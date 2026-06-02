Đà Nẵng khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội đến 30/6

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa thông tin chi tiết về đợt khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện khảo sát từ nay đến hết 30/6/2026…

Theo Sở Xây dựng Thành phố, việc khảo sát được thực hiện theo Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND TP. Kết quả khảo sát là cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân.

NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA KHẢO SÁT

Phạm vi và đối tượng tham gia khảo sát là hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm đối tượng được hưởng chính sách thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn. Trong đó bao gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật Nhà ở; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở;

Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập (nhóm đối tượng này chỉ áp dụng cho nhu cầu thuê nhà ở xã hội).

Tuy nhiên, Sở lưu ý khảo sát này chỉ áp dụng đối với người dân chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Người tham gia khảo sát chỉ chọn 1 nhu cầu duy nhất: Thuê nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở xã hội.

Theo đó, đối với nhu cầu thuê nhà ở xã hội, người dân không phải đáp ứng điều kiện về thu nhập hoặc nhà ở; đối với thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, người có nhu cầu thuê phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội, phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở: Chưa được mua, hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) phải đảm bảo điều kiện: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất), hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người, hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) nhưng cách xa địa điểm làm việc (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cách xa 20 km trở lên; đối với các trường hợp còn lại cách xa 30 km trở lên); Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất).

Trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phải đảm bảo điều kiện: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất), hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người, hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) nhưng cách xa địa điểm làm việc (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cách xa 20 km trở lên; đối với các trường hợp còn lại cách xa 30 km trở lên); Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất).

Các điều kiện về thu nhập, đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động; cán bộ, công chức, viên chức: Trường hợp độc thân thì thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng, nếu đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 35 triệu đồng/tháng. Trường hợp đã kết hôn thì tổng thu nhập bình quân của 2 vợ, chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Đối tượng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang: Trường hợp độc thân thì thu nhập bình quân/tháng không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá.

Trường hợp đã kết hôn: Nếu cả vợ và chồng đều là lực lượng vũ trang thì tổng thu nhập/tháng không quá 2,0 lần tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá. Nếu vợ hoặc chồng không thuộc lực lượng vũ trang thì tổng thu nhập/tháng không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá cộng với mức lương của vợ hoặc chồng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đối tượng còn lại không yêu cầu đáp ứng điều kiện về thu nhập.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về thu nhập theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, để đảm bảo tính thuận tiện, chính xác và an toàn thông tin, việc khảo sát được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Trong đó, người dân thuộc những đối tượng trên có thể tham gia khảo sát bằng cách truy cập trực tiếp vào Cổng thông tin khảo sát nhu cầu Thuê, mua nhà ở xã hội.