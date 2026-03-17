Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Với nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc, cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc...

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) (Bộ Tài chính), lũy kế đến cuối tháng 2/2026, Hàn Quốc đã đầu tư hơn 95,23 tỷ USD tại Việt Nam, với 10.425 dự án còn hiệu lực, tiếp tục duy trì vị trí quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Riêng trong hai tháng đầu năm 2026, tổng số vốn FDI đăng ký của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đạt hơn 1,97 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn ở mức cao.

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ TÍCH CỰC

Đặc biệt, Việt Nam hiện đã trở thành cứ điểm sản xuất và nghiên cứu quan trọng của nhiều tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyosung, Lotte, SK, Doosan, CJ…

Trong đó, “ông lớn” Samsung đã đầu tư hơn 23 tỷ USD vào Việt Nam, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Bốn công ty con của tập đoàn tại Việt Nam ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 3,53 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 12% so với mức 3,15 tỷ USD của năm trước, cho thấy hiệu quả hoạt động và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

Hiện nay, các dự án của Hàn Quốc tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến – chế tạo, điện tử, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và logistics. Đây cũng là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, điện khí hóa lỏng (LNG), công nghệ xanh và các giải pháp giảm phát thải carbon. Điển hình nhất là vào cuối năm 2025, Tập đoàn SK đã đề xuất kế hoạch đầu tư với ba trụ cột lớn tại tỉnh Khánh Hòa. Trụ cột đầu tiên là xây dựng các nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) tại khu vực Cà Ná và Vân Phong với tổng công suất khoảng 3.000 MW.

Trụ cột thứ hai mà tập đoàn này tập trung vào phát triển hạ tầng logistics tại Cà Ná, với mô hình tận dụng khí lạnh từ LNG để bảo quản nông – thủy sản, đồng thời cung cấp nhiên liệu LNG cho các khu công nghiệp trong bán kính khoảng 100 km và phục vụ tàu sử dụng LNG tại cảng. Trụ cột thứ ba là nghiên cứu phát triển các công nghệ năng lượng mới như năng lượng phân tán (DER), lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và hydrogen xanh, nhằm cung cấp nguồn điện ổn định 24/7 và giảm phát thải carbon thông qua việc kết hợp với các nguồn năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đầu tư, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước hiện đạt khoảng 94,6 tỷ USD, và đang hướng tới mục tiêu nâng con số này lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 2026–2031, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), cho rằng kể từ sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt thể hiện năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất. Trong thời gian tới, trên nền tảng này, việc phát triển cơ cấu công nghiệp lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trung tâm sẽ trở thành giai đoạn quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, ông Ko Tae Yeon cho rằng tăng trưởng ổn định, chính sách mở cửa mạnh mẽ cùng với vị trí chiến lược tại châu Á tiếp tục là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc.

TẠO NỀN TẢNG THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TRONG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ

Bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư mới, việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện tại Việt Nam phát triển ổn định và nâng cấp hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng được đánh giá là yếu tố quan trọng.

Để đạt được điều này, ông Ko Tae Yeon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính nhất quán của chính sách và hệ thống thể chế, nâng cao hiệu quả của thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp. Trong một số lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mong muốn việc vận hành chính sách thuế và các thủ tục hoàn thuế được thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đồng thời, trong thời gian tới, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua chia sẻ thông tin và hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

“Nếu môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, không chỉ các dự án đầu tư mới được thúc đẩy mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện tại Việt Nam cũng sẽ mở rộng đầu tư và nâng cấp chuỗi sản xuất trong thời gian tới”, ông Ko Tae Yeon tin tưởng.

Dưới góc độ của các doanh nghiệp Hàn Quốc, việc tạo điều kiện thuận lợi về thông tin, cơ sở dữ liệu và môi trường đầu tư tại các địa điểm mà doanh nghiệp đang lên kế hoạch triển khai dự án được xem là rất cần thiết.

Ông Lee Sang Pil, Phó Chủ tịch Samsung Home Corp, cho biết cách đây khoảng ba năm doanh nghiệp đã tiến hành nghiên cứu thị trường Đà Nẵng và hiện đang dự kiến triển khai một dự án với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD tại địa phương này. Trong đó, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như phát triển khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Vì vậy, ông Lee Sang Pil bày tỏ mong muốn các sở, ngành và cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hỗ trợ, kết nối, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm các thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quy hoạch, hạ tầng và định hướng phát triển của thành phố để có cơ sở đánh giá, hoàn thiện kế hoạch đầu tư cũng như sớm triển khai dự án trong thời gian tới.