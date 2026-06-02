Sắc đỏ áp đảo, VN-Index “lịm dần” xuống 1800 điểm

Đà trượt dốc của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dòng tiền nhất định không ủng hộ. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay có tăng gần 36% nhưng chủ yếu đến từ hoạt động xả hàng.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,46% (-8,44 điểm) và rơi xuống mức 1836,1 điểm. Như vậy khoảng cách tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm là rất gần, thậm chí chỉ tương đương với một phiên hoảng loạn nào đó như đã từng xảy ra hồi cuối tháng 4.

Đà suy yếu vẫn đang diễn ra chậm, nhưng hầu như không có sự kháng cự nào từ bên mua. VN-Index đạt đỉnh lúc 9h45, tăng 0,77% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại là nhịp trượt giảm “thẳng băng”. Độ rộng chỉ số tại đỉnh ghi nhận 129 mã tăng/110 mã giảm và kết phiên là 94 mã tăng/195 mã giảm. Như vậy VN-Index không chỉ trượt giảm vì trụ mà còn có số lớn cổ phiếu diễn biến xấu đi.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số, VHM vẫn đang tăng nhẹ 0,2%, GAS tăng 0,36%. Số còn lại tuy đỏ hết nhưng chỉ CTG giảm 1,74%, VPB giảm 1,11% là mạnh. Dù vậy diễn biến trượt giảm ở các cổ phiếu này đều lớn. Ví dụ VIC chốt phiên sáng giảm 0,24%, thực chất đã có nhịp rơi tới 3,08% so với giá cao nhất 9h45. VHM tuy còn xanh nhưng cũng là đã trượt giảm 1,49% so với giá đỉnh. BID cũng rơi 1,54% trong phiên, thành giảm 0,72% so với tham chiếu…

Độ rộng rổ VN30 đang có 8 mã tăng và 22 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,3%. Không mã nào trong rổ còn giữ được giá cao nhất, với 17 mã trượt giảm quá 1% so với đỉnh. Ngay cả các cổ phiếu còn đang mạnh nhất rổ là FPT tăng 2,74%, SSB tăng 1,06% thì cũng đã là đuối sức: FPT trả lại khoảng 0,93%, SSB trượt xuống 0,69%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sau phiên khởi sắc hôm qua cũng đang cho thấy hiệu ứng thiếu cầu rõ rệt. Giá không thể duy trì độ cao, rất nhiều mã đã đảo chiều và đổi màu. Sự thay đổi trong độ rộng tổng thể sàn HoSE xác nhận điều này. Những cổ phiếu còn xanh tiếp tục là những mã giao dịch rất nhỏ. Trong 94 mã xanh đang có 44 mã tăng hơn 1% thì giao dịch dồn vào 7 cổ phiếu dẫn đầu, những mã khớp được từ 10 tỷ đồng trở lên: FPT tăng 2,74% với 656,2 tỷ đồng; KDH tăng 1,32% với 37,1 tỷ; HQC tăng 6,61% với 32 tỷ; BVH tăng 2,53% với 21,5 tỷ; DGC tăng 2,34% với 18,5 tỷ; SSB tăng 1,06% với 16,3 tỷ và CMG tăng 3,84% với 15,9 tỷ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm giá, sắc đỏ không chỉ phủ rộng hơn hôm qua mà khá nhiều cổ phiếu bị bán quy mô lớn. Trong 195 mã đỏ, có 89 mã giảm từ 1% trở lên. Nhóm blue-chips chiếm hết các vị trí đầu về thanh khoản với quy mô trên trăm tỷ đồng là SHB giảm 1,45%, CTG giảm 1,74%, HPG giảm 1,04%, HDB giảm 1,75%, VPB giảm 1,11%, MBB giảm 1%. NVL là cổ phiếu duy nhất không thuộc VN30, khớp 120,5 tỷ đồng, giá giảm 2,62%.

Các cổ phiếu tầm trung giảm mạnh rất nhiều, giao dịch phổ biến trong ngưỡng vài chục tỷ đồng như PC1 giảm 3,16%, TCX giảm 2,05%, VPX giảm 2,01%, VPL giảm 2,93%, HSG giảm 2,01%... Tính chung 89 cổ phiếu yếu nhất thị trường sáng nay chiếm 39% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Thanh khoản sàn này sáng nay đã tăng gần 36% so với sáng hôm qua, trong đó VN30 tăng 65%. Tiếc rằng mức tăng thanh khoản này đến từ hoạt động bán hạ giá nhiều hơn. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh ở nhóm cổ phiếu đỏ chiếm 66% sàn HoSE và giao dịch ở nhóm xanh chiếm 32,5%. Đó là chưa kể 45% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất, biên độ giảm có dấu ấn của bên bán chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch sôi động hơn một chút so với sáng hôm qua nhưng vị thế ròng vẫn là -370 tỷ đồng. FPT được mua mạnh bất ngờ với mức ròng +203 tỷ. VHM +59,5 tỷ, MWG +21,6 tỷ, SHB +20,4 tỷ là các cổ phiếu khác đáng chú ý. Phía bán ròng có CTG -67,9 tỷ, ACB -56,7 tỷ, HPG -55,6 tỷ, MBB -44,2 tỷ, HDB -40,7 tỷ.