gian ân hạn và khả năng trả nợ khi chính sách ưu đãi kết thúc: Người mua có sẵn vốn tích lũy (20-30% giá trị căn hộ) kết hợp chính sách thanh toán theo tiến độ, chia nhỏ từng đợt, kèm ân hạn gốc/lãi ở giai đoạn đầu giúp giãn áp lực dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, tại Nam Long, các giải pháp được thiết kế theo từng nhóm sản phẩm và nhu cầu người mua, từ bảo lãnh thanh toán “nhận nhà trước - thanh toán sau - không nhận nợ” tại Izumi City đến chính sách “mua nhà bằng lương tháng” tại Solaria Rise - Waterpoint. Điểm chung là kéo giãn áp lực thanh toán theo tiến độ thay vì dồn phần lớn nghĩa vụ tài chính vào giai đoạn đầu.

Chỉ trả trước 60% để dọn về ở ngay, phần còn lại 35% được ngân hàng bảo lãnh, thanh toán giãn trong vòng 24 tháng, không lãi suất là những chính sách nổi bật giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn sản phẩm tại Izumi City.

Toàn cảnh khu đô thị Izumi City phía Đông Sài Gòn.

TỪ “TÍNH THỬ” ĐẾN “TÍNH THẬT” TẠI NAM LONG EXPERIENCE 2026

Với một bài toán có nhiều biến số, người mua cần nhiều hơn một bảng tính tài chính: cần đặt mức giá, sản phẩm, tiến độ thanh toán và môi trường sống cạnh nhau để xác định phương án nào thực sự phù hợp với nhu cầu của mình. Đây cũng là bài toán được đưa vào Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực, diễn ra 18-20/9/2026 tại SECC.

Tại cùng một không gian, khách hàng có thể tìm hiểu và đối chiếu nhiều dòng sản phẩm ở các vị trí, mức giá và giai đoạn phát triển khác nhau trong hệ sinh thái Nam Long: từ Solaria Rise tại Waterpoint phía Tây, Trellia Cove tại Mizuki Park khu Nam đến Izumi City phía Đông. Qua sa bàn, thông tin quy hoạch, công nghệ tương tác và tư vấn trực tiếp, mỗi gia đình có thể đặt các lựa chọn cạnh nhu cầu sống và khả năng tài chính của chính mình… Thay vì hình dung trên brochure, khách hàng được xem sa bàn, trải nghiệm công nghệ tương tác để cảm nhận rõ nét môi trường sống và quy hoạch tại đô thị tích hợp Nam Long.

Không gian trải nghiệm dự án Waterpoint tại Nam Long Experience 2026.

Lấy dự án Solaria Rise làm minh họa. Với căn hộ giá chỉ từ 1,45 tỷ đồng và chính sách “mua nhà bằng lương tháng”, phép tính chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, người mua đóng 10% để ký hợp đồng mua bán (khoảng 145 triệu đồng), sau đó thanh toán theo tiến độ từ 0,5%/tháng đến khi nhận nhà, tương đương khoảng 7–8 triệu đồng/tháng theo mức giá khởi điểm nêu trên. Cách chia nhỏ tiến độ giúp người mua dễ hình dung khoản tiền cần phân bổ hàng tháng thay vì chỉ nhìn vào tổng giá trị căn hộ.

Đến giai đoạn nhận nhà dự kiến quý 3/2027, ưu đãi lãi suất đến 15 tháng sau bàn giao giúp người mua có thể chuẩn bị chi phí nội thất, sinh hoạt. Tuy nhiên, khoản thanh toán ban đầu thấp không đồng nghĩa bài toán mua nhà đã hoàn tất. Người mua vẫn cần tính đến nghĩa vụ tài chính ở các giai đoạn tiếp theo, dư địa dự phòng và khả năng trả nợ sau thời gian ưu đãi. Chỉ khi các biến số này nằm trong ngưỡng an toàn của gia đình, phương án chuyển từ thuê sang sở hữu mới thực sự bền vững.

Nam Long Experience 2026 vì thế không chỉ là nơi xem dự án, mà là dịp để người mua đặt nhiều lựa chọn, mức giá và phương án tài chính trong cùng một mặt bằng tham chiếu; từ “tính thử” bằng những con số ban đầu đến “tính thật” cho nhu cầu và khả năng của chính mình.

Nam Long Experience 2026 – Triển lãm bất động sản giá trị thực

Tại sự kiện, khách hàng có thể tìm hiểu hệ sinh thái dự án Nam Long, đối chiếu các dòng sản phẩm ở nhiều tầm giá, tiếp cận thông tin quy hoạch - không gian sống qua sa bàn và công nghệ tương tác, đồng thời cập nhật chính sách bán hàng dành cho từng sản phẩm.

Đặc biệt, khách hàng chốt giao dịch phân khu Solaria Rise, Waterpoint trong khuôn khổ sự kiện sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng xe máy, ôtô cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn… Đến Nam Long Experience 2026 để tự cảm nhận "giá trị thực" và nắm cơ hội an cư cùng nhiều ưu đãi trong dịp này.

Sự kiện mở cửa tham quan tự do, đăng ký tham dự tại https://trienlam.namlongvn.com/

Thời gian: Ngày 18-20/9/2026

Địa điểm: Hall B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. HCM.