Khối ngoại bán ròng 4.700 tỷ ngay trước tuần nghỉ lễ

Thu Minh

27/04/2026, 17:46

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

VN-Index kết thúc tuần 17/2026 tại 1.853,29 điểm, tăng +36,12 điểm (+1,99%), tuy nhiên đà tăng vẫn mang tính tập trung cao khi phụ thuộc chủ yếu vào một số cổ phiếu trụ. Riêng nhóm VIC (VIC và VHM) đóng góp tới +44,23 điểm (~2,43%), trong khi thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và chưa xác nhận xu hướng tăng một cách bền vững.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.477 tỷ đồng/phiên, giảm -2,43% so với tuần trước và thấp hơn -2,93% so với trung bình 5 tuần. Trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 25.407 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 21.946 tỷ đồng, giảm lần lượt -3,40% so với tuần 16 và -4,90% so với trung bình 5 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, HPG, MSN, MWG, HCM, VJC, VPL, VPI, KBC, LPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VCB, VHM, VPB, BID, CTG, GAS, PVD.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3101.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 2892.6 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, ACB, VCB, HCM, HPG, VHM, STB, CTG, MSB, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: NVL, MSN, VPI, GEL, HDB, MWG, EIB, SSI, NAF.

VnEconomy

Tự doanh bán ròng 704.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 460.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm KBC, MSN, HDB, VHM, VPB, MWG, ACB, MBB, REE, HPG.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEVFVND, SHB, STB, VIC, VCB, TCB, TPB, HAH, DGC, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2293.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 988.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, HCM, MSB, KBC, TCB, VPL, MBB, VIB, MWG, VHC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, NVL, VCB, GEL, VPI, SHB, HDB, ACB, SSI, HAH.

Trong tuần 17/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền gia tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện trong khi giảm về đáy 10 tuần ở Chứng khoán, Hóa chất, Dầu khí và yếu đi ở Xây dựng, Chăn nuôi & Thủy sản.

Trong tuần 17/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy xu hướng tiếp tục co cụm mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ.

Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 tăng lên 56,5% (từ 53,7% tuần 16), trong khi VNMID giảm xuống 36,0% và VNSML lùi về 4,6%, phản ánh dòng tiền rút khỏi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ để tập trung vào bluechips.

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi VN30 tăng +1,17%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt giảm -1,32% và -0,60%, cho thấy đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân tăng nhẹ ở VN30 (+2,6%, tương ứng +297,4 tỷ đồng) nhưng giảm mạnh ở VNMID (-9,0%, -731,3 tỷ đồng) và VNSML (-7,7%, -77,7 tỷ đồng), củng cố xu hướng dòng tiền tập trung hẹp và mức độ tham gia suy yếu ở phần còn lại của thị trường.

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào trước kỳ nghỉ dài giữa bối cảnh bất ổn?

09:50, 27/04/2026

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào trước kỳ nghỉ dài giữa bối cảnh bất ổn?

Thị trường vẫn dao động trong biên độ lớn và thiếu sự đồng thuận

10:52, 26/04/2026

Chứng khoán BSC: Giá nhà 80 triệu đồng/m2 và lãi suất 10,5% vẫn nằm trong khả năng trả của người có nhu cầu ở thực

08:27, 25/04/2026

Chứng khoán BSC: Giá nhà 80 triệu đồng/m2 và lãi suất 10,5% vẫn nằm trong khả năng trả của người có nhu cầu ở thực

Đọc thêm

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào trước kỳ nghỉ dài giữa bối cảnh bất ổn?

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào trước kỳ nghỉ dài giữa bối cảnh bất ổn?

VN-Index kết thúc tuần với mức tăng hơn 36 điểm (+1,86%) dưới sự ảnh hưởng rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ. Chỉ số đã quay lại vùng đỉnh cuối tháng 2/2026 và trong vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1900 điểm. Tuy kết quả kinh doanh quý 1 khá tích cực nhưng bối cảnh quốc tế vẫn bất định trong khi thị trường lại rơi vào kỳ nghỉ “kép” kéo dài.

Thị trường vẫn dao động trong biên độ lớn và thiếu sự đồng thuận

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 27-29/4/2026.

TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại TP. Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi niêm yết trên HOSE vào tháng 10/2025.

Techcombank chia cổ tức 67%, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng

Techcombank chia cổ tức 67%, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Techcombank vừa qua đã chính thức thông qua những quyết sách mang tính chiến lược, tạo tiếng vang lớn trên thị trường tài chính.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 18-25/4/2026: Eo biển Hormuz vẫn tắc, Mỹ hủy kế hoạch đàm phán với Iran

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 18-25/4/2026: Eo biển Hormuz vẫn tắc, Mỹ hủy kế hoạch đàm phán với Iran

Trong tuần qua, tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn dưới sự phong tỏa đồng thời của Mỹ và Iran, dù lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên được gia hạn...

