UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND
TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai ý kiến về dự án cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2, hình thức hợp đồng BOT theo đề
xuất của liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) và Công ty
cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC).
Trên
thực tế, BVEC cũng chính là nhà đầu tư Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51 giai đoạn 1,
trước đây tổ chức thu phí tại các trạm T1, T2 và T3. Tuy nhiên, việc thu phí tại
các trạm này đã dừng từ ngày 13/1/2023; trong đó trạm T3 đã được tháo dỡ.
Trong
khi đó, CC1 là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu
cầu, đoạn từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh Biên Hòa. Trạm thu phí cầu
Đồng Nai đã tạm dừng thu phí từ tháng 8/2020 và hiện đang được đề nghị tháo dỡ.
Liên
quan đến đề xuất thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2, liên
danh nhà đầu tư cho biết việc đầu tư dự án này được kỳ vọng sẽ đồng thời lồng
ghép xử lý các tồn tại của hai dự án BOT trước đó gồm dự án BOT Quốc lộ 51 và dự
án BOT cầu Đồng Nai, tức hai đoạn tuyến hiện đang tạm dừng thu phí.
Từ
đề xuất trên, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ một số vướng mắc đang tồn tại. Cụ
thể, trong quá trình đàm phán quyết toán vốn đầu tư và xác định phương án tài
chính giữa BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam, dù các bên đã thống nhất được một số
nội dung, song nhiều vấn đề cơ bản của dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Hiện, nhà đầu tư đang tiếp tục làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng nhằm
sớm giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Từ kiến nghị của liên danh nhà đầu
tư, UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất việc UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan
có thẩm quyền, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục
tiếp theo để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai
đoạn 2 theo hợp đồng BOT.
UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát,
làm rõ nội dung có hoặc không có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án.
Đây là cơ sở để địa phương báo cáo HĐND cấp tỉnh trước khi thống nhất
giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền, theo quy định.
Đồng
thời, trước khi xem xét và quyết định giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Đồng Nai cần có ý kiến để UBND TP.
Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19/11/2025.
Đây sẽ là cơ sở để xem xét, quyết định việc giao nhà đầu tư nghiên cứu và lập hồ
sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành.
UBND
TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan của tỉnh Đồng Nai, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo
sát, lập hồ sơ dự án đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm
tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
Quốc
lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai
và khu vực phía Nam. Dự án có tổng chiều dài hơn 72 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng
Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Hợp đồng dự
án được ký kết vào năm 2009, công trình khởi công tháng 8/2009 và hoàn thành,
đưa vào khai thác từ tháng 4/2013.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết
định số 906/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 phê duyệt Dự án thành phần 1-2 thuộc Dự án đầu
tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn tỉnh.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ
đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỷ đồng, chi
phí xây dựng gần 479 tỷ đồng. Thời gian thực hiện tối đa 6 năm. Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư.
Dự án gồm hai hạng mục chính là bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, cùng với xây dựng hệ thống
đường gom, đường bên.