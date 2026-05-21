VCBS chính thức tăng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng
P.V
21/05/2026, 16:18
Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư mạnh hơn cho nền tảng công nghệ trong giai đoạn tới.
Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về năng lực tài chính, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Việc gia tăng quy mô vốn được kỳ vọng sẽ giúp VCBS nâng cao năng lực phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các hoạt động kinh doanh chiến lược.
Theo VCBS, nguồn vốn mới dự kiến được ưu tiên cho các mục tiêu như nâng cấp hệ thống giao dịch, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính số, mở rộng hoạt động môi giới, đầu tư và ngân hàng đầu tư, cũng như gia tăng trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.
Hoạt động tăng vốn cũng thể hiện sự quan tâm và định hướng hỗ trợ mạnh mẽ từ Vietcombank, qua đó giúp VCBS tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Vietcombank trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng đầu tư.
Trong thời gian gần đây, VCBS liên tục triển khai nhiều hoạt động nâng cấp nền tảng giao dịch, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tăng cường hiện diện thương hiệu trên các nền tảng truyền thông số. Giới phân tích cho rằng xu hướng tăng vốn của các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm công ty có định hướng mở rộng thị phần bán lẻ, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.
VCBS thành lập năm 2002 và được ghi nhận là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp các tiện ích trực tuyến trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty trải qua nhiều đợt tăng vốn, từ 60 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng vào năm 2006, lên 700 tỷ đồng vào năm 2009, lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2017 và 2.500 tỷ đồng vào năm 2022, trước khi chốt tăng lên 8.500 tỷ đồng tới đây.
Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của VCBS là tư vấn bán đấu giá phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của ngân hàng mẹ Vietcombank, đánh dấu một trong những thương vụ IPO có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.
Về thị phần môi giới, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý 1/2026, nhìn chung không có quá nhiều sự biến động so với quý liền trước. Đáng lưu ý, vị trí thứ 10 ghi nhận sự xuất hiện của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) với 2,87% thị phần thay thế cho Mirae Asset (Việt Nam). Việc lọt vào top 10, VCBS đã chính thức đạt mục tiêu công ty đặt ra vào năm 2025.
