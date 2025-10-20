Khơi dòng vốn ngoại vào trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Như Quỳnh
20/10/2025, 14:55
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo nhu cầu hạ tầng dữ liệu, đưa Việt Nam vào “tầm ngắm” của các nhà đầu nước ngoài với các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu khu vực, song trước mắt vẫn còn nhiều thách thức lớn cần tháo gỡ để khơi thông dòng vốn ngoại này.
Theo Cushman & Wakefield, Việt Nam hiện có khoảng 51 MW công suất trung tâm dữ liệu đang hoạt động, với 11 MW đang xây dựng và 28 MW trong kế hoạch phát triển trong 5–7 năm tới. Báo cáo của Mordor Intelligence dự báo quy mô nguồn cung có thể đạt 524,7 MW vào năm 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Về mặt pháp lý, các quy định về dữ liệu và bảo mật còn nhiều rào cản, khiến các tập đoàn đa quốc gia lo ngại về khả năng tuân thủ. Hạ tầng cũng là một vấn đề khi nguồn điện và cáp quang biển chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt là trong bối cảnh cam kết Net Zero toàn cầu. Ngoài ra, mặc dù nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn, phần lớn dữ liệu liên quan đến Việt Nam vẫn đang được lưu trữ tại Singapore.
Để thu hút dòng vốn ngoại, Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư bằng cách cung cấp đất sạch, nguồn điện xanh và hạ tầng bền vững. Các ưu đãi về thuế, pháp lý minh bạch và thủ tục đơn giản sẽ là chìa khóa. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể vươn lên trên bản đồ trung tâm dữ liệu toàn cầu, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa an ninh mạng và một môi trường đầu tư cởi mở, ổn định.
Doanh nhân Louis Nguyễn, Chủ tịch Saigon Asset Management (SAM), trong cuộc trao đổi độc quyền với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, đã lý giải vì sao đến nay những “ông lớn” trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu như AWS, Google, Microsoft… chưa “đặt chân” vào Việt Nam, đồng thời hiến kế để Việt Nam thực sự trở thành “nam châm” hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực này.
Kể từ khi Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào tháng 6/2020, hành trình thúc đẩy và lan tỏa những thành tựu phát triển của công cuộc chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, là dòng chảy chủ đạo trong phát triển đất nước...
Nếu quy định về livestream bán hàng và thương mại điện tử xuyên biên giới không được sửa đổi hợp lý, Luật Thương mại điện tử có nguy cơ trở thành rào cản cho đổi mới sáng tạo và cạnh tranh công bằng.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận toàn diện về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh làm trụ cột cho giai đoạn tới.
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: