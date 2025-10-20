Khơi dòng vốn ngoại vào trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo nhu cầu hạ tầng dữ liệu, đưa Việt Nam vào “tầm ngắm” của các nhà đầu nước ngoài với các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu khu vực, song trước mắt vẫn còn nhiều thách thức lớn cần tháo gỡ để khơi thông dòng vốn ngoại này.

Theo Cushman & Wakefield, Việt Nam hiện có khoảng 51 MW công suất trung tâm dữ liệu đang hoạt động, với 11 MW đang xây dựng và 28 MW trong kế hoạch phát triển trong 5–7 năm tới. Báo cáo của Mordor Intelligence dự báo quy mô nguồn cung có thể đạt 524,7 MW vào năm 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Về mặt pháp lý, các quy định về dữ liệu và bảo mật còn nhiều rào cản, khiến các tập đoàn đa quốc gia lo ngại về khả năng tuân thủ. Hạ tầng cũng là một vấn đề khi nguồn điện và cáp quang biển chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt là trong bối cảnh cam kết Net Zero toàn cầu. Ngoài ra, mặc dù nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn, phần lớn dữ liệu liên quan đến Việt Nam vẫn đang được lưu trữ tại Singapore.

Để thu hút dòng vốn ngoại, Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư bằng cách cung cấp đất sạch, nguồn điện xanh và hạ tầng bền vững. Các ưu đãi về thuế, pháp lý minh bạch và thủ tục đơn giản sẽ là chìa khóa. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể vươn lên trên bản đồ trung tâm dữ liệu toàn cầu, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa an ninh mạng và một môi trường đầu tư cởi mở, ổn định.

