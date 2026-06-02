Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Đà trượt dốc của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dòng tiền nhất định không ủng hộ. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay có tăng gần 36% nhưng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng.
Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,46% (-8,44 điểm) và rơi xuống
mức 1836,1 điểm. Như vậy khoảng cách tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm là rất
gần, thậm chí chỉ tương đương với một phiên hoảng loạn nào đó như đã từng xảy
ra hồi cuối tháng 4.
Đà suy yếu vẫn đang diễn ra chậm, nhưng hầu như không có sự
kháng cự nào từ bên mua. VN-Index đạt đỉnh lúc 9h45, tăng 0,77% so với tham chiếu.
Toàn bộ thời gian còn lại là nhịp trượt giảm “thẳng băng”. Độ rộng chỉ số tại đỉnh
ghi nhận 129 mã tăng/110 mã giảm và kết phiên là 94 mã tăng/195 mã giảm. Như vậy
VN-Index không chỉ trượt giảm vì trụ mà còn có số lớn cổ phiếu diễn biến xấu đi.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số, VHM vẫn đang
tăng nhẹ 0,2%, GAS tăng 0,36%. Số còn lại tuy đỏ hết nhưng chỉ CTG giảm 1,74%,
VPB giảm 1,11% là mạnh. Dù vậy diễn biến trượt giảm ở các cổ phiếu này đều lớn.
Ví dụ VIC chốt phiên sáng giảm 0,24%, thực chất đã có nhịp rơi tới 3,08% so với
giá cao nhất 9h45. VHM tuy còn xanh nhưng cũng là đã trượt giảm 1,49% so với giá
đỉnh. BID cũng rơi 1,54% trong phiên, thành giảm 0,72% so với tham chiếu…
Độ rộng rổ VN30 đang có 8 mã tăng và 22 mã giảm, chỉ số đại
diện giảm 0,3%. Không mã nào trong rổ còn giữ được giá cao nhất, với 17 mã trượt
giảm quá 1% so với đỉnh. Ngay cả các cổ phiếu còn đang mạnh nhất rổ là FPT tăng
2,74%, SSB tăng 1,06% thì cũng đã là đuối sức: FPT trả lại khoảng 0,93%, SSB
trượt xuống 0,69%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sau phiên khởi sắc hôm qua cũng đang
cho thấy hiệu ứng thiếu cầu rõ rệt. Giá không thể duy trì độ cao, rất nhiều mã đã
đảo chiều và đổi màu. Sự thay đổi trong độ rộng tổng thể sàn HoSE xác nhận điều
này. Những cổ phiếu còn xanh tiếp tục là những mã giao dịch rất nhỏ. Trong 94 mã
xanh đang có 44 mã tăng hơn 1% thì giao dịch dồn vào 7 cổ phiếu dẫn đầu, những
mã khớp được từ 10 tỷ đồng trở lên: FPT tăng 2,74% với 656,2 tỷ đồng; KDH tăng
1,32% với 37,1 tỷ; HQC tăng 6,61% với 32 tỷ; BVH tăng 2,53% với 21,5 tỷ; DGC tăng
2,34% với 18,5 tỷ; SSB tăng 1,06% với 16,3 tỷ và CMG tăng 3,84% với 15,9 tỷ.
Ở phía giảm giá, sắc đỏ không chỉ phủ rộng hơn hôm qua mà khá
nhiều cổ phiếu bị bán quy mô lớn. Trong 195 mã đỏ, có 89 mã giảm từ 1% trở lên.
Nhóm blue-chips chiếm hết các vị trí đầu về thanh khoản với quy mô trên trăm tỷ
đồng là SHB giảm 1,45%, CTG giảm 1,74%, HPG giảm 1,04%, HDB giảm 1,75%, VPB giảm
1,11%, MBB giảm 1%. NVL là cổ phiếu duy nhất không thuộc VN30, khớp 120,5 tỷ đồng,
giá giảm 2,62%.
Các cổ phiếu tầm trung giảm mạnh rất nhiều, giao dịch phổ biến
trong ngưỡng vài chục tỷ đồng như PC1 giảm 3,16%, TCX giảm 2,05%, VPX giảm
2,01%, VPL giảm 2,93%, HSG giảm 2,01%... Tính chung 89 cổ phiếu yếu nhất thị
trường sáng nay chiếm 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Thanh khoản sàn này sáng nay đã tăng gần 36% so với sáng hôm
qua, trong đó VN30 tăng 65%. Tiếc rằng mức tăng thanh khoản này đến từ hoạt động
bán hạ giá nhiều hơn. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh ở nhóm cổ phiếu đỏ chiếm
66% sàn HoSE và giao dịch ở nhóm xanh chiếm 32,5%. Đó là chưa kể 45% số cổ phiếu
có giao dịch ở sàn này đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất, biên độ
giảm có dấu ấn của bên bán chiếm ưu thế.
Nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch sôi động hơn một chút so
với sáng hôm qua nhưng vị thế ròng vẫn là -370 tỷ đồng. FPT được mua mạnh bất
ngờ với mức ròng +203 tỷ. VHM +59,5 tỷ, MWG +21,6 tỷ, SHB +20,4 tỷ là các cổ
phiếu khác đáng chú ý. Phía bán ròng có CTG -67,9 tỷ, ACB -56,7 tỷ, HPG -55,6 tỷ,
MBB -44,2 tỷ, HDB -40,7 tỷ.
Berkshire Hathaway có thương vụ lớn đầu tiên dưới thời CEO mới
Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư nổi tiếng của Mỹ, vừa chính thức công bố thỏa thuận mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: