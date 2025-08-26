Khởi công Nhà máy sản xuất nội y cao cấp gần 400 tỷ tại Huế
Thiên Anh
26/08/2025, 18:29
Sáng 26/8, tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ (phường Hương Trà), Tập đoàn Scavi đã khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Trang phục Nội y cao cấp – Scavi Hương Trà.
Đây là một trong 16 công trình tiêu biểu được thành phố Huế chọn tổ chức khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 50.000 m², với công suất thiết kế 45 triệu sản phẩm/năm. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, đồng thời trở thành nhà máy thứ ba của Scavi tại Huế. Scavi Hương Trà được xây dựng theo mô hình Nhà máy Thông minh 4.0, ứng dụng công nghệ tự động hóa, năng lượng tái tạo, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và thân thiện với môi trường.
Ông Trần Văn Mỹ, Thành viên Cao ủy Tập đoàn B’Lao, Tổng giám đốc Trung tâm Quản lý miền Trung – Scavi, cho biết: “Trong định hướng phát triển bền vững, chúng tôi đặt yếu tố con người làm trung tâm. Nhà máy Hương Trà không chỉ là dự án sản xuất, mà còn là sự cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương sau gần 20 năm đầu tư, tạo công ăn việc làm ổn định và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động”.
Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mặt hàng thời trang cao cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa tại địa phương. Bên cạnh hoạt động sản xuất, Tập đoàn Scavi còn triển khai các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho công nhân, hỗ trợ giáo dục – đào tạo cho con em người lao động và tổ chức hoạt động văn hóa – thể thao gắn kết cộng đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành vào tháng 6/2026.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định: “Những dự án khởi công hôm nay, trong đó có Nhà máy Scavi Hương Trà, không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế của Huế trên con đường hội nhập. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương”.
Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Nhà máy Scavi Hương Trà sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo.
“Bệ phóng chiến lược” cho cộng đồng công nghệ Việt
Các cộng đồng công nghệ do người trẻ sáng lập đang dần khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tăng tốc sáng tạo và có sức cạnh tranh trên trường quốc tế, các cộng đồng công nghệ Việt Nam cần có “bệ phóng chiến lược”.
Sở hữu trí tuệ là “lá chắn” để doanh nghiệp Việt giữ sức cạnh tranh
6 tháng năm 2025, hơn 3.270 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ bị phát hiện, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là “lá chắn” sống còn giúp doanh nghiệp Việt giữ sức cạnh tranh và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo…
Vi phạm môi trường, một doanh nghiệp ở Hà Nội bị phạt hơn 300 triệu đồng
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 320 triệu đồng do đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.
Khởi công Nhà máy sản xuất nội y cao cấp gần 400 tỷ tại Huế
Sáng 26/8, tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ (phường Hương Trà), Tập đoàn Scavi đã khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Trang phục Nội y cao cấp – Scavi Hương Trà.
Carlsberg Việt Nam khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng
Carlsberg Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế chính thức tổ chức Lễ khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: