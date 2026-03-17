Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Thu Minh

17/03/2026, 10:40

Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.

VnEconomy

VISRating vừa đưa ra góc nhìn về tín nhiệm dưới ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông kể từ đầu tháng 3, trong đó báo cáo này nhấn mạnh việc gia tăng áp lực về chi phí năng lượng, tỷ giá và tình hình tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam - vốn bị chịu ảnh hưởng gián tiếp.

Theo VISRating, giá năng lượng tăng gây áp lực lên chi phí và lạm phát. Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, nên các doanh nghiệp sản xuất nhạy cảm với rủi ro gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu khí.

Hàng năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 20 tỷ USD dầu thô, xăng dầu và các sản phẩm liên quan. Đồng thời, tỷ trọng lớn nguồn cung đến từ Trung Đông – khoảng 80% dầu thô và 15% khí hóa lỏng – khiến chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương và chi phí sản xuất nhạy cảm với các cú sốc giá.

Trong trường hợp xung đột vũ trang kéo dài tại khu vực Trung Đông, các nhà máy lọc dầu nội địa sẽ đối mặt với rủi ro thiếu hụt nguồn cung dầu đầu vào. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phụ thuộc phần lớn vào dầu thô nhập khẩu, trong khi Dung Quất cũng nhập khoảng 30–35% nguyên liệu đầu vào, do đó các nhà máy lọc dầu nội địa cần phải tích cực tìm kiếm nguồn cung thay thế để đảm bảo hoạt động trong trường hợp nguồn cung dầu từ Trung Đông bị gián đoạn kéo dài.

Chi phí nhiên liệu tăng cao sẽ lan tỏa sang hoạt động vận tải, sản xuất công nghiệp và phát điện, làm tăng lạm phát do chi phí đẩy và gây áp lực lên biên lợi nhuận của các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu mà khả năng tăng giá bán để bù đắp chi phí hạn chế.

Nếu gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu kéo dài, triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam có thể bớt tích cực, và việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 sẽ trở nên khó khăn hơn, khi chi phí năng lượng gia tăng, nhu cầu bên ngoài suy yếu và điều kiện tài chính thắt chặt.

Tuy nhiên, vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất với nền chính trị ổn định sẽ phần nào giảm bớt các áp lực này, nhờ khả năng tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, qua đó làm dịu bớt áp lực tỷ giá trong trung hạn.

"Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao. Thời gian và mức độ nghiêm trọng của các gián đoạn trên thị trường năng lượng sẽ là rủi ro chính đối với triển vọng tín nhiệm", báo cáo nêu rõ.

Cụ thể, rủi ro tín nhiệm sẽ tập trung ở các doanh nghiệp xuất khẩu với giá trị đơn vị hàng hóa thấp, như dệt may, thủy sản và đồ gỗ, do chi phí vận tải chiếm tỷ trọng đáng kể so với giá trị đơn hàng xuất khẩu. Chi phí vận tải đường biển ước tính chiếm khoảng 10% giá trị đơn hàng xuất khẩu dệt may và lên tới 20–30% đối với đồ gỗ.

Chi phí vận tải tăng mạnh sẽ đẩy giá bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng, qua đó gây sức ép lên nhu cầu, triển vọng đơn hàng và doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong ngắn hạn.

Đối với tỷ giá, giá năng lượng và chi phí vận tải toàn cầu tăng có thể đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ sức mạnh của đồng USD. Điều này sẽ gây ra áp lực mất giá kéo dài đối với VND, làm gia tăng rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp Việt Nam có dư nợ bằng USD.

Các doanh nghiệp chịu tác động lớn nhất thuộc nhóm ngành sản xuất điện và cung cấp nước sạch (bao gồm PGV, PC1, BGE và BWE), cũng như các hãng vận tải hàng không (HVN và VJC) do các doanh nghiệp này vừa có tỷ trọng đáng kể nợ vay bằng USD vừa có nhiều chi phí hoạt động bằng USD như chi phí nhiên liệu, thuê máy bay và bảo dưỡng.

Biến động tỷ giá kéo dài sẽ làm suy yếu khả năng trả nợ và hồ sơ tín nhiệm của các doanh nghiệp này, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có mức độ phòng ngừa rủi ro hạn chế.

Đồng thời, rủi ro lạm phát và tỷ giá gia tăng có thể khiến chính sách tiền tệ trong nước thắt chặt hơn, lãi suất tăng đồng thời việc quản lý thanh khoản chặt chẽ hơn. Điều này sẽ làm tăng chi phí vốn và rủi ro tái cấp vốn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp bất động sản và hạ tầng có đòn bẩy cao, khả năng chi trả lãi vay hạn chế và áp lực đáo hạn nợ lớn trong ngắn hạn.

Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 1.300 tỷ

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Từ khóa:

chi phí vận tải tăng doanh nghiệp sản xuất điện doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam giá năng lượng và lạm phát Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nhóm ngành dầu khí rủi ro tỷ giá VND tác động của xung đột Mỹ Israel Iran tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam

Đọc thêm

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.

Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật

Tuần giao dịch vừa qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 167 tỷ đồng tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-146,2 tỷ đồng) và quỹ VanEck Vietnam ETF (-44,4 tỷ đồng).

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?

Diễn biến giá dầu sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ cho thấy động thái này chưa đủ để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có tiền lệ do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran gây ra...

Chứng khoán Mỹ hồi điểm mạnh nhờ giá dầu hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16/3), khi giá dầu xuống thang giúp giải tỏa bớt sức ép bán tháo đè nặng lên các chỉ số trong tuần trước...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu vực Văn Miếu và phụ cận kiểm soát phát triển, không xây nhà cao tầng

Bất động sản

2

“2026 là 2016 mới”: Vì sao giới trẻ làm sống lại một thập kỷ đã qua?

Tiêu & Dùng

3

Hải Phòng: Khi nào hoàn thành thu hồi nhà đất công sản?

Bất động sản

4

Bộ Xây dựng kiến nghị loạt giải pháp ổn định vận tải

Đầu tư

5

Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông tại các cảng hàng không

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy