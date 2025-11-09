Khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Sáng 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel và UBND 15 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Tại điểm cầu trung tâm xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ và học sinh vùng biên giới – khu vực “phên dậu” của Tổ quốc.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương là một trong các dự án thuộc chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Dự án được triển khai theo Kết luận số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 81.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi Lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, 100 trường sẽ được khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước 30/8/2026, nhằm phục vụ năm học 2026 – 2027. Trong đó, 28 trường đã được khởi công trước, 72 trường còn lại được khởi công đồng loạt trong ngày 9/11 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 15 địa phương biên giới.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương có 2 điểm trường: điểm chính tại bản Bôn (1,7 ha) và điểm phụ tại bản Xắng Hằng (0,3 ha). Sau khi hoàn thành, trường sẽ có đầy đủ hạ tầng học tập và sinh hoạt gồm: phòng học, nhà đa năng, thư viện, khu nội trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên.

Các địa biểu và đông đảo bà con nhân dân đến dự lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là yếu tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị xác định đổi mới tư duy giáo dục, chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, lấy nhà trường làm nền tảng, học sinh làm trung tâm, thầy cô làm động lực.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc tại chỗ, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh. Giai đoạn đầu, thí điểm xây dựng 100 trường trong năm 2025, sau đó mở rộng toàn bộ 248 trường trong 2 – 3 năm tới.

Các em học sinh Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương háo hức trong lễ khởi công trường

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương biên giới, các đơn vị thi công, thầy cô giáo, học sinh và người dân đã tích cực triển khai chương trình. Đồng thời trân trọng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành, đóng góp, hỗ trợ chương trình.

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương biên giới chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, thất thoát hay đội vốn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đóng góp xây dựng trường học biên giới với phương châm “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công góp công, ai có của góp của”.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc đến toàn ngành giáo dục, các thầy cô giáo và học sinh cả nước, mong các thầy cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trăm năm trồng người”, các em học sinh chăm ngoan, rèn luyện tốt, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Trước lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà Công an xã Yên Khương và các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Yên Khương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu ấn nút khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh (một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới) đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 – 2026 với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Trong đó, 2 công trình khởi công năm 2025 với tổng mức gần 300 tỷ đồng, gồm Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 và Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê; 5 công trình còn lại dự kiến triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 được triển khai tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5 ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 140 tỷ đồng.

Với địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chưa cao, trong khi thu ngân sách của xã mỗi năm chỉ khoảng 1 tỷ đồng, việc đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 - một công trình hiện đại, quy mô lớn đã mở ra cơ hội thay đổi mạnh mẽ cho giáo dục địa phương, thắp lên niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho sự nghiệp giáo dục trên dải đất biên cương còn nhiều khó khăn này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường được xây dựng tại thôn Pắn Pé với quy mô 36 lớp học, đáp ứng khoảng 1.281 học sinh, trong đó bậc Tiểu học 414 học sinh và THCS 867 học sinh. Dự án gồm đầy đủ các hạng mục khối phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, ký túc xá học sinh và giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 265,5 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 10.600 m², diện tích sàn hơn 24.100 m², cao tối đa 4 tầng. Công trình là một trong số 11 trường phổ thông nội trú liên cấp dự kiến xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên giới, góp phần phát triển nguồn nhân lực địa phương và củng cố an ninh khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

Thanh Nưa là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã (Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn) với tổng diện tích tự nhiên hơn 17.695 ha; tổng số hộ dân là 7.150 hộ, với 29.029 nhân khẩu, 73 thôn/bản, gồm 6 dân tộc chính cùng sinh sống; xã có 10 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực phía Tây lòng chảo Điện Biên, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nguồn cán bộ tương lai cho tỉnh Điện Biên. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân vì một nền giáo dục bình đẳng, tiến bộ.

Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỷ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại, được đầu tư xây dựng mới toàn bộ thiết kế áp dụng theo mẫu thiết kế số 3 và số 4 do Bộ Xây dựng ban hành. Các hạng mục chính gồm Khối phòng học tập với 30 phòng học văn hóa, phòng học bộ môn. Khối phục vụ sinh hoạt gồm 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp.

Các hạng mục phụ trợ gồm khu thể thao, bể bơi, sân đường cùng toàn bộ trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Cũng trong ngày 9/11, Điện Biên tổ chức khởi công đồng loạt 6 trường tại các xã Thanh Nưa, Sín Thầu, Quảng Lâm, Nậm Kè, Thanh Yên, Mường Nhà.

Trước đó, ngày 2/11, tỉnh đã khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sam Mứn, Nà Bủng, Núa Ngam.

Đối với 9 trường phổ thông nội trú liên cấp nêu trên, Tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư đủ năng lực, áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Tỉnh Điện Biên là địa phương đi đầu triển khai xây dựng trường học vùng biên với công trình đầu tiên (Trường Nội trú Liên cấp xã Si Pa Phìn, khởi công ngày 27/7/2025) được thực hiện theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Thuận An là một xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 1/7, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thuận An và Đăk Lao (cũ), với diện tích tự nhiên khoảng 315,8 km2, có đường biên giới dài 60,125 km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Toàn xã có hơn 22.000 nhân khẩu với 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 20%. Trong những năm qua, dù được Đảng và nhà nước rất quan tâm, tuy nhiên cơ sở vật chất phục công tác giáo dục vẫn còn thiếu thốn, chưa đảm bảo nhu cầu dạy và học.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 hecta, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học B Lương An và Trường THCS Lương An Trà. Trường được xây dựng trên diện tích 4,29 ha, quy mô đầu tư 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Hải Minh

Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hiện hữu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 186 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự kiến quy mô học sinh ở cả hai cấp học sẽ tăng khoảng 20-30% so với mức 1.069 học sinh trong năm học 2025-2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: VGP/Thu Sa

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự sự kiện có Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh.

Trường có quy mô 45 lớp (gồm 25 lớp Tiểu học và 20 lớp Trung học cơ sở), đáp ứng 1.574 học sinh, với tổng diện tích xây dựng dự kiến: 41.651m2. Điều kiện kết nối hạ tầng như giao thông, điện, nước sinh hoạt, thông tin...của công trình được đánh giá là đảm bảo và khả năng có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn về sạt trượt, lũ quét rất thấp.

Hình thức đầu tư xây dựng là mở rộng, cải tạo từ Trường Tiểu học Minh Tân. Thời gian dự kiến hoàn thành là trước ngày 30/8/2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân - Ảnh: VGP/Thu Sa

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân hướng tới mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, bảo đảm chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhà trường được tổ chức theo hướng liên thông, ổn định và thống nhất giữa hai cấp học trong cùng một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao.

Việc thành lập trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, hình thành lớp học sinh có năng lực, kỹ năng hội nhập, trở thành công dân có ích, thích ứng với yêu cầu của thời đại. Đồng thời, mô hình này là điểm nhấn trong công tác xã hội hóa giáo dục, tạo động lực phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Cùng với đó là bảo đảm đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý theo quy định; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện; Xây dựng môi trường học tập tiên tiến, liên thông, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện và hội nhập.

Trong sáng 9/11, tỉnh Tuyên Quang khởi công xây dựng tổng cộng 05 trường học tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk.

Trường được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định có diện tích đất hiện tại là 14.500 m2 (một mặt giáp với Quốc lộ 14C, một mặt giáp với UBND xã Ia Rvê, bên cạnh là khu đất trống được quy hoạch bán đấu giá, diện tích 30.280 m2, diện tích có thể điều chỉnh quy hoạch thành đất giáo dục để xây dựng trường và không phải đền bù, giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất để xây dựng trường sau khi điều chỉnh sẽ là 44.780 m2; phía sau hiện tại cũng là đất trống, quy hoạch đường giao thông và đất ở nông thôn nên vẫn có thể mở rộng để đảm bảo diện tích lớn hơn 50.000m2. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Quy mô hơn 990 học sinh, 37 lớp học; trong đó: Bậc tiểu học là 550 học sinh, với 25 (625 học sinh) lớp học, bậc trung học cơ sở là 440 học sinh, với 12 (420) lớp học; số học sinh ở nội trú tại trường là khoảng 240 học sinh, số sinh còn lại là ở bán trú; tổ chức ăn trưa tại trường cho toàn bộ học sinh của trường và nghỉ trưa cho học sinh bán trú.

Nội dung đầu tư bao gồm các hạng mục: Khu học tập và hỗ trợ học tập: xây dựng mới 25 phòng học bậc tiểu học, 12 phòng học bậc THCS, 11 phòng học bộ môn, các phòng giáo viên, thiết bị giáo dục và các khu vệ sinh; khu hành chính quản trị và phụ trợ; khu nội trú học sinh, công vụ giáo viên; khu rèn luyện thể chất, hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khu phục vụ sinh hoạt; khu hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất: xây dựng mới khu vườn trường, vườn thực nghiệm để phục vụ các hoạt động trải nghiệm, tăng gia, sản xuất cho học sinh.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, xã sẽ đưa toàn bộ học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An về dạy, học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Thu Giang

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai.

Trước đó, nhằm triển khai Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công đặc biệt đối với 4 trường Phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long.

Theo dự án được duyệt, quy mô các trường được đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 6,2 ha- 8,6ha đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập từ 1000 -1.200 học sinh/trường, với tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỷ đồng.

Toàn bộ cả 4 trường nội trú đều được thiết kế hiện đại, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc của địa phương, được đầu tư đồng bộ từ nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà ở nội trú, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà đa năng và các hạ tầng thiết yếu khác.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Thu Giang

Đặc biệt, tất cả các trường đều được nghiên cứu đầu tư hệ thống nước nóng phục vụ thầy cô giáo và học sinh trong mùa rét. Các nhà thầu được lựa chọn để thi công đều là những nhà thầu có năng lực tốt, có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu - Ảnh: VGP

Dự và phát biểu tại Lễ khởi công ở điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị có Kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng các trường học nội trú tại các xã biên giới. Đây là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng biên giới của Tổ quốc, đặc biệt là đối với thầy cô giáo và học sinh. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương ở vùng biên giới, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh".

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ GDĐT đã chủ động, phối hợp, hướng dẫn 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn, xây dựng phương án đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện để đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Đến nay, danh mục đầu tư 100 trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bố trí và phân bổ vốn; các địa phương đã rất tích cực triển khai nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước khai giảng năm học 2026-2027.

Trong danh sách 100 trường khởi công năm nay, đến thời điểm hiện tại đã có 28 trường khởi công và đang khẩn trương thi công. Hôm nay, chúng ta cùng tham dự Lễ khởi công xây dựng đồng loạt các trường còn lại. Đây không chỉ là môt sự kiện rất lớn của ngành, của các tỉnh, thành phố biên giới, mà còn là một sự kiện mang tính quốc gia, sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

100 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng là các dự án thực hiện trong giai đoạn đầu trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới. Đây là dự án có quy mô lớn, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các nhu cầu học tập, sinh hoạt ăn ở nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên; có môi trường giáo dục và rèn luyện toàn diện. Tổng mức đầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

Các trường được đầu tư theo hướng có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, rèn luyện đức, trí, thể, mỹ, với mục tiêu phát triển toàn diện cho người học; có hệ thống cơ sở vật chất đạt mức độ cao nhất (mức độ 2 theo quy định hiện hành, một số tiêu chí vượt mức độ 2 như không gian, diện tích). Hiện còn nhiều trường phổ thông khác trên cả nước chưa đạt được các tiêu chuẩn này.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, cùng với việc đầu tư xây dựng trường, hiện nay Bộ GD&ĐT đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản quy định về chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên; quy định về quy chế hoạt động trường phổ thông nội trú liên cấp; chính sách ưu đãi, tuyển dụng, trọng dụng giáo viên; chính sách hướng nghiệp, tuyển chọn cán bộ là người địa phương xuất phát từ học sinh học tập tại các trường phổ thông nội trú liên cấp và nhiều chính sách đồng bộ khác, bảo đảm các trường là hình mẫu, là niềm hi vọng lớn của Đảng, Nhà nước, các địa phương và nhân dân tại các xã biên giới.

Chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh, với kỳ vọng, các em sẽ trở thành những chủ nhân có đủ năng lực và phẩm chất, để quyết định trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, mà trực tiếp, hơn ai hết là tại khu vực biên giới, quê hương của chính các em.

Các trường được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh phổ thông trên địa bàn các xã biên giới, không phân biệt đối tượng. Đã là học sinh phổ thông tại các xã biên giới thì đều được hưởng chính sách học nội trú, bán trú.

Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, bền vững và an toàn cao, Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá, thay đổi căn bản, toàn diện, đối với giáo dục vùng biên giới; khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước cho những vùng còn nhiều khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại Việt Nam.

Hiện nay, việc xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền đang được đẩy mạnh, trong thời gian ngắn, bước đầu, chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, Bộ GD&ĐT đề nghị: các Bộ, ngành tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ GD&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục bố trí đủ vốn đầu tư trong năm 2026; các địa phương tập trung tổ chức triển khai thi công xây dựng bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành đúng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, triển khai thực hiện việc tuyển sinh để vận hành, sử dụng ngay sau khi đầu tư hoàn thành trước năm học.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025 - 2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới) là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.