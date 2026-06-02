Đà Nẵng khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội đến 30/6

Theo Sở Xây dựng Thành phố, việc
khảo sát được thực hiện theo Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND TP. Kết quả khảo
sát là cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các
dự án nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân.
NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA KHẢO SÁT
Phạm vi và đối tượng tham gia khảo
sát là hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm đối tượng được hưởng chính sách
thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn. Trong
đó bao gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được
hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người thu
nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức,
công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu,
người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước
đang công tác; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán
bộ, công chức, viên chức; đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại
khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi
phạm quy định của Luật Nhà ở; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị
thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa
được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở;
Học sinh, sinh viên đại học, học
viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của
pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập (nhóm đối tượng này chỉ áp
dụng cho nhu cầu thuê nhà ở xã hội).
Tuy nhiên, Sở lưu ý khảo sát này
chỉ áp dụng đối với người dân chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Người
tham gia khảo sát chỉ chọn 1 nhu cầu duy nhất: Thuê nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở
xã hội.
Theo đó, đối với nhu cầu thuê nhà
ở xã hội, người dân không phải đáp ứng điều kiện về thu nhập hoặc nhà ở; đối với
thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, người có nhu cầu thuê phải có
hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu
công nghiệp.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
Đối với trường hợp mua nhà ở xã hội,
phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở: Chưa được mua, hoặc thuê mua nhà ở xã hội.
Trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội
tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) phải đảm bảo điều kiện: Chưa có
nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất), hoặc
có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất)
nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người, hoặc có nhà ở
thuộc sở hữu của mình tại khu vực Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) nhưng cách
xa địa điểm làm việc (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cách xa 20
km trở lên; đối với các trường hợp còn lại cách xa 30 km trở lên); Chưa được hưởng
chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại Thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất).
Trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội
tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phải đảm bảo điều kiện: Chưa có nhà
ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất), hoặc có
nhà ở thuộc sở hữu của mình tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) nhưng
diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người, hoặc có nhà ở thuộc
sở hữu của mình tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) nhưng cách xa địa
điểm làm việc (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cách xa 20 km trở
lên; đối với các trường hợp còn lại cách xa 30 km trở lên); Chưa được hưởng
chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất).
Các điều kiện về thu nhập, đối tượng
người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động; cán bộ, công
chức, viên chức: Trường hợp độc thân thì thu nhập bình quân không quá 25 triệu
đồng/tháng, nếu đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không
quá 35 triệu đồng/tháng. Trường hợp đã kết hôn thì tổng thu nhập bình quân của 2
vợ, chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.
Đối tượng cán bộ, chiến sỹ lực lượng
vũ trang: Trường hợp độc thân thì thu nhập bình quân/tháng không quá tổng thu
nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá.
Trường hợp đã kết hôn: Nếu cả vợ
và chồng đều là lực lượng vũ trang thì tổng thu nhập/tháng không quá 2,0 lần tổng
thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá. Nếu vợ hoặc chồng không thuộc lực
lượng vũ trang thì tổng thu nhập/tháng không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp
bậc hàm Đại tá cộng với mức lương của vợ hoặc chồng tại cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp.
Các đối tượng còn lại không yêu cầu
đáp ứng điều kiện về thu nhập.
Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường
hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, mà
chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở xã
hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, điều kiện về
thu nhập theo quy định.
Theo Sở Xây dựng Thành phố, để đảm
bảo tính thuận tiện, chính xác và an toàn thông tin, việc khảo sát được thực hiện
hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Trong đó, người dân thuộc những đối tượng
trên có thể tham gia khảo sát bằng cách truy cập trực tiếp vào Cổng thông tin
khảo sát nhu cầu Thuê, mua nhà ở xã hội.