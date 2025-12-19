Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Sân bay Long Thành

Giá vàng trong nước và thế giới
Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.
Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội – Long Thành sau 02 giờ bay, hân hạnh được chuyên chở Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành.
Việc tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines một lần nữa hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau chuyến bay ngày 15/12 tiếp tục khẳng định mức độ sẵn sàng cao của sân bay cũng như năng lực phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các đơn vị phục vụ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây.
Trong ngày 19/12, cùng với thời điểm nhiều công trình trọng điểm Quốc gia được khánh thành, Vietnam Airlines vinh dự và tự hào là hãng hàng không đầu tiên chở khách đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới. Sự kiện này có ý nghĩa then chốt đối với quá trình hình thành một trung tâm hàng không hiện đại của cả nước, nơi Vietnam Airlines với vai trò là hãng Hàng không Quốc gia sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong phát triển mạng bay, nâng cao năng lực kết nối trong nước và quốc tế.
Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước.”
Cùng với việc khai thác chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines cũng đã khai trương các đường bay mới Tp. HCM - Copenhagen, Hà Nội - Cebu, khai thác đã trở lại các chuyến bay tại sân bay Vinh. Đồng thời, hãng chính thức cung cấp dịch vị Internet trên tàu bay, khai trương các hệ thống phòng khách bông sen, phòng Check-in lounge tại sân bay Vinh, Cam Ranh… cho thấy sự chủ động và sẵn sàng của Hãng trong việc nỗ lực phục vụ khách hàng, đặc biệt vào dịp cao điểm cuối năm.
Vietnam Airlines kỳ vọng việc các sân bay tại Việt Nam liên tục được hiện đại hoá, nâng cấp và xây dựng mới sẽ giúp ngành hàng không trong nước mở ra một chương mới cho trải nghiệm của hành khách. Với hạ tầng hiện đại, quy trình tối ưu và chất lượng dịch vụ được nâng tầm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Hãng hàng không Quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.
9 giờ sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước…
Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Ngày 18/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố chính thức đưa Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (TCMB) vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: