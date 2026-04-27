Khối ngoại bán ròng 4.700 tỷ ngay trước tuần nghỉ lễ

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 17/2026 tại 1.853,29 điểm, tăng +36,12 điểm (+1,99%), tuy nhiên đà tăng vẫn mang tính tập trung cao khi phụ thuộc chủ yếu vào một số cổ phiếu trụ. Riêng nhóm VIC (VIC và VHM) đóng góp tới +44,23 điểm (~2,43%), trong khi thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và chưa xác nhận xu hướng tăng một cách bền vững.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 20.477 tỷ đồng/phiên, giảm -2,43% so với tuần trước và thấp hơn -2,93% so với trung bình 5 tuần. Trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 25.407 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 21.946 tỷ đồng, giảm lần lượt -3,40% so với tuần 16 và -4,90% so với trung bình 5 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, HPG, MSN, MWG, HCM, VJC, VPL, VPI, KBC, LPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VCB, VHM, VPB, BID, CTG, GAS, PVD.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3101.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 2892.6 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, ACB, VCB, HCM, HPG, VHM, STB, CTG, MSB, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: NVL, MSN, VPI, GEL, HDB, MWG, EIB, SSI, NAF.

Tự doanh bán ròng 704.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 460.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm KBC, MSN, HDB, VHM, VPB, MWG, ACB, MBB, REE, HPG.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEVFVND, SHB, STB, VIC, VCB, TCB, TPB, HAH, DGC, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2293.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 988.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, HCM, MSB, KBC, TCB, VPL, MBB, VIB, MWG, VHC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, NVL, VCB, GEL, VPI, SHB, HDB, ACB, SSI, HAH.

Trong tuần 17/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền gia tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện trong khi giảm về đáy 10 tuần ở Chứng khoán, Hóa chất, Dầu khí và yếu đi ở Xây dựng, Chăn nuôi & Thủy sản.

Trong tuần 17/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy xu hướng tiếp tục co cụm mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ.

Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 tăng lên 56,5% (từ 53,7% tuần 16), trong khi VNMID giảm xuống 36,0% và VNSML lùi về 4,6%, phản ánh dòng tiền rút khỏi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ để tập trung vào bluechips.

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi VN30 tăng +1,17%, trong khi VNMID và VNSML lần lượt giảm -1,32% và -0,60%, cho thấy đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân tăng nhẹ ở VN30 (+2,6%, tương ứng +297,4 tỷ đồng) nhưng giảm mạnh ở VNMID (-9,0%, -731,3 tỷ đồng) và VNSML (-7,7%, -77,7 tỷ đồng), củng cố xu hướng dòng tiền tập trung hẹp và mức độ tham gia suy yếu ở phần còn lại của thị trường.