Blog chứng khoán: Dòng tiền nghỉ sớm

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt quay đầu giảm khá mạnh đã ép VNI giảm hôm nay. Tuy nhiên điểm nhấn là thanh khoản xuống rất thấp, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Lễ kéo dài, với những rủi ro thông tin thường trực.

VNI đóng cửa giảm 0,91% do mất đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu lớn nhất. VIC giảm 1,12%, VHM giảm 5,23%, VCB giảm 3,5%, BID giảm 2,04%, CTG giảm 1,41% thậm chí còn lấy đi nhiều điểm hơn cả tổng mức giảm của chỉ số.

Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước điều chỉnh trọn phiên hôm nay với mức thanh khoản chỉ bằng một phần nhỏ hôm qua, cho thấy dòng tiền lớn đã tạm thời dừng lại. Biên độ giảm giá rất rộng phản ánh sức mua suy yếu. Đây cũng là tình trạng chung của thị trường khi nhà đầu tư không muốn gánh chịu rủi ro về thông tin bên ngoài trong thời gian thị trường tạm dừng giao dịch.

Hiện tình hình Trung Đông vẫn là rủi ro thông tin lớn nhất trong những ngày tới. Dù chưa có thêm xung đột nóng nào nhưng trạng thái căng thẳng thì vẫn gia tăng khi hoạt động khống chế eo biển Hormuz vẫn diễn ra và di chuyển quân sự hàng ngày. Tuần tới thị trường Việt Nam chỉ giao dịch 2 phiên nên ngay cả những vị thế T+ cũng vẫn chịu rủi ro thông tin.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay rơi xuống mức 18,1k tỷ, thấp tương đương giai đoạn đầu tháng 4 trước khi xuất hiện thông tin ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên về mặt bối cảnh thì có khác: Nhà đầu tư muốn tránh đợt nghỉ kéo dài hơn là ngại về mặt kỹ thuật dù VNI đang tiến vào vùng đỉnh lịch sử. Tác động của các trụ là rất rõ: Trong 2 tuần qua VNI tăng hơn 103 điểm thì riêng VIC đem về 104 điểm, còn đa số cổ phiếu vẫn ở nền khá thấp so với đỉnh của chính nó. Nói đơn giản thì VNI gặp ngưỡng kháng cự lịch sử không có nghĩa là cổ phiếu cũng gặp cản.

Thống kê tuần qua VNI tăng hơn 2% thì chỉ khoảng 40 cổ phiếu đạt mức tăng giá tương đương hoặc cao hơn. Tuy nhiên nếu tính cả thanh khoản thì chỉ 16 mã đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Như vậy cơ hội để lướt sóng cũng không có nhiều. Trong bối cảnh thị trường khó khăn như vậy, rủi ro của kỳ nghỉ lại cao, nhà đầu cơ càng không có động lực để đặt cược.

Thị trường cơ sở ít cơ hội, phái sinh hôm nay cũng chán. Nhịp biến động mạnh nhất của VN30 thì phải trả một mức chiết khấu trung bình hơn 11 điểm khi VN30 từ trên 2028.xx lao xuống quanh 2015.xx, mức chiết khấu cao nhất tại đỉnh chỉ số tới hơn 24 điểm. Với chênh lệch như vậy thì không thể Short được.

Đầu giờ chiều khi VN30 thủng 2015.xx, basis co về gần 1 điểm, rất phù hợp để Short với stoplos theo chỉ số thì nhịp rơi lại không đủ quán tính xuống 1998.xx. Dù vậy đây vẫn là nhịp Short dễ ăn nhất ngay cả khi biên độ không như kỳ vọng.

Với thời giai nghỉ lễ kéo dài, lúc này không nên tham gia thị trường, đặc biệt là với cơ sở. Thị trường không phải lúc nào cũng có cơ hội, cố quá dễ kẹt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2011.42. Cản gần nhất phiên tới là 2016; 2028; 2942; 2054; 2064; 2073. Hỗ trợ 1998; 1983; 1971; 1959; 1950; 1940.

