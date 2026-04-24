Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy

Thu Minh

24/04/2026, 13:39

Tổng lợi nhuận sau thuế của 238 ngân hàng và doanh nghiệp tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +43% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính.

Theo thống kê của FiinTrade, hiện đã có 238 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 16,9% vốn hóa toàn thị trường đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Tổng lợi nhuận sau thuế của 238 ngân hàng và doanh nghiệp này tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +43% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính hưởng lợi từ giá hàng hóa và chu kỳ phục hồi như Thép (+169,6%), Bán lẻ (+74,9%), Hàng cá nhân (+110,4%), Phân bón (+48,5%) và Dịch vụ Dầu khí (+78,5%).

Đặc điểm chung của nhóm Hàng tiêu dùng (Bán lẻ, Hàng cá nhân) là tăng trưởng lợi nhuận vượt trội chủ yếu đến từ cải thiện biên lợi nhuận, hơn là mở rộng doanh thu, tiêu biểu tại MWG và PNJ. Trong khi đó, với ngành Thép, mức tăng trưởng cao phần lớn được dẫn dắt bởi HPG, trong đó khoản thu từ chuyển nhượng dự án Khu đô thị tại Hưng Yên đóng góp khoảng 42% tổng lợi nhuận quý 1, tạo hiệu ứng tăng trưởng đột biến.

Ngược lại, nhóm Tài chính ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý 1/2026. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của 6/27 ngân hàng đại diện 30,1% vốn hóa ngành tăng +22,7% so với cùng kỳ 2025 nhưng giảm -15,7% so với quý 4/2025, phản ánh áp lực từ NIM thu hẹp (VPB, TCB) và tăng trưởng tín dụng chững lại, trong khi thiếu vắng các nguồn thu ngoài lãi đột biến để bù đắp (LPB).

Với Chứng khoán, lợi nhuận sau thuế của 37/41 công ty chứng khoán đại diện 87% vốn hóa ngành tăng +14,4% so với cùng kỳ, hạ nhiệt đáng kể so với mức tăng trưởng cao của hai quý trước và giảm -27,9% so với quý trước đó.

Diễn biến này phản ánh thanh khoản thị trường chưa thực sự hồi phục, với giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 28,4 nghìn tỷ đồng/phiên, tương đương quý 4/2025 nhưng giảm ~31% so với đỉnh quý 3/2025.

báo cáo tài chính quý 1/2026 doanh nghiệp niêm yết lợi nhuận ngân hàng quý 1/2026 ngành chứng khoán Việt Nam tăng trưởng lợi nhuận bán lẻ tăng trưởng ngành thép thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình tài chính ngân hàng

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt quay đầu giảm khá mạnh đã ép VNI giảm hôm nay. Tuy nhiên điểm nhấn là thanh khoản xuống rất thấy, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Lễ kéo dài, với những rủi ro thông tin thường trực.

Trong khi sắc đỏ loang khắp rổ VN30 chiều nay, độ rộng tổng thể sàn HoSE lại cho thấy có cải thiện. Nhóm tăng giá tốt nhất phiên cũng tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, với lợi thế thanh khoản hạn chế trong bối cảnh dòng tiền ngần ngại trước kỳ nghỉ lễ dài.

Ngày 24/4/2026, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 7.018 cổ đông.

Dữ liệu thị trường cổ phiếu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán nước này ở mức độ hiếm thấy so với các đời tổng thống trong vài thập kỷ gần đây...

Rủi ro dư cung trong dài hạn là điều cần theo dõi, đặc biệt khi nhiều dự án thép mới đang được triển khai trong nước trong khi triển vọng xuất khẩu vẫn còn kém tích cực.

