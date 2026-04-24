Cầu bắt đáy ở cổ phiếu vừa và nhỏ, khối ngoại xả ròng đột biến
Kim Phong
24/04/2026, 15:30
Trong khi sắc đỏ loang khắp rổ VN30 chiều nay, độ rộng tổng thể sàn HoSE lại cho thấy có cải thiện. Nhóm tăng giá tốt nhất phiên cũng tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, với lợi thế thanh khoản hạn chế trong bối cảnh dòng tiền ngần ngại trước kỳ nghỉ lễ dài.
VN-Index đóng cửa giảm 0,91% (-17,07 điểm), kém hơn phiên sáng
(giảm 0,43%/-7,95 điểm). Bất ngờ là độ rộng chỉ số khá lên với 135 mã tăng/188
mã giảm, trong khi phiên sáng chỉ có 92 mã tăng/195 mã giảm.
Thậm chí sàn HoSE kết phiên với 73 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên
và phiên sáng mới có 41 mã. Thanh khoản khớp lệnh toàn sàn này phiên chiều cũng
tăng 27% với giá trị tuyệt đối khoảng 2.063 tỷ đồng. Rổ VN30 chỉ đóng góp tăng
922 tỷ trong số này. Phần còn lại tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Dĩ nhiên các con số thống kê không phản ánh được sức mạnh thực
sự của hiện tượng tăng giá. Rất nhiều mã vừa và nhỏ tăng với giao dịch chỉ vài trăm
triệu tới vài tỷ đồng. Thanh khoản này khiến giá dao động kém tin cậy, đôi khi
chỉ vài lệnh mua cũng có thể nhấc giá lên. Trong 73 cổ phiếu mạnh nhất của
VN-Index thì 25 mã giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, với 10 mã khớp vượt ngưỡng
trăm tỷ đồng.
Rổ VN30 có 6 cổ phiếu tăng giá trên 1% thì 5 mã nằm trong nhóm
thanh khoản cao nhất là TCB tăng 2,85%, HDB tăng 1,13%, VJC tăng 3,2%, PLX tăng
1,02%, GVR tăng 2,3%. Đây là các cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng, còn lại
là GAS tăng 1,16% với 94,1 tỷ đồng.
Xét biến động giá riêng phiên chiều, rổ VN30 gây thất vọng lớn
khi có tới 19 mã tụt giá. Ba trụ lớn nhất đều rất kém: VIC trượt giảm 1,94% so
với mức chốt buổi sáng và đảo chiều thành giảm 1,12% lúc đóng cửa. VHM cũng trượt
1,94% nhưng là giảm thêm, đóng cửa trụ này bốc hơi 5,23% giá trị. VCB buổi sáng
đã -1,91%, chiều nay giảm thêm 1,62% nữa, đóng cửa mất 3,5% so với tham chiếu. Chỉ
riêng 3 trụ này đã lấy đi hơn 14 điểm trong tổng mức giảm 17,07 điểm của VN-Index.
Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chiều nay cũng suy yếu thêm và
thanh khoản tăng: VCB giao dịch tăng thêm khoảng 23%, CTG tăng 50% và BID tương
đương buổi sáng. Tuy nhiên cả ba cổ phiếu này đều trượt giảm sâu thêm, xác nhận
có áp lực bán mạnh lên. Trong khi đó nhóm tăng giá lại không có trụ. TCB đóng cửa
tăng 2,85% nhưng chiều nay thực chất chỉ nhích lên được 1 bước giá. HPG vốn hóa
khá cao thì mức tăng chỉ 0,36% so với tham chiếu. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều
tăng 19,8% so với phiên sáng thì lại tăng ở nhóm giảm giá sâu thêm.
Với độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm, sức cầu bắt đáy không đủ
để hỗ trợ giá trên diện rộng. Nhóm Midcap vẫn tụ lại số ít cổ phiếu có được dòng
tiền thuyết phục là NVL tăng 1,3% với 640,9 tỷ đồng; TCH tăng 2,34% với 255,5 tỷ;
DXG tăng 2,76% với 171,3 tỷ; GMD tăng 1,08% với 168,8 tỷ; VCK tăng 2,96% với
103,8 tỷ.
Dù vậy hoạt động bắt đáy vẫn xuất hiện, thể hiện qua thanh
khoản cải thiện trong nhóm midcap và smallcap, chỉ là cơ hội để nhà đầu tư chọn
trúng cổ phiếu mạnh thì không nhiều. Đây vẫn chỉ hành động đầu cơ lẻ tẻ, nhất là
trong bối cảnh tổng thanh khoản toàn thị trường rất thấp. Giá trị khớp lệnh HoSE
và HNX cả ngày chỉ đạt 18.106 tỷ đồng, giảm 36% so với hôm qua và thấp nhất 13
phiên. Tuần tới thị trường chỉ giao dịch 2 phiên và lại tiếp nối một đợt nghỉ 4
ngày nữa. Rủi ro thông tin từ bên ngoài là rất cao vì căng thẳng Trung Động có
dấu hiệu mới. Việc lựa chọn đứng ngoài cũng là một cách để tránh rủi ro, ngay cả
với hoạt động đầu cơ ngắn hạn.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng bán ròng đột biến lên
trên 1.132 tỷ đồng, so với mức 802,6 tỷ đồng trong buổi sáng. Tính chung cả ngày,
khối ngoại rút ròng 1.935 tỷ, cao nhất 7 phiên. Loạt cổ phiếu bị bán trọng điểm
là FTP -416,5 tỷ, ACB -278,5 tỷ, VCB -240,7 tỷ, VHM -131,5 tỷ, MSB -106,7 tỷ,
VNM -99,4 tỷ, MWG -83,6 tỷ. Phía mua ròng chỉ có TCB +34,3 tỷ là đáng kể.
Cổ phiếu thép: Rủi ro dư cung trong dài hạn là điều cần theo dõi
13:37, 24/04/2026
Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy
13:39, 24/04/2026
Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng
Đại hội cổ đông EVG năm 2026: Chốt tăng trưởng 2 con số và hiệu quả bền vững
Ngày 24/4/2026, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 7.018 cổ đông.
Tổng thống Trump có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với thị trường chứng khoán Mỹ
Dữ liệu thị trường cổ phiếu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán nước này ở mức độ hiếm thấy so với các đời tổng thống trong vài thập kỷ gần đây...
Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy
Tổng lợi nhuận sau thuế của 238 ngân hàng và doanh nghiệp tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +43% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính.
Cổ phiếu thép: Rủi ro dư cung trong dài hạn là điều cần theo dõi
Rủi ro dư cung trong dài hạn là điều cần theo dõi, đặc biệt khi nhiều dự án thép mới đang được triển khai trong nước trong khi triển vọng xuất khẩu vẫn còn kém tích cực.
Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng
Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng, nhất là các ngân hàng có vốn nhà nước, đột ngột chững lại trong phiên sáng nay. Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 ghi nhận thanh khoản sụt giảm mạnh 64% và toàn bộ các cổ phiếu nhóm này trên HoSE giảm 63% so với sáng hôm qua.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: