Thứ Ba, 02/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nắng nóng gay gắt, mưa dông cực đoan và nguy cơ thiên tai gia tăng

Chu Khôi

02/06/2026, 11:09

Thời tiết tháng 6 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng dông lốc cực đoan. Nền nhiệt trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C...

Nắng nóng tháng 6/2026 cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa.
Nắng nóng tháng 6/2026 cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa.

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngay từ những ngày đầu tháng 6/2026, nắng nóng diện rộng đã xuất hiện tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ ngày 1-3/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38°C, có nơi vượt 38°C.

NỀN NHIỆT CAO HƠN TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM, NẮNG NÓNG CÒN KÉO DÀI

Các chuyên gia khí tượng nhận định trong tháng 6 có thể xuất hiện thêm từ 1-2 đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi dao động từ 36-39°C, một số khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế có thể vượt ngưỡng 40°C.

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ khu dân cư và tình trạng thiếu nước cục bộ. Đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất là người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh nắng nóng, tháng 6 cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Mưa lớn diện rộng được dự báo tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Các khu vực khác phổ biến mưa rào và dông cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, sự tương tác giữa rãnh gió mùa và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, nguy cơ dông lốc được đánh giá cao hơn tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tổng lượng mưa tháng 6 trên phạm vi cả nước dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10%.

Trên Biển Đông, trong tháng 6 có khả năng xuất hiện khoảng một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, song khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta không cao. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trên biển cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn do mưa dông, gió mùa Tây Nam hoặc các xoáy thuận nhiệt đới gây ra.

THÁNG 5 GHI NHẬN NHIỀU HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN

Diễn biến thời tiết tháng 5 vừa qua được xem là dấu hiệu cho thấy xu hướng gia tăng các hiện tượng khí tượng cực đoan. Nền nhiệt trung bình trên hầu hết các khu vực cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C. Dù đã bước vào mùa hè, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh vào đầu tháng, gây mưa rào và dông diện rộng.

Đợt nắng nóng từ ngày 21-28/5 được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tại nhiều địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất đạt 39-41°C, một số nơi vượt 41°C như Hà Nội, Nghệ An.

Nhiều trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ. Trong đó, các trạm tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và Thái Bình đều ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới trong những ngày cuối tháng 5.

Nguyên nhân chính được xác định là do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, mở rộng ảnh hưởng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn tại khu vực Trung Bộ. Điểm đáng chú ý của đợt nắng nóng này là thời gian nắng kéo dài từ khoảng 9 giờ đến 19 giờ hằng ngày, trong khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức 30-31°C, khiến cảm giác oi bức kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Song song với nắng nóng, nhiều địa phương cũng ghi nhận mưa lớn cực đoan. Bắc Bộ trải qua bốn đợt mưa diện rộng, khiến tổng lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-50%.

Tại Quảng Ninh, lượng mưa tháng 5 đạt mức kỷ lục. Trạm Quảng Hà ghi nhận tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm tới 198%, trong khi Bãi Cháy cao hơn 190%. Một số kỷ lục về lượng mưa ngày cũng bị phá vỡ với 310 mm tại Quảng Hà và 240 mm tại Bãi Cháy.

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai phù hợp.

Đặc biệt, sau các đợt nắng nóng kéo dài thường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dông lốc, sét và gió giật mạnh do sự xung đột giữa khối không khí nóng với các đợt không khí lạnh yếu cuối mùa. Việc chủ động các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn, bảo vệ sức khỏe và theo dõi sát các cảnh báo thời tiết được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa hè năm nay.

Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng

13:23, 30/05/2026

Uống nước đúng cách để bảo về thận trong những ngày nắng nóng

Hệ thống điện quốc gia đang chịu sức ép kỷ lục do nắng nóng gay gắt

13:59, 27/05/2026

Hệ thống điện quốc gia đang chịu sức ép kỷ lục do nắng nóng gay gắt

Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng

13:33, 27/05/2026

Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng

Từ khóa:

áp thấp nhiệt đới biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường dông lốc dự báo thời tiết tháng 6 mưa lớn Bắc Bộ nắng nóng tháng 6 nguy cơ sốc nhiệt nhiệt độ cao kỷ lục thời tiết cực đoan Việt Nam

Đọc thêm

Dòng chảy pháp luật 2025: Kỷ lục lập pháp và áp lực khơi thông điểm nghẽn

Dòng chảy pháp luật 2025: Kỷ lục lập pháp và áp lực khơi thông điểm nghẽn

Dù đạt được những “quả ngọt” lớn trong cải cách hành chính và tháo gỡ hơn 2.000 vướng mắc, song môi trường đầu tư vẫn cần những cải cách bứt phá ở tầng luật để xóa bỏ các rào cản chồng chéo, hạ thấp chi phí tuân thủ, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới cho cộng đồng doanh nghiệp…

Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 10%, ghẹ rộng cửa vào Mỹ, tôm tiếp tục chịu sức ép

Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 10%, ghẹ rộng cửa vào Mỹ, tôm tiếp tục chịu sức ép

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau kết quả tăng trưởng tích cực là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng tại thị trường Mỹ, khi ghẹ đang đón cơ hội mở rộng thị phần, trong khi tôm và cá ngừ tiếp tục đối mặt với nhiều rào cản thương mại và yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe...

Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm

Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm

Sau gần một tháng triển khai cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý…

Sân Bay Long Thành và FTZ tạo động lực mới cho công nghiệp Đồng Nai

Sân Bay Long Thành và FTZ tạo động lực mới cho công nghiệp Đồng Nai

Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, sân bay Long Thành và kế hoạch xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) đang tạo thêm điều kiện để Đồng Nai mở rộng không gian công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới...

Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng

Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng

Nhờ sự vận hành ổn định của các dự án công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực thép, ô tô điện và năng lượng, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực công nghiệp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

2

Tây Ban Nha: Tiền thuê nhà chiếm nửa lương

Thế giới

3

Nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành

Đầu tư

4

Chubb - Tự do an phát: Giải pháp bảo hiểm và đầu tư linh hoạt

Tài chính

5

Hợp tác VAA và Classic Fine Foods: Lời giải cho bài toán nhân sự cấp cao ngành dịch vụ

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy