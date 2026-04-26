Trang chủ Chứng khoán

Thị trường vẫn dao động trong biên độ lớn và thiếu sự đồng thuận

Hà Anh

26/04/2026, 10:52

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 27-29/4/2026.

BVSC cho rằng, VN-Index có tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 3 đến nay, chỉ số đang hướng tới thử thách lại vùng kháng cự quanh đỉnh cũ.

Trong tuần, VN-Index tăng 36,12 điểm, tương đương 1,99% lên 1853,2 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 8,05 điểm, tương đương 3,1% xuống 251,95 điểm.

Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện sau nhịp tăng nóng vừa qua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 3 đến nay, chỉ số đang hướng tới thử thách lại vùng kháng cự quanh đỉnh cũ. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ xuất hiện sau nhịp tăng nóng vừa qua nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên tăng điểm để tiếp tục giúp thị trường neo giữ điểm số ở vùng cao. Chúng tôi cũng lưu ý đến rủi ro giảm điểm của thị trường khi neo ở các vùng điểm nhạy cảm nếu có thông tin kém tích cực xuất hiện. Điều này có thể cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng và áp lực bán tăng lên do lo ngại sự xuất hiện các thông tin khó lường trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục khi thị trường đang dao động ở các vùng điểm nhạy cảm quanh đỉnh cũ. Chủ động bán chốt lời các vị thế ngắn hạn khi giá đạt kỳ vọng, đồng thời nâng dần ngưỡng trailing stop ở các cổ phiếu để bảo toàn lợi nhuận”.

Thị trường vẫn dao động trong biên độ lớn và thiếu sự đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1843 – 1882 trước khi đóng cửa tại mốc 1853.29 điểm, giảm hơn 17 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là Hàng cá nhân & gia dụng. Ở chiều ngược lại, ngành Ô tô & phụ tùng và Truyền thông có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường vẫn dao động trong biên độ lớn và thiếu sự đồng thuận; nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm lý thận trọng trong giai đoạn này và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn".

VN-Index dao động trong biên độ 1845–1890 điểm như dự báo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“VN-Index dao động trong biên độ 1845–1890 điểm như dự báo. Thanh khoản giảm mạnh cho thấy áp lực bán tiết chế và chỉ số vẫn đang trong quá trình điều tiết cung ngắn hạn. Theo đó, trong phiên 28/04, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong vùng biên độ này”.

Chỉ số VN-Index có thể có một nhịp điều chỉnh trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 17,1 điểm (-0,9%), đóng cửa tại mức 1853,3 điểm. Chỉ số tăng điểm vào đầu phiên sáng, tuy nhiên, áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) đã kéo chỉ số đảo chiều và đóng cửa dưới mốc tham chiếu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 188 mã giảm trong phiên.

Như đã đề cập trong báo cáo ngày 24/4, chỉ số VN-Index đã điều chỉnh mạnh dưới áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Vingroup (bao gồm VIC và VHM). Áp lực bán ở nhóm cổ phiếu này có thể lan tỏa sang các nhóm ngành khác trên thị trường. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng về chỉ số VN-Index khi chỉ số có thể có một nhịp điều chỉnh trong thời gian tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mở mua mới trong giai đoạn hiện tại và cần theo dõi diễn biến thị trường trong các phiên tiếp theo”.

VN-Index nhìn chung vẫn chưa phá vỡ xu hướng vận động tích lũy ở vùng cao để hấp thụ lực cung ngắn hạn, với hỗ trợ là vùng 1820 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần giảm mạnh cho thấy phe bán dần chiếm ưu thế trên thị trường cùng với sự thiếu hụt của lực cầu.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đỉnh và đảo chiều hướng xuống thể hiện cho thấy sự suy yếu của lực cầu. Đồng thời, chỉ báo CMF đảo chiều hướng xuống cho thấy dòng tiền mua chủ động đã dần thu hẹp sau những nhịp tăng điểm trước đó của thị trường. Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1830-1840 với vùng kháng cự ngắn hạn quanh vùng đỉnh cũ tương đương mốc 1890-1910.

Trên khung đồ thị giờ chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại. Mặc dù vậy, dải Bollinger đang thu hẹp dần nên diễn biến rung lắc của VN-Index nhìn chung vẫn chưa phá vỡ xu hướng vận động tích lũy ở vùng cao để hấp thụ lực cung ngắn hạn, với hỗ trợ là vùng 1820 điểm.

Diễn biến trong phiên hôm nay là thường thấy khi thị trường tiệm cận kỳ nghỉ lễ sắp tới và thị trường nhìn chung vẫn đang trong quá trình kiểm định lại cung-cầu khi tiến đến gần vùng đỉnh cũ. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc có kết quả kinh doanh tích cực trong Quý 1. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh, rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò đối với một số nhóm ngành đã tạo nền ở các vùng giá chiết khấu sâu hoặc vừa mới bắt đầu bứt phá đi lên từ nền, như bất động sản, xây dựng và ngân hàng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cầu bắt đáy ở cổ phiếu vừa và nhỏ, khối ngoại xả ròng đột biến

Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng

TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Techcombank chia cổ tức 67%, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 18-25/4/2026: Eo biển Hormuz vẫn tắc, Mỹ và Iran tái khởi động đàm phán

Chứng khoán BSC: Giá nhà 80 triệu đồng/m2 và lãi suất 10,5% vẫn nằm trong khả năng trả của người có nhu cầu ở thực

Quỹ ngoại: Thị trường đối diện nhiều thách thức trong ngắn hạn

