Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 7.300 tỷ đồng trong tuần trước thềm nâng hạng

Thu Minh

06/10/2025, 12:55

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7266.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 6826 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê tuần giao dịch vừa qua cho thấy, tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 40/2025 đạt 28.060 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 25.441 tỷ đồng, giảm -8,7% so với tuần trước và -31,3% so với trung bình 5 tuần.

Xét theo phân loại nhà đầu tư, cá nhân nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh tuần thứ 2 liên tiếp, đáng chú ý là SSI, HPG, VIX, VHM, MSN.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7266.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 6826 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CII, BID, BSR, HVN, TAL, TPB, HHV, GMD, VIX, ANV.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, SSI, MSN, STB, KDH, CTG, VCI, VPB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 4553.5 tỷ đồng, trong đó họ MUA ròng 3332 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, SHB, VHM, SSI, DXG, KDH, GEX, HPG, PDR, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Ô tô và phụ tùng. Top bán ròng có: CII, VPB, VIX, VSC, TCB, TCH, LPB, DIG, HDG.

VnEconomy

Tự doanh mua ròng 251.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 781.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm VPB, ACB, E1VFVN30, SHB, PVT, VSC, FUEVFVND, EIB, TCB, VIB.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, SSI, VCB, HPG, VIC, VCG, HAG, CTG, VHC, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2461.9 ty đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2712.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có SHB, GEX, DXG, TPB, VPL, BID, BSR, HHV, HHS, PAN.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SSI, VPB, VIC, VHM, CTG, STB, MSN, MWG, VND, FPT.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiếp tục tăng ở Bất động sản, Ô tô, Dịch vụ Giải trí trong khi giảm về đáy 10 tuần ở Ngân hàng, Chứng khoán, Điện, Sản xuất Dầu khí, Hàng cá nhân. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền có tín hiệu Hồi phục nhẹ ở Thép, Chăn nuôi & Thủy sản, Bán lẻ, Hóa chất.

Xét theo quy mô vốn hóa, tỷ trọng phân bố dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên trong khi giảm nhẹ ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

Trong tuần 40, thanh khoản tiếp tục suy yếu tuần thứ tư liên tiếp ở cả 3 nhóm vốn hóa, phản ánh tâm lý thận trọng trên diện rộng của nhà đầu tư. Cụ thể, nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh nhất (-1.101 tỷ đồng tương đương -8,6), tiếp đến là VNMID (-549 tỷ đồng, -5,4%) và VNSML (-278 tỷ đồng, -15,9%).

Sự sụt giảm này kéo tỷ trọng dòng tiền vào VN30 và VNSML giảm nhẹ xuống còn 50,1% và 6,3%, trong khi nhóm VNMID ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, lên 41,1% - mức cao nhất hơn 2 tháng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền ở nhóm midcap đang suy yếu chậm hơn so với bluechips và penny.

Về diễn biến giá, chỉ số VN30 hồi phục nhẹ (+0,37%) sau 2 tuần giảm, trở thành trụ đỡ chính giúp VN-Index không giảm sâu (-09%), trong khi chỉ số VNMID và VNSML lần lượt mất -3,99% và -3,6%.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy