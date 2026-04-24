Cầu bắt đáy ở cổ phiếu vừa và nhỏ, khối ngoại xả ròng đột biến

Trong khi sắc đỏ loang khắp rổ VN30 chiều nay, độ rộng tổng thể sàn HoSE lại cho thấy có cải thiện. Nhóm tăng giá tốt nhất phiên cũng tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, với lợi thế thanh khoản hạn chế trong bối cảnh dòng tiền ngần ngại trước kỳ nghỉ lễ dài.

VN-Index đóng cửa giảm 0,91% (-17,07 điểm), kém hơn phiên sáng (giảm 0,43%/-7,95 điểm). Bất ngờ là độ rộng chỉ số khá lên với 135 mã tăng/188 mã giảm, trong khi phiên sáng chỉ có 92 mã tăng/195 mã giảm.

Thậm chí sàn HoSE kết phiên với 73 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và phiên sáng mới có 41 mã. Thanh khoản khớp lệnh toàn sàn này phiên chiều cũng tăng 27% với giá trị tuyệt đối khoảng 2.063 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ đóng góp tăng 922 tỷ trong số này. Phần còn lại tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Dĩ nhiên các con số thống kê không phản ánh được sức mạnh thực sự của hiện tượng tăng giá. Rất nhiều mã vừa và nhỏ tăng với giao dịch chỉ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng. Thanh khoản này khiến giá dao động kém tin cậy, đôi khi chỉ vài lệnh mua cũng có thể nhấc giá lên. Trong 73 cổ phiếu mạnh nhất của VN-Index thì 25 mã giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, với 10 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Rổ VN30 có 6 cổ phiếu tăng giá trên 1% thì 5 mã nằm trong nhóm thanh khoản cao nhất là TCB tăng 2,85%, HDB tăng 1,13%, VJC tăng 3,2%, PLX tăng 1,02%, GVR tăng 2,3%. Đây là các cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng, còn lại là GAS tăng 1,16% với 94,1 tỷ đồng.

Xét biến động giá riêng phiên chiều, rổ VN30 gây thất vọng lớn khi có tới 19 mã tụt giá. Ba trụ lớn nhất đều rất kém: VIC trượt giảm 1,94% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều thành giảm 1,12% lúc đóng cửa. VHM cũng trượt 1,94% nhưng là giảm thêm, đóng cửa trụ này bốc hơi 5,23% giá trị. VCB buổi sáng đã -1,91%, chiều nay giảm thêm 1,62% nữa, đóng cửa mất 3,5% so với tham chiếu. Chỉ riêng 3 trụ này đã lấy đi hơn 14 điểm trong tổng mức giảm 17,07 điểm của VN-Index.

Các cổ phiếu trụ đã ép mạnh VN-Index.

Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chiều nay cũng suy yếu thêm và thanh khoản tăng: VCB giao dịch tăng thêm khoảng 23%, CTG tăng 50% và BID tương đương buổi sáng. Tuy nhiên cả ba cổ phiếu này đều trượt giảm sâu thêm, xác nhận có áp lực bán mạnh lên. Trong khi đó nhóm tăng giá lại không có trụ. TCB đóng cửa tăng 2,85% nhưng chiều nay thực chất chỉ nhích lên được 1 bước giá. HPG vốn hóa khá cao thì mức tăng chỉ 0,36% so với tham chiếu. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng 19,8% so với phiên sáng thì lại tăng ở nhóm giảm giá sâu thêm.

Với độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm, sức cầu bắt đáy không đủ để hỗ trợ giá trên diện rộng. Nhóm Midcap vẫn tụ lại số ít cổ phiếu có được dòng tiền thuyết phục là NVL tăng 1,3% với 640,9 tỷ đồng; TCH tăng 2,34% với 255,5 tỷ; DXG tăng 2,76% với 171,3 tỷ; GMD tăng 1,08% với 168,8 tỷ; VCK tăng 2,96% với 103,8 tỷ.

Dù vậy hoạt động bắt đáy vẫn xuất hiện, thể hiện qua thanh khoản cải thiện trong nhóm midcap và smallcap, chỉ là cơ hội để nhà đầu tư chọn trúng cổ phiếu mạnh thì không nhiều. Đây vẫn chỉ hành động đầu cơ lẻ tẻ, nhất là trong bối cảnh tổng thanh khoản toàn thị trường rất thấp. Giá trị khớp lệnh HoSE và HNX cả ngày chỉ đạt 18.106 tỷ đồng, giảm 36% so với hôm qua và thấp nhất 13 phiên. Tuần tới thị trường chỉ giao dịch 2 phiên và lại tiếp nối một đợt nghỉ 4 ngày nữa. Rủi ro thông tin từ bên ngoài là rất cao vì căng thẳng Trung Động có dấu hiệu mới. Việc lựa chọn đứng ngoài cũng là một cách để tránh rủi ro, ngay cả với hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng bán ròng đột biến lên trên 1.132 tỷ đồng, so với mức 802,6 tỷ đồng trong buổi sáng. Tính chung cả ngày, khối ngoại rút ròng 1.935 tỷ, cao nhất 7 phiên. Loạt cổ phiếu bị bán trọng điểm là FTP -416,5 tỷ, ACB -278,5 tỷ, VCB -240,7 tỷ, VHM -131,5 tỷ, MSB -106,7 tỷ, VNM -99,4 tỷ, MWG -83,6 tỷ. Phía mua ròng chỉ có TCB +34,3 tỷ là đáng kể.