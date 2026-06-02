Khi TP.HCM trở thành “server chính” của Gen Z miền Bắc, tiêu chuẩn an cư cũng nâng hạng

TP.HCM đang được xem là “server chính” định hình tương lai lâu dài của giới trẻ miền Bắc. Trong hành trình Nam tiến, các siêu đô thị all-in-one tại những cực tăng trưởng mới như Hóc Môn, Cần Giờ nhanh chóng chiếm giữ vị trí độc tôn trong danh sách săn đón của Gen Z - những người không bằng lòng với việc “tồn tại” ở trung tâm, mà muốn làm chủ một không gian sống chất lượng để gắn bó lâu dài với thành phố phương Nam.

Tại TP.HCM, từ các quán cà phê start-up, văn phòng công nghệ, studio sáng tạo cho tới sân khấu nghệ thuật, không khó để bắt gặp những gương mặt trẻ mang theo giọng nói của Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định… Với họ, thành phố lớn nhất cả nước chính là “server chính” để thử sức, va chạm và “level up” bản thân với tốc độ nhanh nhất.

TP.HCM - “CỖ MÁY GIA TỐC” CỦA NGƯỜI TRẺ

Tám năm trước, Đỗ Tuyển rời quê Nam Định để vào TP.HCM lập nghiệp, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới tại đầu tàu kinh tế của cả nước.

Từ những ngày đầu chập chững lập nghiệp, Đỗ Tuyển từng bước khẳng định bản thân, trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Supranational 2024 và giành danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á. Song song với đó là nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nghệ thuật biểu diễn.

“Điều tôi thích nhất ở TP.HCM là cảm giác luôn có cơ hội phía trước. Nếu đủ nỗ lực, ai cũng sẽ tìm được người đồng hành cùng những sân chơi phù hợp và có cơ hội tiến xa hơn”, anh chia sẻ.

Sức hút của TP.HCM còn thể hiện rõ ở những ngành nghề đòi hỏi tri thức mới và tốc độ cao. Kim Mỹ, một Gen Z Hải Phòng làm trong ngành truyền thông sáng tạo, cũng quyết định Nam tiến vì môi trường nghề nghiệp rộng mở.

“Có những ngày tôi tham gia nhiều sự kiện liên tiếp và gặp gỡ rất nhiều người. Tốc độ phát triển ở đây rất nhanh, điều đó khiến tôi trưởng thành hơn”, cô nói.

Trong khi đó, Nguyễn Thiện, kỹ sư công nghệ thông đến từ Thủ đô, cho rằng sức hút lớn nhất của TP.HCM nằm ở hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp và công nghệ năng động.

“Một năm làm việc ở đây cho tôi lượng trải nghiệm bằng nhiều năm ở môi trường truyền thống”, anh cho biết.

Điểm chung của những người trẻ này là xem TP.HCM như một “cỗ máy gia tốc”, nơi cơ hội luôn hiện hữu và nỗ lực cá nhân dễ được đền đáp.

GEN Z NAM TIẾN KHÔNG CÒN MUỐN SỐNG GIỮA NHỮNG “KHỐI BÊ TÔNG”

Nếu những năm đầu Nam tiến xoay quanh câu chuyện nghề nghiệp thì sau vài năm ổn định, ưu tiên của nhiều người trẻ bắt đầu thay đổi. Thay vì coi TP.HCM là điểm dừng chân tạm thời, lúc này, Gen Z bắt đầu xác định đây là nơi để lập nghiệp lâu dài, xây dựng gia đình và tạo dựng tài sản đầu tiên của mình.

Với họ, câu hỏi được đặt ra không còn là “làm việc ở đâu” mà là “sống ở đâu, sống như thế nào”. Trong bối cảnh giá nhà trung tâm đã vượt xa tầm với của người trẻ, nhiều Gen Z bắt đầu hướng sự quan tâm đến những khu vực phát triển mới của TP.HCM.

Đỗ Tuyển cho biết anh thực sự muốn sống trong môi trường có đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, giải trí, chăm sóc sức khỏe để phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của cuộc sống.

“Tôi nghĩ thế hệ mình không còn quá đặt nặng việc phải sống ở trung tâm bằng mọi giá. Điều quan trọng là nơi đó phải giúp mình sống tốt hơn, chất lượng hơn”, anh chia sẻ thêm.

Đến từ Nam Định nên Đỗ Tuyển cũng đặc biệt yêu thích biển. Tại TP.HCM, anh nhận thấy Cần Giờ là nơi có môi trường sống tốt nhất hiện nay. Nơi đây vừa có rừng, vừa có biển, không khí trong lành, vừa có đầy đủ trải nghiệm vui chơi, giải trí đẳng cấp, rất lý tưởng để an cư. Anh kỳ vọng, với tích lũy nhiều năm của bản thân và trợ giúp từ gia đình có thể sở hữu một mái ấm riêng tại Vinhomes Green Paradise.

“Chỉ hơn 2 năm nữa thôi, khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào vận hành, từ trung tâm TP.HCM tới đây chỉ còn hơn 10 phút, quá thuận tiện và nhanh chóng. Sống ở Cần Giờ và ngày ngày làm việc ở trung tâm là trải nghiệm tuyệt vời”, Đỗ Tuyển chia sẻ.

Trong khi đó, Vinhomes Sài Gòn Park tại Hóc Môn lại hoàn toàn chinh phục Kim Mỹ nhờ quy hoạch đột phá, gồm 36 trường học, 150ha cho hệ thống trường đại học, trung tâm khởi nghiệp, cùng hơn 100 công viên và hàng loạt tiện ích đẳng cấp.

“Bố mẹ tôi đang tích góp để con gái mình có được một chốn an cư lâu dài tại đây. Nơi này không chỉ thuận lợi cho công việc, học tập, phát triển bản thân mà còn kết nối dễ dàng với trung tâm thành phố sau khi tuyến metro số 2 hoàn thành”, Mỹ chia sẻ.

Kim Mỹ cho biết, với hậu thuẫn từ gia đình, cô dự kiến sẽ sở hữu một căn nhà phố 4 tầng tại Vinhomes Sài Gòn Park bởi mức giá quá tốt, chỉ bằng một nửa giá căn hộ 3 ngủ ở trung tâm, lại đi kèm chính sách hỗ trợ lãi suất lên tới 36 tháng.

TP.HCM đang dịch chuyển mạnh mẽ theo mô hình đa trung tâm với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai. Trong bối cảnh đó, các siêu đô thị quy lớn, đa tiện ích, kết nối giao thông thuận tiện tại các cực tăng trưởng mới Hóc Môn và Cần Giờ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng trẻ. Khi câu hỏi được người trẻ đặt ra không còn “sống ở đâu” mà là “sống như thế nào”, giá trị của một nơi ở cũng được nhìn nhận dưới góc độ hoàn toàn khác.