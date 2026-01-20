Thứ Năm, 22/01/2026

Khối ngoại bán ròng kỷ lục 27 phiên, thanh khoản phục hồi

Kim Phong

20/01/2026, 15:39

Không có sự thay đổi nào trong giao dịch của khối ngoại phiên chiều nay, thậm chí áp lực bán tiếp tục mạnh thêm HoSE chứng kiến mức rút vốn ròng gần 1.754 tỷ đồng, cao nhất trong 27 phiên trở lại đây. Điểm tốt là vốn nội vẫn mạnh, hấp thu lượng hàng này đẩy thanh khoản khớp lệnh tăng 25% so với hôm qua.

VN-Index vẫn đang luẩn quẩn chưa đột phá được mốc 1900 điểm do các trụ phân hóa.
VN-Index vẫn đang luẩn quẩn chưa đột phá được mốc 1900 điểm do các trụ phân hóa.

VN-Index đã có lúc phục hồi khá ấn tượng, thậm chí còn vượt qua đỉnh cao buổi sáng. Lúc 1h39 chỉ số vọt lên 1915,11 điểm, tăng 0,98% so với tham chiếu (+18,52 điểm). Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại sức ép gia tăng ở nhóm trụ đẩy VN-Index trượt dần. Chốt phiên chỉ số giảm 2,81 điểm tương đương -0,15%.

Biến động khá rộng của chỉ số chiều nay tiếp tục xác nhận ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Đỉnh và đáy của VN-Index trùng khớp với diễn biến giá của nhiều cổ phiếu lớn. Ví dụ VCB đạt đỉnh ngay trước VN-Index khoảng 2 phút, tăng cao nhất 3,16% nhưng sau đó lại trượt mạnh xuống, chốt phiên chỉ còn tăng 1,1%. BID tương tự, đạt đỉnh cùng lúc, tăng 6,35% để rồi đóng cửa chỉ còn +2,31%. GAS lên cao nhất tăng 4,73% sau đó bổ nhào giảm thành -1,23%. Hai trụ nhóm Vin và VIC và VHM tuy không vượt lên vùng giá xanh lúc VN-Index đạt đỉnh nhưng cũng có nhịp hồi tốt nhất phiên ở thời điểm này.

Nhìn vào diễn biến độ rộng sàn HoSE thì biến động của điểm số thay đổi khá tiêu cực: Khi các trụ kéo điểm lên, cổ phiếu cải thiện không nhiều nhưng khi chỉ số trượt dốc, giá đổi màu nhanh hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn này có 145 mã tăng/162 mã giảm. Lúc VN-Index đạt đỉnh ghi nhận 155 mã tăng/159 mã giảm. Đến cuối phiên còn 149 mã tăng/180 mã giảm.

Đợt ép nửa sau phiên chiều nay khiến mặt bằng giá xuống thấp hơn hẳn buổi sáng. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 69 mã giảm quá 1% thì đóng cửa lên tới 105 mã. Điều này phản ánh một hiện tượng, là các mã vốn đã yếu thường khó hồi lại nhiều khi điểm số lên nhưng khi điểm số giảm thì lại dễ bị bán mạnh tay hơn. Tổng thanh khoản của 105 mã giảm sâu nhất này chiếm 30,7% giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Sắc đỏ đã lan rộng hơn trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.
Sắc đỏ đã lan rộng hơn trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

FPT giảm 1,61%, VIX giảm 1,73%, HPG giảm 1,62% là 3 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng phiên này. FPT lao dốc sâu hơn phiên sáng khoảng 0,95%, còn HPG giảm thêm 0,73%. VIX chốt phiên sáng giảm 1,15%, đóng cửa là -1,73%. Khoảng 20 cổ phiếu khác cũng xuất hiện giao dịch từ 100 tỷ tới hơn 800 tỷ đồng. Tính chung giao dịch sàn HoSE chiều nay thanh khoản tăng khoảng 15,6% so với buổi sáng. Với độ rộng hẹp hơn, mặt bằng giá thấp hơn, rõ ràng mức gia tăng thanh khoản có tính chất bán hạ giá rõ rệt. Đó là chưa kể  trong 105 cổ phiếu kém nhất này, 57 mã phải đóng cửa tại giá thấp nhất và khoảng 20 mã khác chỉ chốt trên giá thấp nhất nhờ lệnh mua cao hơn 1 mức giá.

Ở phía tăng, số lượng cổ phiếu tăng mạnh từ 1% trở lên không thay đổi nhiều so với buổi sáng, đạt 78 mã (so với 82 mã). Thanh khoản nhóm này cũng rất co cụm với 15 cổ phiếu hàng đầu chiếm 93% giao dịch cả nhóm VNM tăng 3,97%, VCB tăng 1,1% là hai mã khớp vượt ngàn tỷ đồng. Các cổ phiếu tầm trung ấn tượng là VSC, HAH, GMD kịch trần với hàng trăm tỷ đồng mỗi mã. VCI tăng 1,58%, DGW tăng 1,63%, VTP tăng 2,54%, HAG tăng 2,28%, BVH tăng 2,38% là các cổ phiếu khác cũng khớp lệnh cỡ trăm tỷ đồng.

Phiên hôm nay nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mức bán ròng rất lớn 1254 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hai phiên cuối tuần trước khối này bán ròng ngàn tỷ nhưng hầu hết đã bán từ sáng, còn phiên chiều hoặc mua ròng nhẹ hoặc cân bằng. Chiều nay khối ngoại bán ròng tiếp hơn 545 tỷ đồng nữa. May mắn là giao dịch chủ yếu xuất hiện tại GMD với thỏa thuận ròng -689,3 tỷ đồng. Phiên sáng GMD hầu như chưa có giao dịch. Trong khi đó VNM, VCB hầu như không bị bán thêm nhiều. VRE -136,8 tỷ, VIC -132,8 tỷ, VIX -109,6 tỷ, HPG -99,6 tỷ, MWG -98,4 tỷ là các cổ phiếu khác bị bán tăng cường. Phía mua ròng có VPB +157,4 tỷ thực chất là bị bán ròng nhẹ chiều nay. KBC +113,6 tỷ, ACB +107,8 tỷ, PLX +82,1 tỷ, GVR +62,5 tỷ là các mã được mua thêm tốt.

Từ khóa:

cổ phiếu bid cổ phiếu fpt cổ phiếu hpg cổ phiếu VCB khối ngoại bán ròng nhận định chứng khoán VN-Index 1900 điểm

