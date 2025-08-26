Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Khởi công Nhà máy sản xuất nội y cao cấp gần 400 tỷ tại Huế

Thiên Anh

26/08/2025, 18:29

Sáng 26/8, tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ (phường Hương Trà), Tập đoàn Scavi đã khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Trang phục Nội y cao cấp – Scavi Hương Trà.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Đây là một trong 16 công trình tiêu biểu được thành phố Huế chọn tổ chức khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 50.000 m², với công suất thiết kế 45 triệu sản phẩm/năm. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, đồng thời trở thành nhà máy thứ ba của Scavi tại Huế. Scavi Hương Trà được xây dựng theo mô hình Nhà máy Thông minh 4.0, ứng dụng công nghệ tự động hóa, năng lượng tái tạo, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và thân thiện với môi trường.

Ông Trần Văn Mỹ, Thành viên Cao ủy Tập đoàn B’Lao, Tổng giám đốc Trung tâm Quản lý miền Trung – Scavi, cho biết: “Trong định hướng phát triển bền vững, chúng tôi đặt yếu tố con người làm trung tâm. Nhà máy Hương Trà không chỉ là dự án sản xuất, mà còn là sự cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương sau gần 20 năm đầu tư, tạo công ăn việc làm ổn định và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động”.

Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mặt hàng thời trang cao cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp ngân sách, thúc đẩy công nghiệp hóa tại địa phương. Bên cạnh hoạt động sản xuất, Tập đoàn Scavi còn triển khai các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho công nhân, hỗ trợ giáo dục – đào tạo cho con em người lao động và tổ chức hoạt động văn hóa – thể thao gắn kết cộng đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành vào tháng 6/2026.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại lễ khởi công
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định: “Những dự án khởi công hôm nay, trong đó có Nhà máy Scavi Hương Trà, không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế của Huế trên con đường hội nhập. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương”.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng Nhà máy Scavi Hương Trà sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo.

doanh nghiệp huế Nhà máy Scavi Hương Trà thời trang cao cấp

Khởi công Nhà máy sản xuất nội y cao cấp gần 400 tỷ tại Huế

