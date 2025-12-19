Đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước

9 giờ sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước…

Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, gắn với dấu mốc kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025).

Trong đó có 12 điểm cầu trực tiếp tại Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai và hai điểm tại Hà Nội; cùng 67 điểm cầu trực tuyến. Điểm cầu trung tâm được đặt tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, do UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản.

Phát biểu khai mạc tại điểm cầu trung tâm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, thủ tục đầu tư, huy động nguồn lực và tổ chức triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng chiến lược, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo kết cấu hạ tầng quốc gia trong giai đoạn 2021–2025.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN QUY MÔ LỚN, LIÊN VÙNG

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội thông qua các cơ chế đặc thù và chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có tính chất đồng bộ và liên vùng.

Danh mục các dự án trọng điểm gồm tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; sân bay Gia Bình; Khu đô thị lấn biển Cần Giờ; Dự án Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các Ban Chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022–2030” được phát động trên phạm vi cả nước, trong đó có đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” và “Chiến dịch Quang Trung”.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao, đường dẫn, tổng cộng 3.803 km. Tính đến ngày 19/12/2025, đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km nút giao, đường dẫn, đạt tổng chiều dài 3.513 km, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025 do Quốc hội và Chính phủ giao.

Ngoài hệ thống cao tốc, cả nước đã hoàn thành 1.586 km đường quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển. Tính chung giai đoạn 2021–2025, tổng chiều dài đường cao tốc hoàn thành và thông xe đạt 2.025 km, gấp gần hai lần số km đường cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ. Đặc biệt, toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã được hoàn thành và thông xe kỹ thuật.

Riêng trong năm 2025, cả nước hoàn thành 1.491 km đường cao tốc, 456 km đường quốc lộ và 251 km đường ven biển; đồng thời tiếp tục triển khai các tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước, các tuyến trục ngang như Tân Phú – Bảo Lộc, Quy Nhơn – Pleiku và tuyến giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai.

DẤU ẤN RÕ NÉT CỦA HẠ TẦNG - GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài và Điện Biên đã được đầu tư, nâng cấp; Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Tổng công suất các cảng hàng không trên cả nước được nâng từ 92,4 triệu lượt khách năm 2020 lên 155 triệu lượt khách năm 2025, tăng 1,6 lần.

Ở lĩnh vực hàng hải, ba dự án cảng biển Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép – Thị Vải và Sông Hậu đã được đưa vào khai thác, nâng năng lực hệ thống cảng biển từ 730 triệu tấn năm 2020 lên 900 triệu tấn năm 2025. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai và Bãi Gốc trong năm 2025 được xác định là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu khai mạc.

Trong lĩnh vực đường sắt, ba tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên, Cát Linh – Hà Đông và đoạn trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội đã được đưa vào khai thác. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Vinh – Nha Trang và Nha Trang – Sài Gòn cơ bản hoàn thành. Đồng thời, các thủ tục đầu tư để khởi công dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tuyến số 5 đường sắt đô thị Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc đã được hoàn tất; dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tiếp tục được chuẩn bị để phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Đối với lĩnh vực xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa hiện đạt 45%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94%; diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m2 sàn/người. Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn; riêng năm 2025 hoàn thành 102.146 căn, vượt kế hoạch năm. Đồng thời, hơn 334.200 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa bỏ.

Trong lĩnh vực điện, năng lượng, các đường dây truyền tải 500 kV mạch 3 và mạch 4 đã được đưa vào khai thác; các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 hoàn thành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng. Riêng ngày 19/12/2025, cả nước tiếp tục khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực hạ tầng kinh tế – xã hội, góp phần tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.