Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy

Theo thống kê của FiinTrade, hiện đã có 238 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 16,9% vốn hóa toàn thị trường đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Tổng lợi nhuận sau thuế của 238 ngân hàng và doanh nghiệp này tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +43% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính hưởng lợi từ giá hàng hóa và chu kỳ phục hồi như Thép (+169,6%), Bán lẻ (+74,9%), Hàng cá nhân (+110,4%), Phân bón (+48,5%) và Dịch vụ Dầu khí (+78,5%).

Đặc điểm chung của nhóm Hàng tiêu dùng (Bán lẻ, Hàng cá nhân) là tăng trưởng lợi nhuận vượt trội chủ yếu đến từ cải thiện biên lợi nhuận, hơn là mở rộng doanh thu, tiêu biểu tại MWG và PNJ. Trong khi đó, với ngành Thép, mức tăng trưởng cao phần lớn được dẫn dắt bởi HPG, trong đó khoản thu từ chuyển nhượng dự án Khu đô thị tại Hưng Yên đóng góp khoảng 42% tổng lợi nhuận quý 1, tạo hiệu ứng tăng trưởng đột biến.

Ngược lại, nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý 1/2026. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của 6/27 ngân hàng đại diện 30,1% vốn hóa ngành tăng +22,7% so với cùng kỳ 2025 nhưng giảm -15,7% so với quý 4/2025, phản ánh áp lực từ NIM thu hẹp (VPB, TCB) và tăng trưởng tín dụng chững lại, trong khi thiếu vắng các nguồn thu ngoài lãi đột biến để bù đắp (LPB).

Với Chứng khoán, lợi nhuận sau thuế của 37/41 công ty chứng khoán đại diện 87% vốn hóa ngành tăng +14,4% so với cùng kỳ, hạ nhiệt đáng kể so với mức tăng trưởng cao của hai quý trước và giảm -27,9% so với quý trước đó.

Diễn biến này phản ánh thanh khoản thị trường chưa thực sự hồi phục, với giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 28,4 nghìn tỷ đồng/phiên, tương đương quý 4/2025 nhưng giảm ~31% so với đỉnh quý 3/2025.