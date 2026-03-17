UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hình thức BOT, trên cơ sở đề xuất của liên danh CC1 - BVEC…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai ý kiến về dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2, hình thức hợp đồng BOT theo đề xuất của liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC).

Trên thực tế, BVEC cũng chính là nhà đầu tư Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51 giai đoạn 1, trước đây tổ chức thu phí tại các trạm T1, T2 và T3. Tuy nhiên, việc thu phí tại các trạm này đã dừng từ ngày 13/1/2023; trong đó trạm T3 đã được tháo dỡ.

Trong khi đó, CC1 là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu, đoạn từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh Biên Hòa. Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã tạm dừng thu phí từ tháng 8/2020 và hiện đang được đề nghị tháo dỡ.

Liên quan đến đề xuất thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2, liên danh nhà đầu tư cho biết việc đầu tư dự án này được kỳ vọng sẽ đồng thời lồng ghép xử lý các tồn tại của hai dự án BOT trước đó gồm dự án BOT Quốc lộ 51 và dự án BOT cầu Đồng Nai, tức hai đoạn tuyến hiện đang tạm dừng thu phí.

Từ đề xuất trên, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ một số vướng mắc đang tồn tại. Cụ thể, trong quá trình đàm phán quyết toán vốn đầu tư và xác định phương án tài chính giữa BVEC và Cục Đường bộ Việt Nam, dù các bên đã thống nhất được một số nội dung, song nhiều vấn đề cơ bản của dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện, nhà đầu tư đang tiếp tục làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng nhằm sớm giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Từ kiến nghị của liên danh nhà đầu tư, UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất việc UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hợp đồng BOT.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát, làm rõ nội dung có hoặc không có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án. Đây là cơ sở để địa phương báo cáo HĐND cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền, theo quy định.

Đồng thời, trước khi xem xét và quyết định giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Đồng Nai cần có ý kiến để UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19/11/2025. Đây sẽ là cơ sở để xem xét, quyết định việc giao nhà đầu tư nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Đồng Nai, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ dự án đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai và khu vực phía Nam. Dự án có tổng chiều dài hơn 72 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh). Hợp đồng dự án được ký kết vào năm 2009, công trình khởi công tháng 8/2009 và hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 4/2013.