Vì sao thế hệ trẻ chi nhiều hơn mà vẫn “giữ tiền” tốt?

Ngày càng nhiều người trẻ chọn cách thanh toán hóa đơn tự động từ tài khoản và quản lý chi tiêu bằng thẻ ghi nợ. Họ tiêu nhiều hơn cho cuộc sống số, nhưng nhờ công cụ tài chính phù hợp, mọi giao dịch đều trong tầm kiểm soát.

Khánh Hà, một sinh viên mới ra trường tại Hà Nội, mỗi tháng có gần chục khoản chi cố định cho các nền tảng giải trí, lưu trữ và ứng dụng học tập. Mọi thanh toán đều được cô cài chế độ tự động. “Từ ngày 1-10 hàng tháng, tài khoản ngân hàng của em lại trừ đều đặn”, Hà nói.

Nhật Minh, một quản lý công nghệ tại TP. HCM, cũng vận hành cuộc sống theo cách tương tự: Các khoản bảo hiểm, tiền nhà, app làm việc, dịch vụ giải trí… đều tự động rời tài khoản đúng ngày. Hai người thuộc hai nhóm tuổi, hai nhịp sống, nhưng có điểm chung: họ chi tiêu nhiều hơn trước, nhưng kiểm soát tốt hơn bao giờ hết, nhờ sự lên ngôi của những khoản thanh toán số và đặc biệt là thẻ ghi nợ (thẻ debit).

THẾ HỆ SỐNG BẰNG THANH TOÁN TỰ ĐỘNG

Thói quen chi tiêu của người trẻ dưới 35 tuổi tại Việt Nam đã thay đổi nhanh hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Họ tap thẻ để mua cà phê, quét QR khi đi ăn trưa, dùng ví điện tử khi đặt đồ ăn, thanh toán học online bằng auto-payment, gia hạn ứng dụng làm việc chỉ bằng một cú chạm. Cuộc sống được vận hành bằng những chu kỳ thanh toán nhỏ nhưng đều đặn, chạy nền như một hệ điều hành.

Không phải ngẫu nhiên mà subscription economy (nền kinh tế đăng ký định kỳ) trở thành một phần trong đời sống của cả gen Z (18-27) và nhóm công sở (28-35). Điều quan trọng hơn là: Trung tâm vận hành của hệ sinh thái này không phải thẻ tín dụng (thẻ credit), mà chính là thẻ debit.

Điều này cũng được nhìn thấy trong dữ liệu thị trường. Báo cáo Diary of Consumer Payment Choice 2024 của Federal Reserve (Mỹ) ghi nhận debit chiếm gần 30% tổng giao dịch hàng tháng, tăng đều những năm gần đây khi người trẻ ưu tiên sự minh bạch và “thấy ngay tiền đi đâu”. Tại Việt Nam, xu hướng càng rõ: Báo cáo do FiinGroup công bố hồi tháng 9/2025 cho thấy gần 90% thẻ tài chính đang lưu hành là thẻ ghi nợ, một tỷ trọng áp đảo với khoảng 122,7/138 triệu thẻ.

Ở góc độ ngân hàng, nhiều tổ chức lớn ghi nhận tăng trưởng rõ rệt ở nhóm khách hàng sử dụng thẻ debit, đặc biệt là thẻ quốc tế. Trong đó, Vietcombank - một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường, cho biết lượng khách hàng dùng thẻ Visa Debit tăng mạnh những năm gần đây, song song với việc ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ qua các sản phẩm số, tích hợp thanh toán không tiếp xúc và hệ thống ưu đãi ngày càng mở rộng, đáp ứng nhu cầu tài chính số của đại đa số người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thẻ debit không còn chỉ là phương thức thanh toán, mà còn là cách người trẻ vận hành cuộc sống tự động, không gián đoạn, không gánh nặng nợ và luôn trong tầm kiểm soát. Nhật Minh cho biết với hơn chục khoản thanh toán tự động mỗi tháng, anh dùng thẻ debit tiện hơn vì tiền đi thẳng từ tài khoản, nên không lo quên trả hay phát sinh nợ. Việc liên kết với ATM, ví điện tử hay đi nước ngoài cũng dễ dàng.

“MINI CFO”: NGƯỜI TRẺ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHƯ ĐIỀU HÀNH MỘT DOANH NGHIỆP NHỎ

Không còn mang suy nghĩ “thắt lưng buộc bụng”, hay chạy theo trào lưu “tiêu trước nghĩ sau”, người trẻ hiện nay quản lý tài chính với tư duy doanh nghiệp. Họ theo dõi dòng tiền như theo dõi báo cáo công việc: chi bao nhiêu, tiêu vào đâu, chi cho nhóm nào đang vượt ngưỡng.

Thẻ debit với khả năng cập nhật giao dịch theo thời gian thực, trở thành bảng điều khiển dòng tiền của họ. Mỗi khoản chi được hiển thị lập tức; mỗi hạng mục đều được phân loại rõ ràng. Chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng, người dùng biết ngay mình đã chi bao nhiêu cho ăn uống, giải trí hay du lịch, giống như xem báo cáo hoạt động của doanh nghiệp.

Sự bùng nổ của mua sắm và dịch vụ xuyên biên giới khiến thẻ debit vượt khỏi vai trò thanh toán nội địa, trở thành chiếc thẻ giúp người trẻ tiếp cận thế giới dễ dàng hơn. Người trẻ mua khóa học từ Mỹ, đặt khách sạn ở Nhật Bản, mua vé máy bay trên các nền tảng quốc tế, trả phí cho phần mềm làm việc… tất cả chỉ bằng một chiếc thẻ debit quốc tế, không cần tín dụng, không cần chứng minh thu nhập, không lo phát sinh lãi.

Họ vừa chi nhiều hơn cho trải nghiệm và nhu cầu cá nhân, cho các dịch vụ số, nhưng cũng quản trị tốt hơn, nhờ cơ chế “tiền trong tài khoản bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu”. Thẻ debit giúp người dùng tránh ảo giác tài chính, tránh bẫy xoay vòng nợ, và duy trì kỷ luật chi tiêu mà không đánh mất sự tự do hưởng thụ.

Trong bức tranh chuyển dịch này, Vietcombank Visa Debit xuất hiện đúng như một công cụ không chỉ để thanh toán, mà để vận hành toàn bộ cuộc sống tài chính của người trẻ. Chiếc thẻ kết nối liền mạch với mọi nền tảng hiện đại: quẹt thẻ, contactless, QR, ví điện tử, thanh toán online và giao dịch quốc tế. Mỗi giao dịch lập tức hiển thị trên VCB Digibank, cho phép người dùng đọc “dòng chảy tài chính” của mình rõ ràng như đọc một báo cáo quản trị.

Chuẩn bảo mật 3D Secure từ Visa giúp giao dịch an toàn; mạng lưới toàn cầu hỗ trợ mọi nhu cầu du lịch, công tác, mua sắm quốc tế. Việc mở thẻ phi vật lý trên VCB Digibank chỉ trong vài phút, hoàn toàn miễn phí, đặc biệt phù hợp với lối sống “muốn là dùng ngay”.

Ngoài ra, chương trình “Quẹt là cộng - Sống cực chill” được triển khai từ nay đến 13/04/2025 áp dụng cho các khách hàng mở mới lần đầu thẻ Visa Vietcombank Debit với ưu đãi hoàn tiền đến 500.000 đồng trong 45 ngày đầu, cùng cơ hội nhận thêm đến 3 triệu đồng khi nằm trong Top 100 khách hàng chi tiêu cao nhất, đang tạo thêm động lực cho người trẻ mở rộng trải nghiệm mua sắm, du lịch và chi tiêu linh hoạt.

Thẻ debit không chỉ là thói quen mà còn là lựa chọn của thế hệ muốn sống nhanh hơn nhưng cũng “khôn ngoan”, chủ động hơn. Và Vietcombank Visa Debit, với tốc độ, sự an toàn và khả năng kết nối toàn cầu, đang trở thành “hệ điều hành tài chính” giúp người trẻ vận hành cuộc sống của mình mỗi ngày: mượt mà, có kiểm soát và đầy tự do.

* Thông tin chương trình: https://tinyurl.com/2txc7e69