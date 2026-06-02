Shophouse Bắc Hà Tĩnh: Khi "tọa độ giao thương" trở thành mục tiêu săn đón của dòng tiền tích sản
Thu Ngân
02/06/2026, 10:41
Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững, dòng Shophouse tại ROX Living Đức Thọ đang trở thành tọa độ giao thương huyết mạch phía Bắc Hà Tĩnh nhờ sự cộng hưởng từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện và vị thế đón đầu luồng khách quy mô lớn.
Hà Tĩnh đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm thu hút đầu tư trọng điểm tại khu vực miền Trung với sự hiện diện của các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn. Sự bứt phá này không chỉ thúc đẩy kinh tế vĩ mô mà còn kéo theo nhu cầu khổng lồ về hạ tầng dịch vụ và đô thị nhằm đáp ứng lực lượng lao động và chuyên gia đổ về.
SỨC BẬT TỪ "CỰC TĂNG TRƯỞNG" CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG
Khi quỹ đất trung tâm tại các thành phố lớn dần khan hiếm, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ về các đô thị vệ tinh như Đức Thọ. Đây là khu vực sở hữu dư địa tăng trưởng lớn nhờ giá trị bất động sản còn ở giai đoạn đầu phát triển. Tâm lý “đi trước đón đầu” khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn xuống tiền sớm để nắm giữ lợi thế tại các khu vực được dự báo sẽ trở thành trung tâm giao thương mới của vùng.
Tại thị trường Bắc Hà Tĩnh, ROX Living Đức Thọ do ROX Living (thành viên trong hệ sinh thái ROX Group – tập đoàn đa ngành với 30 năm phát triển) nổi lên như một điểm nhấn khi sở hữu vị trí nằm trên trục giao thương quan trọng, thuận tiện kết nối tới cơ quan hành chính và các tiện ích thiết yếu của khu vực. Dự án sở hữu tới 500m mặt đường, trong đó nổi bật là trục đường Yên Trung rộng tới 40m - con phố được định vị là hành lang kinh doanh sầm uất nhất khu vực.
Điểm nhấn then chốt giúp gia tăng khả năng khai thác thương mại chính là vị thế liền kề ga tàu hỏa với lưu lượng hơn 1.000 lượt khách và cư dân qua lại mỗi ngày. Nguồn cầu khổng lồ này mở ra cơ hội cho đa dạng các loại hình dịch vụ từ ẩm thực, lưu trú đến văn phòng đại diện. Đồng thời, tọa độ sát Ngã tư Bà Viên và các trục quốc lộ trọng điểm như 8A, 15A giúp dự án trở thành "trạm dừng chân" lý tưởng cho các hoạt động vận tải và chuyên gia tại các cụm công nghiệp lân cận.
BẢO CHỨNG TỪ THỰC TẾ HẠ TẦNG VÀ TIỀM NĂNG TÍCH SẢN BỀN VỮNG
Những lợi thế về vị trí “vàng, pháp lý hoàn thiện, tiện ích đủ đầy của ROX Living Đức Thọ là minh chứng cho tầm nhìn đón đầu và luôn đề cao lợi ích mang lại cho đối tác, khách hàng đúng như sứ mệnh “Sáng tạo thuận ích” mà ROX Group luôn theo đuổi trong suốt 30 năm qua.
Giữa bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, tính minh bạch pháp lý và sự hiện hữu của hạ tầng trở thành thước đo hàng đầu của nhà đầu tư. ROX Living Đức Thọ tạo niềm tin bằng việc hoàn thiện 100% hệ thống hạ tầng điện - đường - trường - trạm với quy hoạch đồng bộ. Đặc biệt, dự án hiện đã chính thức có sổ hồng lâu dài và sẵn sàng bàn giao quyền sở hữu cho khách hàng.
Để hiện thực hóa cam kết và khẳng định uy tín vững chắc của mình, chủ đầu tư sẽ tổ chức Lễ trao sổ hồng cho các cư dân ngay trong tháng 6/2026 này.
Với việc sở hữu sổ hồng, ROX Living Đức Thọ là dự án đất ở đô thị với pháp lý hoàn chỉnh, giúp sản phẩm không chỉ đảm bảo tính thanh khoản tuyệt đối mà còn định vị là một tài sản tích sản truyền đời vững chắc cho các nhà đầu tư.
Thực tế cho thấy, bất động sản trung tâm thường tăng giá theo tốc độ phát triển thương mại và đô thị hóa vùng. Với sự hội tụ của vị trí giao thương, hạ tầng chỉn chu và pháp lý sạch, sẵn sàng bàn giao, giá trị của các sản phẩm shophouse tại đây được dự báo có tiềm năng tăng trưởng ổn định lên đến 20%/năm. Trong tương lai, những khu phố thương mại đồng bộ tại đây sẽ đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy kinh tế vùng, khẳng định vị thế dẫn đầu của những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược.
