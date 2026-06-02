Kết nối hàng không quốc tế, Huế nhắm tới "thị trường tỷ dân"

Nguyễn Thuấn

02/06/2026, 10:42

Thành phố Huế tích cực tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác hàng không, lữ hành hàng đầu Trung Quốc, tạo tiền đề phát triển các chuyến bay charter và gia tăng dòng khách quốc tế đến Cố đô...

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Ngày 1/6, đoàn công tác thành phố Huế tham dự Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức tại thành phố Thượng Hải.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI HÀNG KHÔNG

Sự kiện là diễn đàn kết nối quan trọng giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch, đơn vị hàng không và các đối tác lữ hành của Việt Nam và Trung Quốc nhằm trao đổi về tiềm năng phát triển các đường bay mới, mở rộng hợp tác du lịch trong giai đoạn tới.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh hai nước chính thức công bố “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy mạnh quảng bá điểm đến và tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về xu hướng phục hồi của thị trường du lịch quốc tế, nhu cầu kết nối hàng không giữa hai quốc gia và các giải pháp khai thác hiệu quả các đường bay mới. Đại diện ACV cũng giới thiệu năng lực hạ tầng của hệ thống cảng hàng không Việt Nam, trong đó có các sân bay địa phương giàu tiềm năng phát triển các tuyến bay quốc tế trực tiếp.

Đại diện thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã giới thiệu những lợi thế nổi bật của địa phương trong phát triển du lịch và hàng không. Với 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh cùng các tài nguyên du lịch đặc sắc như vịnh Lăng Cô, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, kho tàng di sản văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, Huế đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng Chân Mây cùng vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây được xem là những lợi thế quan trọng để Huế phát triển các tuyến vận tải và kết nối quốc tế.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Trung Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng của Huế. Năm 2024, địa phương đón gần 16.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025 tăng lên 21.154 lượt khách. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón hơn 11.000 lượt khách từ thị trường này.

Những con số tăng trưởng tích cực cho thấy dư địa lớn để Huế tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du khách Trung Quốc.

HƯỚNG TỚI CÁC ĐƯỜNG BAY THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRỰC TIẾP

Trong những năm gần đây, Huế đã từng đón các chuyến bay charter kết nối với một số địa phương của Trung Quốc như Côn Minh và Thâm Quyến, góp phần đưa du khách Trung Quốc đến với Cố đô.

Từ nền tảng này, thành phố đang tiếp tục làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị khai thác charter để nghiên cứu mở rộng các đường bay trực tiếp giữa Huế với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Trung Quốc, đồng thời xây dựng các chương trình du lịch chuyên biệt dành cho thị trường này.

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Huế cũng công bố các chính sách hỗ trợ dành cho các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Huế thông qua Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, tặng nón lá cỏ bàng và túi xách cỏ bàng – sản phẩm đặc trưng của vùng đất Cố đô - đến các đại biểu.

Cũng trong chiều 1/6, đoàn công tác thành phố Huế đã có buổi làm việc với Công ty Shanghai Boxi Aviation Technology Co., Ltd - đơn vị tổ chức bay charter khách Trung Quốc đến Việt Nam lớn nhất hiện nay, cùng Công ty Du lịch Quốc tế Spring, một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Thượng Hải.

Tại các cuộc làm việc, các bên đã trao đổi về xu hướng du lịch mới của du khách Trung Quốc, đặc biệt là nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và du lịch sinh thái cộng đồng.

Các đối tác cũng thống nhất thúc đẩy các chương trình khảo sát điểm đến (Famtrip), tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành và xúc tiến đưa các đoàn khách Trung Quốc đến Huế ngay trong năm 2026, đồng thời nghiên cứu tổ chức các chuyến bay charter vào đầu năm 2027.

Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến tại Thượng Hải, thành phố Huế từng bước mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến đến các đối tác tiềm năng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các chuyến bay charter, gia tăng lượng khách quốc tế và tạo tiền đề để nghiên cứu mở các đường bay thương mại quốc tế kết nối trực tiếp với Huế trong tương lai.

VnEconomy