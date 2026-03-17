Thứ Ba, 17/03/2026

Trang chủ Nhà đầu tư

Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Phương Nhi

17/03/2026, 10:47

Với nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc, cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc...

Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) (Bộ Tài chính), lũy kế đến cuối tháng 2/2026, Hàn Quốc đã đầu tư hơn 95,23 tỷ USD tại Việt Nam, với 10.425 dự án còn hiệu lực, tiếp tục duy trì vị trí quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Riêng trong hai tháng đầu năm 2026, tổng số vốn FDI đăng ký của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đạt hơn 1,97 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn ở mức cao.

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ TÍCH CỰC

Đặc biệt, Việt Nam hiện đã trở thành cứ điểm sản xuất và nghiên cứu quan trọng của nhiều tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyosung, Lotte, SK, Doosan, CJ…

Trong đó, “ông lớn” Samsung đã đầu tư hơn 23 tỷ USD vào Việt Nam, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Bốn công ty con của tập đoàn tại Việt Nam ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 3,53 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 12% so với mức 3,15 tỷ USD của năm trước, cho thấy hiệu quả hoạt động và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

Hiện nay, các dự án của Hàn Quốc tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến – chế tạo, điện tử, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và logistics. Đây cũng là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, điện khí hóa lỏng (LNG), công nghệ xanh và các giải pháp giảm phát thải carbon. Điển hình nhất là vào cuối năm 2025, Tập đoàn SK đã đề xuất kế hoạch đầu tư với ba trụ cột lớn tại tỉnh Khánh Hòa. Trụ cột đầu tiên là xây dựng các nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) tại khu vực Cà Ná và Vân Phong với tổng công suất khoảng 3.000 MW.

Trụ cột thứ hai mà tập đoàn này tập trung vào phát triển hạ tầng logistics tại Cà Ná, với mô hình tận dụng khí lạnh từ LNG để bảo quản nông – thủy sản, đồng thời cung cấp nhiên liệu LNG cho các khu công nghiệp trong bán kính khoảng 100 km và phục vụ tàu sử dụng LNG tại cảng. Trụ cột thứ ba là nghiên cứu phát triển các công nghệ năng lượng mới như năng lượng phân tán (DER), lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và hydrogen xanh, nhằm cung cấp nguồn điện ổn định 24/7 và giảm phát thải carbon thông qua việc kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đầu tư, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước hiện đạt khoảng 94,6 tỷ USD, và đang hướng tới mục tiêu nâng con số này lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 2026–2031, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho rằng kể từ sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt thể hiện năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất. Trong thời gian tới, trên nền tảng này, việc phát triển cơ cấu công nghiệp lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trung tâm sẽ trở thành giai đoạn quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, ông Ko Tae Yeon cho rằng tăng trưởng ổn định, chính sách mở cửa mạnh mẽ cùng với vị trí chiến lược tại châu Á tiếp tục là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc.

TẠO NỀN TẢNG THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TRONG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ

Bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư mới, việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện tại Việt Nam phát triển ổn định và nâng cấp hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng được đánh giá là yếu tố quan trọng.

Để đạt được điều này, ông Ko Tae Yeon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính nhất quán của chính sách và hệ thống thể chế, nâng cao hiệu quả của thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp. Trong một số lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mong muốn việc vận hành chính sách thuế và các thủ tục hoàn thuế được thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đồng thời, trong thời gian tới, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua chia sẻ thông tin và hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

“Nếu môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, không chỉ các dự án đầu tư mới được thúc đẩy mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện tại Việt Nam cũng sẽ mở rộng đầu tư và nâng cấp chuỗi sản xuất trong thời gian tới”, ông Ko Tae Yeon tin tưởng.

Dưới góc độ của các doanh nghiệp Hàn Quốc, việc tạo điều kiện thuận lợi về thông tin, cơ sở dữ liệu và môi trường đầu tư tại các địa điểm mà doanh nghiệp đang lên kế hoạch triển khai dự án được xem là rất cần thiết.

Ông Lee Sang Pil, Phó Chủ tịch Samsung Home Corp, cho biết cách đây khoảng ba năm doanh nghiệp đã tiến hành nghiên cứu thị trường Đà Nẵng và hiện đang dự kiến triển khai một dự án với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD tại địa phương này. Trong đó, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như phát triển khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Vì vậy, ông Lee Sang Pil bày tỏ mong muốn các sở, ngành và cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hỗ trợ, kết nối, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm các thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch, hạ tầng và định hướng phát triển của thành phố để có cơ sở đánh giá, hoàn thiện kế hoạch đầu tư cũng như sớm triển khai dự án trong thời gian tới.

Ninh Bình và Asan (Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác mới, mở ra nhiều cơ hội đầu tư

Việt Nam và Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đô thị thông minh, hạ tầng và giao thông

Hàn Quốc "vững tin" vào môi trường đầu tư Việt Nam, đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực mới

Thanh Hóa mời gọi đầu tư 173 dự án quy mô 570.000 tỷ

Thanh Hóa mời gọi đầu tư 173 dự án quy mô 570.000 tỷ

Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng cho 173 dự án ưu tiên, tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tới đây.

Quan hệ Mỹ - Iran qua hơn 7 thập kỷ

Quan hệ Mỹ - Iran qua hơn 7 thập kỷ

Trong hơn 70 năm qua, quan hệ Mỹ - Iran trải qua nhiều thăng trầm, không ít lần căng thẳng bùng phát và leo thang thành đối đầu quân sự. Các đợt không kích của Mỹ ngày 28/2/2026 - được tiến hành cùng Israel - đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới nhất, nối dài nhiều thập kỷ đối đầu và đứt gãy niềm tin giữa hai bên. Dưới đây là những sự kiện chính đã định hình quan hệ giữa Mỹ và Iran trong suốt thời gian qua.

Khởi công dự án khu đô thị 13.000 tỷ bên bờ sông Mã

Khởi công dự án khu đô thị 13.000 tỷ bên bờ sông Mã

Sáng 10/3, Công ty CP Eurowindow Holding chính thức khởi công Dự án Khu đô thị Eurowindow Light City tại phường Nguyệt Viên (TP. Thanh Hóa) với quy mô 176 ha, tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Dòng vốn FDI vào TP. Hồ Chí Minh không chỉ tăng về quy mô mà còn chuyển dịch rõ rệt về chất lượng. Sự xuất hiện của các dự án công nghệ, tài chính và hạ tầng dữ liệu cho thấy Thành phố đang dần trở thành điểm đến của dòng vốn giá trị gia tăng cao...

Tạo sức bật cho năng lực thu hút FDI chất lượng cao

Tạo sức bật cho năng lực thu hút FDI chất lượng cao

Dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tích cực. Tuy nhiên, xu hướng thu hút đầu tư đang ngày càng chuyển mạnh sang các dự án có chất lượng cao, với hàm lượng công nghệ lớn và giá trị gia tăng cao....

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Khu vực Văn Miếu và phụ cận kiểm soát phát triển, không xây nhà cao tầng

"2026 là 2016 mới": Vì sao giới trẻ làm sống lại một thập kỷ đã qua?

Hải Phòng: Khi nào hoàn thành thu hồi nhà đất công sản?

Bộ Xây dựng kiến nghị loạt giải pháp ổn định vận tải

Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông tại các cảng hàng không

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

