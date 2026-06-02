Kết nối hàng không quốc tế, Huế nhắm tới "thị trường tỷ dân"
Nguyễn Thuấn
02/06/2026, 10:42
Thành phố Huế tích cực tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác hàng không, lữ hành hàng đầu Trung Quốc, tạo tiền đề phát triển các chuyến bay charter và gia tăng dòng khách quốc tế đến Cố đô...
Ngày 1/6, đoàn công tác thành phố
Huế tham dự Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc”
do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức tại thành phố Thượng Hải.
THÚC ĐẨY KẾT NỐI HÀNG KHÔNG
Sự kiện là diễn đàn kết nối quan
trọng giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch, đơn vị hàng không và các đối
tác lữ hành của Việt Nam và Trung Quốc nhằm trao đổi về tiềm năng phát triển
các đường bay mới, mở rộng hợp tác du lịch trong giai đoạn tới.
Chương trình diễn ra trong bối cảnh
hai nước chính thức công bố “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 -
2027”, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy mạnh quảng bá điểm đến và
tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo
luận về xu hướng phục hồi của thị trường du lịch quốc tế, nhu cầu kết nối hàng
không giữa hai quốc gia và các giải pháp khai thác hiệu quả các đường bay mới.
Đại diện ACV cũng giới thiệu năng lực hạ tầng của hệ thống cảng hàng không Việt
Nam, trong đó có các sân bay địa phương giàu tiềm năng phát triển các tuyến bay
quốc tế trực tiếp.
Đại diện thành phố Huế, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã giới thiệu những lợi thế nổi bật của địa
phương trong phát triển du lịch và hàng không. Với 8 di sản văn hóa được UNESCO
ghi danh cùng các tài nguyên du lịch đặc sắc như vịnh Lăng Cô, hệ đầm phá Tam
Giang - Cầu Hai, kho tàng di sản văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm nghỉ dưỡng,
chăm sóc sức khỏe, Huế đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối
với du khách quốc tế.
Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng
giao thông ngày càng hoàn thiện với Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng Chân
Mây cùng vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây được xem là những
lợi thế quan trọng để Huế phát triển các tuyến vận tải và kết nối quốc tế.
Theo ông Trần Hữu Thùy Giang,
Trung Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng của
Huế. Năm 2024, địa phương đón gần 16.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025 tăng
lên 21.154 lượt khách. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón hơn 11.000 lượt
khách từ thị trường này.
Những con số tăng trưởng tích cực
cho thấy dư địa lớn để Huế tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, xây dựng các sản phẩm du
lịch phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du khách Trung Quốc.
HƯỚNG TỚI CÁC ĐƯỜNG BAY THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ TRỰC TIẾP
Trong những năm gần đây, Huế đã từng
đón các chuyến bay charter kết nối với một số địa phương của Trung Quốc như Côn
Minh và Thâm Quyến, góp phần đưa du khách Trung Quốc đến với Cố đô.
Từ nền tảng này, thành phố đang
tiếp tục làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị khai
thác charter để nghiên cứu mở rộng các đường bay trực tiếp giữa Huế với các
trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Trung Quốc, đồng thời xây dựng các chương
trình du lịch chuyên biệt dành cho thị trường này.
Tại chương trình, lãnh đạo thành
phố Huế cũng công bố các chính sách hỗ trợ dành cho các hãng hàng không và
doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Huế thông qua Cảng Hàng không quốc tế Phú
Bài.
Cũng trong chiều 1/6, đoàn công
tác thành phố Huế đã có buổi làm việc với Công ty Shanghai Boxi Aviation
Technology Co., Ltd - đơn vị tổ chức bay charter khách Trung Quốc đến Việt Nam
lớn nhất hiện nay, cùng Công ty Du lịch Quốc tế Spring, một trong những doanh
nghiệp lữ hành hàng đầu tại Thượng Hải.
Tại các cuộc làm việc, các bên đã
trao đổi về xu hướng du lịch mới của du khách Trung Quốc, đặc biệt là nhu cầu đối
với các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE
và du lịch sinh thái cộng đồng.
Các đối tác cũng thống nhất thúc
đẩy các chương trình khảo sát điểm đến (Famtrip), tăng cường kết nối doanh nghiệp
lữ hành và xúc tiến đưa các đoàn khách Trung Quốc đến Huế ngay trong năm 2026,
đồng thời nghiên cứu tổ chức các chuyến bay charter vào đầu năm 2027.
Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến
tại Thượng Hải, thành phố Huế từng bước mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, quảng
bá hiệu quả hình ảnh điểm đến đến các đối tác tiềm năng. Đây được xem là bước
đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các chuyến bay charter, gia tăng lượng
khách quốc tế và tạo tiền đề để nghiên cứu mở các đường bay thương mại quốc tế
kết nối trực tiếp với Huế trong tương lai.
Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế

Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đang tích cực quảng bá thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh". Đây được xem là "cơ hội vàng" để địa phương kích hoạt trục biển - cao nguyên, định vị thương hiệu du lịch trên bản đồ quốc gia...
Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế
Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…
TP.HCM nâng cao năng lực y tế để phát triển du lịch
Việt Nam hiện đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 40%. Hiện thành phố có 54 bệnh viện và phòng khám được phép thăm khám, điều trị cho người nước ngoài…
Đà Nẵng: Khánh thành 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách Nhật Bản
Việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Đà Nẵng; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
Xu hướng du lịch văn hóa nổi bật trong mùa cao điểm hè 2026
Không chỉ dừng ở nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng đơn thuần, hè 2026, du khách đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa trong cùng một điểm đến…
