Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào trước kỳ nghỉ dài giữa bối cảnh bất ổn?

VN-Index kết thúc tuần với mức tăng hơn 36 điểm (+1,86%) dưới sự ảnh hưởng rõ nét của nhóm cổ phiếu trụ. Chỉ số đã quay lại vùng đỉnh cuối tháng 2/2026 và trong vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1900 điểm. Tuy kết quả kinh doanh quý 1 khá tích cực nhưng bối cảnh quốc tế vẫn bất định trong khi thị trường lại rơi vào kỳ nghỉ “kép” kéo dài.

Thống kê cho thấy hai cổ phiếu lớn là VIC và VHM thậm chí đem về tới hơn 47 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng điểm tăng của chỉ số. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điều này, đánh giá tín hiệu sức mạnh của VN-Index không mang tính đại diện.

Thị trường tuần tới sẽ chỉ giao dịch hai phiên trong khi đây lại là thời điểm rất nhạy cảm của xung đột Trung Đông khi đàm phán chưa có tín hiệu thống nhất. Các chuyên gia cho rằng thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ các thông tin lợi nhuận quý 1/2026 vốn đã phản ánh một phần vào giá, nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng margin và giữ vị thế ở các nhóm ngành phòng thủ. Thanh khoản thường suy giảm trong các tuần nghỉ lễ khiến biến động giá dễ bị “nhiễu” và độ tin cậy của tín hiệu ngắn hạn không cao. Cơ hội ngắn hạn cũng hạn chế.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã quay lại vùng đỉnh cuối tháng 2 và cũng gần với đỉnh cao lịch sử. Tuy nhiên hiệu ứng kéo trụ đóng vai trò lớn. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 đang xuất hiện và nhiều con số khá tích cực. Theo anh chị động lực này có giúp thị trường ổn định được trong tình huống này, nhất là khi rất nhiều cổ phiếu vẫn chưa tăng được bao nhiêu?

Tôi kỳ vọng thị trường sẽ dao động ổn định trong tháng 5 khi các thông tin tốt xấu đang xen cũng khiến nhà đầu tư giao dịch dịch “cầm chừng”, kiểm soát danh mục là chính hơn là giao dịch, đầu tư chủ động mạnh bạo. Ông Lê Đức Khánh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, các thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh quý 1 đã phần nào được thị trường phản ánh vào giá, nên vai trò hỗ trợ ở thời điểm hiện tại sẽ không còn quá đột biến. Thay vào đó, biến số quan trọng hơn là diễn biến địa chính trị phát sinh từ cuối tháng 2 đến nay vẫn còn nhiều bất định, khiến dòng tiền có xu hướng chiết khấu trước các rủi ro trong tương lai. Trong bối cảnh đó, khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ bắt đầu đối diện với thách thức rõ nét hơn từ quý 2, đặc biệt nếu các yếu tố như chi phí đầu vào, chuỗi cung ứng hay môi trường lãi suất tiếp tục biến động.

Vậy nên dòng vốn thời gian tới sẽ tiếp tục chọn lọc hơn, tập trung vào những ngành hoặc doanh nghiệp có khả năng thích ứng tốt thay vì lan tỏa rộng như giai đoạn trước. Để thị trường duy trì xu hướng đi lên một cách bền vững sẽ cần thêm các yếu tố xác nhận rõ ràng hơn từ tính lan tỏa của dòng tiền cũng như môi trường vĩ mô thật sự ổn định.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tăng điểm tốt trong 5 tuần liên tiếp từ vùng giá 1600 điểm lên vùng đỉnh 1900 điểm, thời điểm cuối tháng 2 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung Đông. Thị trường phân hóa mạnh ở vùng giá này và trong giai đoạn các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kết quả kinh doanh quý 1/2026. Đây là giai đoạn nhà đầu tư đánh giá lại định giá doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng trong năm 2026, cũng là giai đoạn đánh giá, cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong bối cảnh những bất ổn ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn đang đẩy giá dầu tăng cao trở lại, áp lực lạm phát, chi phí sẽ ảnh hưởng lên kinh tế toàn cầu trong thời gian đến. Do đó nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 tiếp tục tăng trưởng và có kết quả kinh doanh quý 1 tích cực. Tôi đánh giá đây sẽ là động lực giúp thị trường ổn định, phân hóa tích cực hơn.

Đây là giai đoạn nhà đầu tư đánh giá lại định giá doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng trong năm 2026. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường khoảng 420 tỉ USD tương đương 81%(+-)/GDP 2025. Vốn hóa VN30 248 tỉ USD tương đương 59% vốn hóa thị trường. Vốn hóa nhóm Vin Group khoảng 97 tỉ USD, chiếm 23,1% vốn hóa thị trường và 39,5% vốn hóa VN30. Tôi cho rằng, sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều nhóm mã đang ở vùng giá tương đối hợp lý, có những cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt mà nhà đầu tư có thể xem xét.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhịp này chỉ một số nhỏ các cổ phiếu tăng mạnh trong số đó có thể chỉ ra một vài cổ phiếu ngân hàng, một vài cổ phiếu nhóm xây dựng và vật liệu, đầu tư công và đặc biệt là nhóm cổ phiếu “Vin index”. Trong khi đó nhiều cổ phiếu vẫn trong pha điều chỉnh lớn hoặc tích lũy vùng đáy kéo dài từ vài tháng trở lại.

Theo tôi thị trường vẫn cần thời gian tích lũy cân bằng cũng như VN-Index “test” lại khu vực vùng điểm của tháng 2 quanh mốc 1900. Tôi kỳ vọng thị trường sẽ dao động ổn định trong tháng 5 khi các thông tin tốt xấu đang xen cũng khiến nhà đầu tư giao dịch dịch “cầm chừng”, kiểm soát danh mục là chính hơn là giao dịch, đầu tư chủ động mạnh bạo.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Mặc dù hoạt động kéo trụ đã đưa thị trường quay lại vùng đỉnh tháng 2 và gần đỉnh lịch sử nhưng thị trường cũng ghi nhận cấu trúc tăng điểm tốt trong khung ngắn hạn. Cấu trúc này có thể vẫn giúp thị trường có các dao động tăng điểm sau những đợt điều chỉnh để thử thách vùng đỉnh lịch sử. Tôi cho rằng diễn biến phân hóa mạnh sẽ tiếp tục tiếp diễn trong giai đoạn thử thách này. Những cổ phiếu lớn có câu chuyện riêng, những cổ phiếu có thông tin kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực, có thông tin tốt trong kỳ Đại hội cổ đông có thể là những cổ phiếu có phản ứng giá tốt hơn so với các cổ phiếu khác.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index tiệm cận vùng đỉnh lịch sử quanh 1900 điểm chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo ra một hiệu ứng về sức mạnh thị trường chung. Dù kết quả kinh doanh quý 1/2026 của nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực từ chi phí năng lượng và logistics neo cao do xung đột Trung Đông đang bào mòn biên lợi nhuận của phần lớn nhóm Midcap.

Đối với những cổ phiếu chưa tăng, dòng tiền đang tỏ ra khắt khe hơn khi ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng chuyển giao chi phí sang khách hàng hoặc tự chủ nguồn cung. Do đó, tôi cho rằng kết quả kinh doanh tốt chỉ đóng vai trò “vùng đệm” tâm lý để thị trường không rơi sâu, thay vì là động lực kéo toàn bộ các nhóm ngành bứt phá đồng thuận trong ngắn hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong lần trao đổi trước anh chị thận trọng chờ đợi số liệu về mức độ sử dụng đòn bẩy. Với những thông tin đã có từ báo cáo tài chính công ty chứng khoán quý 1, anh chị đánh giá thế nào về áp lực này?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong nhiều nhận định trước, tôi đã thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ thêm các thông tin mới ở Trung Đông sau 2 tuần đình chiến, cũng như số liệu dư nợ ký quỹ cuối quý 1/2026 của các công ty chứng khoán sẽ được công bố.

Thị trường đã đón nhận thông tin tính đến cuối quý 1/2026, dư nợ cho vay (bao gồm ký quỹ và ứng trước tiền bán) tại các công ty chứng khoán ước tính vào khoảng 415.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9.000 tỷ so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ước tính khoảng 405.000 tỷ đồng, tăng 13.000 tỷ. Điều này gây áp lực lớn lên thị trường hiện nay, nhất là trong bối cảnh lãi suất cho vay margin có dấu hiệu tăng trở lại.

Tỉ lệ dư nợ ký quỹ liên tục tăng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phân hóa mạnh trên thị trường và cũng tạo ra những đợt giảm giá mạnh gây sốc đối với nhiều cổ phiếu khi có những thông tin kém tích cực trong thời gian qua. Nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu chất lượng, đầu ngành, có tỉ lệ “freeload” thấp và có các cổ đông lớn đồng hành cùng doanh nghiệp, ở các vùng giá hợp lý, rủi ro kiểm soát tốt.

Một số công ty chứng khoán có quy mô cho vay lớn nhưng thị phần giao dịch trên sàn lại không tương ứng, hàm ý rằng một phần dư nợ có thể không phục vụ hoạt động giao dịch thông thường mà liên quan đến các “kho” hoặc “deal” riêng lẻ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Tính đến cuối quý 1/2026, áp lực đòn bẩy vẫn giữ mức cao nhưng ổn định và chưa chạm ngưỡng báo động. Mặc dù dư nợ margin ghi nhận kỷ lục mới (ước gần 405 nghìn tỷ đồng) nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể, chỉ tăng gần 3% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán lớn vẫn duy trì an toàn quanh mức 100% và cách xa ngưỡng trần 200%. Do đó, khả năng xảy ra “call margin” trên diện rộng là thấp, rủi ro nếu có chỉ mang tính cục bộ tại các cổ phiếu sử dụng đòn bẩy cao và diễn biến vẫn kém trong thời gian vừa qua, hoặc tại một số công ty chứng khoán nhỏ có đòn bẩy cao.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo tài chính quý 1/2026, dư nợ margin tại nhiều công ty chứng khoán vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư cá nhân vào sóng nâng hạng. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá đang chịu áp lực từ chỉ số DXY tăng cao do dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn (Vàng, USD), áp lực chi phí vốn đang gia tăng đáng kể. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như Chứng khoán đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh nếu thanh khoản thị trường không duy trì được mức bùng nổ để bù đắp chi phí. Tôi đánh giá áp lực đòn bẩy hiện nay là một ngòi nổ tiềm ẩn; bất kỳ cú sốc tiêu cực nào từ chiến sự Trung Đông cũng có thể kích hoạt làn sóng bán giải chấp do tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái dễ tổn thương.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi số liệu quý 1/2026 cho thấy đòn bẩy có tăng nhưng chưa tạo thành rủi ro quá nóng. Dư nợ margin toàn thị trường đã vượt mức 400 nghìn tỷ đồng, song tốc độ gia tăng đã chậm lại so với quý trước; đồng thời, tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu lùi xuống dưới ngưỡng 100%, phản ánh áp lực sử dụng đòn bẩy đã dịu bớt. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư có cải thiện, nhưng chưa rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức, qua đó rủi ro giải chấp diện rộng hiện chưa lớn.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là cơ cấu dư nợ margin đang có sự lệch pha nhất định. Một số công ty chứng khoán có quy mô cho vay lớn nhưng thị phần giao dịch trên sàn lại không tương ứng, hàm ý rằng một phần dư nợ có thể không phục vụ hoạt động giao dịch thông thường mà liên quan đến các “kho” hoặc “deal” riêng lẻ. Điều này khiến rủi ro mang tính cục bộ, và trong kịch bản bất lợi vẫn có thể xuất hiện hiện tượng “call chéo” trong một số nhóm. Vì vậy, dù bức tranh tổng thể chưa đáng lo ngại, đây vẫn là biến số cần theo dõi sát, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ở vùng giá cao và độ phân hóa còn rõ nét.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong đó có cả các công ty chứng khoán với những tên tuổi nổi bật hàng đầu, mức độ sử dụng đòn bẩy không phải là vấn đề đáng ngại mà việc chúng ta quan tâm hơn là môi trường vĩ mô, triển vọng thu nhập của các doanh nghiệp niêm yết thế nào, các chính sách nhà nước đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp ra sao…

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước bất ngờ “rực” lên một phiên, thu hút dòng tiền rất ấn tượng nhưng lại “xịt” ngay sau đó. Các cổ phiếu như VCB, CTG, BID đã điều chỉnh quay lại vùng đáy đầu năm 2026, thời điểm trước khi có đợt bùng nổ dữ dội. Theo anh chị có nên quay lại nhóm này? Kết quả kinh doanh có khiến định giá trở nên hấp dẫn hơn, hay nhịp điều chỉnh vừa rồi phản ánh những rủi ro trung hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao?

Tôi cho rằng, sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều nhóm mã đang ở vùng giá tương đối hợp lý, có những cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt mà nhà đầu tư có thể xem xét. Ông Phan Tấn Nhật

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc các cổ phiếu VCB, CTG, BID điều chỉnh về vùng đáy đầu năm 2026 sau nhịp tăng ngắn hạn phản ánh sự thận trọng của dòng tiền lớn trước các biến số vĩ mô. Dù kết quả kinh doanh quý 1 của nhóm này vẫn ổn định nhờ vai trò trụ cột hệ thống, nhưng mặt bằng lãi suất cao và áp lực lạm phát chi phí đẩy đang gây lo ngại về nợ xấu trung hạn. Tuy nhiên, xét về định giá, nhóm ngân hàng quốc doanh đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp chiết khấu sâu. Trong lộ trình nâng hạng lên “Secondary Emerging Market”, đây vẫn là nhóm ưu tiên của dòng vốn ngoại nhờ tính thanh khoản và chuẩn mực quản trị tốt. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ cứng, nhưng cần tránh tâm lý vội vàng khi rủi ro địa chính trị vẫn có thể gây sốc thanh khoản bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Nhịp tăng điểm gần đây của thị trường phụ thuộc khá nhiều vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng có phản ứng tăng nhưng diễn biến không được duy trì lâu và nhanh chóng gặp áp lực bán. Nhóm VCB, BID, CTG cũng không ngoại lệ, diễn biến tăng mạnh trong phiên đã nhanh chóng gặp áp lực chốt lời và lùi bước. Theo quan điểm cá nhân, khi giá các cổ phiếu này lùi lại vùng giá tốt, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào cho mục tiêu ngắn hạn nhưng cần quản trị danh mục hợp lý. Trong trường hợp thị trường không còn diễn biến tốt và chuyển hướng tiêu cực sau giai đoạn thử thách vùng đỉnh cũ thì nhà đầu tư cần thu hẹp các vị thế ngắn hạn này để phòng ngừa rủi ro.

Việc xác định cơ hội hay rủi ro tại thời điểm hiện tại vẫn gặp nhiều khó khăn do biến động trên thế giới vẫn còn nhiều ẩn số chưa rõ ràng nên nhà đầu tư tạm thời nên quan sát thị trường theo mục tiêu ngắn hạn trước.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Sau cuộc họp 7/4 của Ngân hàng Nhà nước điều phối, cam kết hạ lãi suất cho vay và huy động cũng như hỗ trợ hoạt động tái cấp vốn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất… tăng trưởng tín dụng, khai thông dòng vốn cả thị trường 1 và 2 cũng là những giải pháp tình thế kịp thời, ổn định thanh khoản. Một số cổ phiếu ngân hàng ví dụ như VCB cũng được nhà đầu tư quan tâm. Theo tôi mức định giá, mặt bằng giá cổ phiếu vẫn ở mức hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp vẫn ở mức định giá thấp.

Tôi đánh giá áp lực đòn bẩy hiện nay là một ngòi nổ tiềm ẩn; bất kỳ cú sốc tiêu cực nào từ chiến sự Trung Đông cũng có thể kích hoạt làn sóng bán giải chấp do tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái dễ tổn thương. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng nhóm ngân hàng, nhất là các mã vốn nhà nước như VCB, CTG, BID, vẫn đáng theo dõi nhưng chưa phải thời điểm để quay lại một cách dàn trải. Kết quả kinh doanh quý 1 hỗ trợ định giá ở mức nhất định, song phần lớn kỳ vọng tích cực đã phản ánh vào giá, trong khi mặt bằng lãi suất và thanh khoản hệ thống vẫn là biến số cần lưu ý. Fitch tiếp tục nhìn nhận thanh khoản ngân hàng Việt Nam còn chịu áp lực, còn định hướng của cơ quan điều hành vẫn là giữ chính sách tiền tệ linh hoạt và ổn định mặt bằng lãi suất.

Vì vậy, nhịp điều chỉnh vừa qua theo tôi phản ánh cả yếu tố kỹ thuật lẫn nỗi lo về biên lợi nhuận trong trung hạn. Cách tiếp cận phù hợp lúc này là chọn lọc, ưu tiên ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận và nền giá ổn định, cũng như dòng tiền trở lại tốt hơn phần còn lại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Các cổ cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước bất ngờ “rực” lên một phiên, sau đó chịu áp lực điều chỉnh. Theo tôi, đây là một điểm nhấn khá tốt, nhất là khi các cổ phiếu này đã giảm mạnh từ tháng 2/2026 và có giai đoạn tích lũy khá ổn định. Với điểm nhấn này, nhà đầu tư ngắn hạn sẽ theo dõi đánh giá trở lại nhóm cổ phiếu này sau khi có kết quả kinh doanh quý 1/2026, cũng như kế hoạch kinh doanh 2026 và phương án phân phối lợi nhuận.

Ở vùng giá hiện tại, tôi cho rằng tương đối hợp lý. Tuy nhiên triển vọng tăng trưởng chưa cao do những rủi ro như áp lực nợ xấu gia tăng, thu hẹp biên lợi nhuận và tỉ lệ LDR đang ở mức cao. Những điều này chưa thể cải thiện nhanh chóng trong bối cảnh áp lực lạm phát, bằng lãi suất cao như hiện tại. Do đó, nhà đầu tư có thể theo dõi, cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch 2026, quan sát thêm trước khi có các quyết định mới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần tới thị trường chỉ có hai phiên giao dịch do thời gian nghỉ Lễ liên tiếp trong khi tình hình quốc tế đang diễn biến khó lường. Theo anh chị nhà đầu tư nên làm gì, đứng ngoài tạm nghỉ hay tiếp tục tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, nhất là khi các số liệu lợi nhuận quý 1 vẫn đang xuất hiện?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Với các nhà đầu tư đang cầm nhiều cổ phiếu thậm chí dùng đòn bẩy quá mức thì việc rà soát lại danh mục hoặc cơ cấu co gọn sẽ nên được ưu tiên. Đương nhiên với những nhà đầu tư ít cổ phiếu và đang cầm nhiều tiền mặt thì lại là cơ hội để họ sàng lọc cổ phiếu – tìm kiếm và lựa chọn các cơ hội đầu tư mới. Theo tôi mỗi nhóm nhà đầu tư khác nhau thì cơ hội hoặc hành động sẽ khác và tùy theo trạng thái danh mục, tài khoản và kể cả phong cách đầu tư của họ. Tôi vẫn đánh giá cao triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán năm nay. Nhiều cơ hội đầu tư vẫn còn ở phía trước. Các nhà đầu tư vẫn cần quản lý danh mục tốt trước khi lựa chọn cơ hội mới với mục tiêu không chỉ ổn định trong năm và phải có thành tích tốt trong nhiều năm tới.

Việc xác định cơ hội hay rủi ro tại thời điểm hiện tại vẫn gặp nhiều khó khăn do biến động trên thế giới vẫn còn nhiều ẩn số chưa rõ ràng nên nhà đầu tư tạm thời nên quan sát thị trường theo mục tiêu ngắn hạn trước. Ông Nguyễn Huy Phương

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi, nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế đang diễn biến khó lường. Bên cạnh tâm lý nhà đầu tư cũng thận trong kỳ nghỉ kéo dài và trên thị trường cũng không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng vượt trội.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong bối cảnh tuần giao dịch rút ngắn chỉ còn hai phiên, trong khi các biến số bên ngoài vẫn khó lường, ưu tiên quản trị rủi ro nên được đặt lên trước. Thanh khoản thường suy giảm trong các tuần nghỉ lễ khiến biến động giá dễ bị “nhiễu” và độ tin cậy của tín hiệu ngắn hạn không cao. Vì vậy, nhà đầu tư không nhất thiết phải đứng ngoài hoàn toàn, nhưng không nên gia tăng mạnh tỷ trọng hay mua đuổi lúc này. Cách tiếp cận phù hợp là duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải, tận dụng các nhịp rung lắc để tái cơ cấu danh mục.

Đối với giao dịch ngắn hạn, vẫn có thể tìm kiếm cơ hội, nhưng nên mang tính chọn lọc và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, do thời gian nắm giữ bị kéo dài, dễ chịu tác động từ thông tin trong kỳ nghỉ lễ. Nhìn chung, đây là giai đoạn phù hợp để giữ vị thế linh hoạt và quan sát thêm diễn biến thị trường.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Trong tuần tới, thị trường chỉ có 2 phiên giao dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo, nhà đầu tư nên tập trung quản trị danh mục và quan sát thị trường là chính, cần tránh những hoạt động giao dịch mang tính chất rủi ro. Đối với các vị thế đang có lợi nhuận tốt, có thể cân nhắc hiện thực hóa một phần lợi nhuận để bảo toàn thành quả, tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Với chỉ hai phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ dài, chiến lược tối ưu lúc này là Phòng thủ chủ động. Sự khó lường của chiến sự Trung Đông – nơi Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz hoặc tấn công hạ tầng năng lượng – tạo ra rủi ro thiên nga đen trong những ngày thị trường đóng cửa. Việc nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu quá cao qua kỳ nghỉ là mạo hiểm, đặc biệt khi thời gian vận chuyển quốc tế bị kéo dài 10-15 ngày đang gây đứt gãy logistics toàn cầu. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ các thông tin lợi nhuận quý 1 vốn đã phản ánh một phần vào giá, nhà đầu tư nên ưu tiên hạ tỷ trọng margin và giữ vị thế ở các nhóm ngành phòng thủ.