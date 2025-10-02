Khởi động VietLeap AI Accelerator, tạo bệ phóng cho startup AI Việt Nam

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp AI Việt Nam - VietLeap AI Accelerator đã chính thức được công bố, hứa hẹn trở thành bệ phóng vững chắc cho các startup AI giai đoạn đầu…

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” thuộc Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC – trực thuộc Bộ Tài chính) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tập đoàn Tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại sứ quán Nhật Bản đã khởi động Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp AI Việt Nam - VietLeap AI Accelerator.

Lễ công bố có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu tham dự là chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup và cơ quan truyền thông.

Chương trình là một trong những sáng kiến quan trọng nằm trong nhiều hoạt động JICA đang triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển AI, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và bền vững.

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của AI không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà còn mở ra vô số cơ hội đổi mới trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất, dịch vụ đến quản lý xã hội, VietLeap AI Accelerator được thiết kế như một chương trình tăng tốc chuyên biệt và tiên phong dành riêng cho lĩnh vực AI tại Việt Nam.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy các công nghệ chiến lược. Lễ công bố không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình thường niên đầy tham vọng, mà còn là minh chứng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Nhật Bản trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường trở thành một trung tâm khu vực về trí tuệ nhân tạo.

VietLeap AI Accelerator được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho các startup AI ở giai đoạn đầu (early-stage), giúp họ vượt qua những thách thức ban đầu để phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực kinh doanh và sẵn sàng cho các vòng gọi vốn quốc tế.

Chương trình dự kiến lựa chọn từ 10 đến 15 startup AI có tiềm năng tăng trưởng cao và nhu cầu gọi vốn rõ ràng. Các startup được lựa chọn sẽ nhận được gói hỗ trợ đặc biệt, bao gồm 4 trụ cột chính.

Kết nối và Cơ hội tăng trưởng: Các startup sẽ được tiếp cận mạng lưới đối tác sâu rộng của NIC, JICA và BCG, tạo liên kết chiến lược với các doanh nghiệp lớn và mở ra cơ hội mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hỗ trợ về hạ tầng và công nghệ: Đây là một trong những lợi ích thiết thực nhất. Startup sẽ được tiếp cận các nguồn lực công nghệ tiên tiến như tín dụng điện toán đám mây (cloud credits), hạ tầng GPU hiệu năng cao, các API và bộ công cụ kinh doanh cần thiết từ những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và tối ưu hóa chi phí.

Phát triển năng lực và Cố vấn chuyên sâu: Chương trình quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI và kinh doanh. Các startup sẽ được tham gia các buổi cố vấn 1:1, giúp củng cố mô hình kinh doanh, tối ưu hóa chiến lược tiếp cận thị trường (go-to-market) và nâng cao năng lực vận hành doanh nghiệp.

Chuẩn bị sẵn sàng gọi vốn: Giai đoạn cuối của chương trình sẽ tập trung vào việc giúp startup hoàn thiện hồ sơ gọi vốn (pitch deck), kiểm chứng mô hình kinh doanh với các chuyên gia tài chính và kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư mạo hiểm uy tín cùng các đối tác tài chính hàng đầu.

Với sự đồng hành của JICA - cơ quan viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản, và sự cố vấn chiến lược từ BCG, VietLeap AI Accelerator được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế hệ startup AI Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế số của đất nước trong tương lai.