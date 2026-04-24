Khối ngoại bán ròng gần 2.000 tỷ trước kỳ nghỉ dài

Khối ngoại hôm nay bán ròng 1.948,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.836,2 tỷ đồng.

Thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài trong trạng thái thận trọng quen thuộc của dòng tiền, khi cả bên mua lẫn bên bán đều có xu hướng thu hẹp hoạt động. VN-Index vì vậy chịu áp lực điều chỉnh, giảm 17 điểm trong phiên cuối tuần, lùi về 1.853,29 điểm.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giảm của chỉ số mà ở việc nhóm cổ phiếu dẫn dắt – lực đỡ chủ chốt trong suốt tuần trước – đồng loạt suy yếu, khiến trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” không còn được duy trì. VIC giảm 1,12%, VHM giảm tới 5,23%, VPL giảm 2,4% và VRE giảm 0,86%, qua đó riêng nhóm này đã lấy đi 11 điểm của VN-Index.

Áp lực còn gia tăng khi các trụ ngân hàng như VCB, BID, CTG, VPB cũng đồng thuận điều chỉnh, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng khiến chỉ số mất điểm rõ rệt. Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực với 188 mã giảm so với 135 mã tăng, phản ánh lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng.

Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm điều chỉnh khi không chỉ các cổ phiếu trụ mà cả nhóm ngân hàng và chứng khoán đều suy yếu, với các mã như STB, MBB, LPB, ACB, TCX, SSI, VCI giảm điểm. Điều này cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang rút khỏi nhóm dẫn dắt, làm suy yếu cấu trúc nâng đỡ của thị trường.

Dù vậy, vẫn xuất hiện một số điểm sáng mang tính cục bộ khi các cổ phiếu có câu chuyện riêng mùa đại hội cổ đông như TCB, HDB, BVH, VCK duy trì được đà tăng. Ở nhóm bất động sản, sự phân hóa trở nên rõ nét hơn khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như NVL, VPI, DXG, PDR, trong khi nhóm trụ chịu áp lực chốt lời mạnh.

Ngược lại, nhóm bán lẻ và tiêu dùng tiếp tục suy yếu với hàng loạt mã giảm như MWG, MCH, VNM, MSN, SAB, PNJ, FRT, phản ánh tâm lý thận trọng trước triển vọng tiêu dùng. Điểm tích cực hiếm hoi đến từ nhóm dầu khí – năng lượng khi giá dầu thế giới tăng trở lại, giúp một số mã như GVR, GAS, PLX thu hút dòng tiền.

Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường giảm xuống còn 21.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát.

Khối ngoại bán ròng 1.948,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.836,2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VPI, SSI, VJC, MBB, VRE, NVL, HCM, TCH, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, ACB, VCB, VHM, VNM, HDB, MSN, CTG, PNJ.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.046,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 940,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, FPT, VCB, VIC, VNM, MWG, VJC, HPG, BSR, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: NVL, TCB, GEL, SSI, STB, GMD, NAB, NAF, VCI.

Tự doanh bán ròng 88,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 184,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MWG, MSN, FPT, VNM, KBC, VCB, PVT, DCM, VPB.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, MBB, VIC, HCM, BMP, VRE, TPB, CTR, TCH, PDR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 977,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 711,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có VJC, HPG, VIC, VHC, VPI, KDC, DPG, CHI, TCX, SHB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, VHM, HDB, NVL, VCB, GMD, ACB, STB, GEL, TCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận 2.630,7 tỷ đồng, giảm 3,4%, chiếm 12,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu SHB với gần 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương 551,3 tỷ đồng được giao dịch ở Cá nhân và Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó cổ phiếu MSB được giao dịch với hơn 12,7 triệu cổ phiếu, tương đương 160,4 tỷ đồng được giao dịch trao tay giữa Cá nhân trong nước. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.