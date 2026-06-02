Trang chủ Chứng khoán

Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Kim Phong

02/06/2026, 12:02

Đà trượt dốc của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dòng tiền nhất định không ủng hộ. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay có tăng gần 36% nhưng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng.

Từ góc độ thanh khoản, số cổ phiếu tăng giá rất hiếm hoi.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,46% (-8,44 điểm) và rơi xuống mức 1836,1 điểm. Như vậy khoảng cách tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm là rất gần, thậm chí chỉ tương đương với một phiên hoảng loạn nào đó như đã từng xảy ra hồi cuối tháng 4.

Đà suy yếu vẫn đang diễn ra chậm, nhưng hầu như không có sự kháng cự nào từ bên mua. VN-Index đạt đỉnh lúc 9h45, tăng 0,77% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại là nhịp trượt giảm “thẳng băng”. Độ rộng chỉ số tại đỉnh ghi nhận 129 mã tăng/110 mã giảm và kết phiên là 94 mã tăng/195 mã giảm. Như vậy VN-Index không chỉ trượt giảm vì trụ mà còn có số lớn cổ phiếu diễn biến xấu đi.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số, VHM vẫn đang tăng nhẹ 0,2%, GAS tăng 0,36%. Số còn lại tuy đỏ hết nhưng chỉ CTG giảm 1,74%, VPB giảm 1,11% là mạnh. Dù vậy diễn biến trượt giảm ở các cổ phiếu này đều lớn. Ví dụ VIC chốt phiên sáng giảm 0,24%, thực chất đã có nhịp rơi tới 3,08% so với giá cao nhất 9h45. VHM tuy còn xanh nhưng cũng là đã trượt giảm 1,49% so với giá đỉnh. BID cũng rơi 1,54% trong phiên, thành giảm 0,72% so với tham chiếu…

Độ rộng rổ VN30 đang có 8 mã tăng và 22 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,3%. Không mã nào trong rổ còn giữ được giá cao nhất, với 17 mã trượt giảm quá 1% so với đỉnh. Ngay cả các cổ phiếu còn đang mạnh nhất rổ là FPT tăng 2,74%, SSB tăng 1,06% thì cũng đã là đuối sức: FPT trả lại khoảng 0,93%, SSB trượt xuống 0,69%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sau phiên khởi sắc hôm qua cũng đang cho thấy hiệu ứng thiếu cầu rõ rệt. Giá không thể duy trì độ cao, rất nhiều mã đã đảo chiều và đổi màu. Sự thay đổi trong độ rộng tổng thể sàn HoSE xác nhận điều này. Những cổ phiếu còn xanh tiếp tục là những mã giao dịch rất nhỏ. Trong 94 mã xanh đang có 44 mã tăng hơn 1% thì giao dịch dồn vào 7 cổ phiếu dẫn đầu, những mã khớp được từ 10 tỷ đồng trở lên: FPT tăng 2,74% với 656,2 tỷ đồng; KDH tăng 1,32% với 37,1 tỷ; HQC tăng 6,61% với 32 tỷ; BVH tăng 2,53% với 21,5 tỷ; DGC tăng 2,34% với 18,5 tỷ; SSB tăng 1,06% với 16,3 tỷ và CMG tăng 3,84% với 15,9 tỷ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm giá, sắc đỏ không chỉ phủ rộng hơn hôm qua mà khá nhiều cổ phiếu bị bán quy mô lớn. Trong 195 mã đỏ, có 89 mã giảm từ 1% trở lên. Nhóm blue-chips chiếm hết các vị trí đầu về thanh khoản với quy mô trên trăm tỷ đồng là SHB giảm 1,45%, CTG giảm 1,74%, HPG giảm 1,04%, HDB giảm 1,75%, VPB giảm 1,11%, MBB giảm 1%. NVL là cổ phiếu duy nhất không thuộc VN30, khớp 120,5 tỷ đồng, giá giảm 2,62%.

Các cổ phiếu tầm trung giảm mạnh rất nhiều, giao dịch phổ biến trong ngưỡng vài chục tỷ đồng như PC1 giảm 3,16%, TCX giảm 2,05%, VPX giảm 2,01%, VPL giảm 2,93%, HSG giảm 2,01%... Tính chung 89 cổ phiếu yếu nhất thị trường sáng nay chiếm 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Thanh khoản sàn này sáng nay đã tăng gần 36% so với sáng hôm qua, trong đó VN30 tăng 65%. Tiếc rằng mức tăng thanh khoản này đến từ hoạt động bán hạ giá nhiều hơn. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh ở nhóm cổ phiếu đỏ chiếm 66% sàn HoSE và giao dịch ở nhóm xanh chiếm 32,5%. Đó là chưa kể 45% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất, biên độ giảm có dấu ấn của bên bán chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch sôi động hơn một chút so với sáng hôm qua nhưng vị thế ròng vẫn là -370 tỷ đồng. FPT được mua mạnh bất ngờ với mức ròng +203 tỷ. VHM +59,5 tỷ, MWG +21,6 tỷ, SHB +20,4 tỷ là các cổ phiếu khác đáng chú ý. Phía bán ròng có CTG -67,9 tỷ, ACB -56,7 tỷ, HPG -55,6 tỷ, MBB -44,2 tỷ, HDB -40,7 tỷ.

Kiến tạo "lộ trình cao tốc" cho làn sóng IPO thứ 3: Bài học từ SpaceX và bước đi của FTSE RUSSELL

Vẫn nhiều triển vọng cho cổ phiếu vận tải năng lượng ngay cả khi xung đột tại Iran đã hạ nhiệt?

Hàng loạt cổ phiếu lợi lớn nhờ Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư nổi tiếng của Mỹ, vừa chính thức công bố thỏa thuận mua lại công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD...

Trong tuần qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 90 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-79,5 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng.

Từ kinh nghiệm của FTSE Russell điều chỉnh quy tắc bộ chỉ số, cơ quan quản lý thị trường có thể xem xét thiết lập một Mô hình liên thông 4 bước (IPO - niêm yết - gia nhập rổ cổ phiếu nội địa - gia nhập rổ cổ phiếu quốc tế) một cách thông suốt từ đó tối đa hóa khả năng thu hút vốn ngoại...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/6), nối dài chuỗi phiên lập kỷ lục, bất chấp giá dầu thô tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng nhiệt...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/6/2026

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy