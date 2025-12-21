Việt Nam có thể khai thác tiềm năng AI để phát triển kinh tế tầm thấp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 21/12/2025
Như Quỳnh
21/12/2025, 08:48
Chuyên gia nhận định nếu Việt Nam khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) cho các thiết bị vật lý như drone để ứng dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp, logistics có thể mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho nền kinh tế tầm thấp...
Ngày 20/12 đã diễn ra Zalo AI Summit 2025 tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa - Vietnam in the Era of AI-fication, với sự tham gia của diễn giả đến từ các tập đoàn lớn và hơn 400 kỹ sư AI, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ, mà trở thành động lực tái định hình tư duy, năng lực và vị thế quốc gia.
SẼ CÓ KHOẢNH KHẮC "CHAT GPT" CHO NGÀNH ROBOTIC
Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc công nghệ của Zalo, cho biết tình hình phát triển AI trên thế giới, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt đối với làn sóng LLM (mô hình ngôn ngữ lớn). Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi quan trọng không phải mô hình bây giờ chạy trên bao tỷ tham số mà giải quyết được vấn đề gì và hiệu quả ra sao.
Theo ông Tú, kỷ nguyên AI không phải mới xuất hiện trong vài năm gần đây mà đã được “gieo mầm” từ giai đoạn 2018–2019, khi kiến trúc Transformer ra đời, Google giới thiệu mô hình BERT và OpenAI lần đầu công bố các phiên bản đầu của ChatGPT. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào tháng 11/2022, khi ChatGPT 3.5 được phát hành, đánh dấu khả năng mở rộng quy mô và chất lượng vượt trội của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Việc ChatGPT đạt 1 triệu người dùng chỉ sau 5 ngày được xem là cột mốc khởi đầu cho làn sóng AI bùng nổ trên toàn cầu.
Ông Nguyễn Minh Tú cũng đưa ra những con số mà Zalo đã đạt được trong năm qua chứng minh cho việc ứng dụng AI trực tiếp vào các tính năng lõi để phục vụ người dùng đại chúng. Theo đó, tỷ lệ người dùng Zalo sử dụng các tính năng AI tăng hơn 200%, đạt trên 17 triệu người. Riêng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản (dictation) đã đạt ngưỡng 7.5 triệu người dùng, đi kèm với các tính năng chuyển voice message sang text, và dịch ngôn ngữ trực tiếp trên nền tảng chat. “Điều này cho thấy sự thay đổi vượt bậc trong hành vi giao tiếp số tại Việt Nam nhanh và tiện lợi hơn”, ông Tú nhấn mạnh.
Bên cạnh các mô hình ngôn ngữ lớn, ông cho rằng một xu hướng đáng chú ý là việc AI ngày càng gắn với hệ thống vật lý (Physical AI). Theo đó, Robot thông minh và drone đang được phát triển nhanh chóng, mở ra các mô hình ứng dụng mới trong nhiều lĩnh vực. Ông lấy ví dụ về việc drone được sử dụng để cứu trợ trong đợt lũ vừa rồi do không bị giới hạn về không gian và địa hình; hay trong hệ thống nông nghiệp như tưới tiêu và trong logistic, được đánh giá có thể hình thành “kinh tế tầm thấp” nếu Việt Nam biết triển khai hiệu quả.
Ở góc độ này, Tiến sĩ Trần Minh Quân, Chuyên gia phát triển công nghệ của Nvidia, lý giải việc Physical AI đang trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Đặc biệt là trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc thay thế con người bằng robot ở những vị trí nguy hiểm sẽ là giải pháp tối ưu.
Đồng thời, xu hướng dịch chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất vào các khu vực có chi phí lao động cao cũng tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải cân bằng chi phí vận hành. Các doanh nghiệp còn kỳ vọng robot có khả năng tư duy, học hỏi và thích nghi mà không cần thay đổi phần cứng sẽ là bài toán mà Physical AI được hứa hẹn có thể giải quyết.
NGHIÊN CỨU AI GIAI ĐOẠN SỚM ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TIỄN
Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ trao giải thưởng cho các nhà vô địch tại đấu trường Zalo AI Challenge 2025 với sự tham gia của1060 đội thi. Đề thi năm nay được thiết kế theo hướng tinh gọn và có tính ứng dụng vào thực tiễn cao hơn, thay vì ba đề thi như các năm trước, các đội tại Zalo AI Challenge năm nay sẽ phải giải hai bài toán:
Thứ nhất là đề thi “AeroEyes” tập trung ứng dụng AI vào xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Thứ hai là đề thi RoadBuddy, xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe.
Tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 nghìn USD, bên cạnh giải thưởng tiền mặt trị giá hơn 80 triệu đồng cho mỗi đội, 2 đội Quán quân từ 2 bảng cũng nhận được phần quà là card đồ họa chuyên nghiệp LEADTEK NVIDIA RTX PRO 4000 24GB từ từ nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam.
Chia sẻ với VnEconomy, bạn Nguyễn Địch Nhật Minh và Nguyễn Trần Đăng Dương, hai thành viên đội CtelAI đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội – quán quân bảng RoadBuddy, cho biết hệ thống của nhóm được phát triển trên cơ sở các đoạn video dài từ 5–15 giây, ghi lại từ camera hành trình của ô tô.
Từ nguồn dữ liệu này, nhóm huấn luyện mô hình AI có khả năng quan sát và phân tích nội dung video, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến tình huống giao thông theo yêu cầu của Ban tổ chức. Đội thi sở hữu mô hình đưa ra nhiều câu trả lời chính xác nhất đã giành chiến thắng chung cuộc.
Về khả năng ứng dụng thực tế, Nhật Minh cho rằng ở giai đoạn hiện tại, giải pháp đóng vai trò như một trợ lý cá nhân cho tài xế, hỗ trợ tra cứu thông tin sau khi kết thúc hành trình kết hợp với các thông tin về luật giao thông. Nhóm phát triển chỉ mất khoảng 20 ngày kể từ khi cuộc thi bắt đầu đến hạn nộp bài cuối cùng để xây dựng giải pháp.
Nhật Minh cho rằng Zalo AI Challenge mang lại giá trị lớn cho giới trẻ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo. "Điều quan trọng là các nhóm phát triển được ban tổ chức cung cấp một bộ dữ liệu đủ lớn và sạch do chính đội ngũ kỹ sư AI của Zalo xây dựng. Nhờ đó, các nhóm có nền tảng để phát triển những giải pháp ban đầu và tập trung tối ưu thuật toán nhằm đạt hiệu quả cao trên bộ dữ liệu này. Những giải pháp có hiệu năng tốt sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung thêm thuật toán và có thể đưa ra thị trường", Nhật Minh nhận định.
19:01, 16/12/2025
Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng nhanh từ 58.000 năm 2020 lên khoảng 80.000 năm 2025. Thương mại điện tử bứt phá ngoạn mục, ước đạt 36 tỷ USD năm 2025, tăng 3 lần so với năm 2020, tăng trưởng 22-25%/năm, cao nhất khu vực. Đến cuối năm 2025, ước tính giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 26 lần GDP với hơn 20,2 tỷ giao dịch/năm...
Việc CATL triển khai robot hình người trực tiếp trên dây chuyền sản xuất pin xe điện không chỉ là một bước tiến công nghệ đơn lẻ, mà còn phản ánh làn sóng tự động hóa và “AI hiện thân” đang tăng tốc trong ngành công nghiệp chế tạo Trung Quốc, đặc biệt là chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.
Kinh tế số của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là số hóa các hoạt động cũ, chưa chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới. Do vậy, phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới sẽ chuyển từ số hóa cái cũ sang kiến tạo không gian phát triển mới, nơi dữ liệu, AI, nền tảng số, doanh nghiệp số và công dân số cùng trở thành động lực tăng trưởng…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12/2025 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu…
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng đầu năm 2025 thị trường ghi nhận 17,8 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị 260 triệu tỷ đồng. Trong số đó, QR code đang là phương thức phương thức thanh toán nổi bật nhất với 337 triệu giao dịch, trị giá 288 nghìn tỷ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: