Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

Thu Minh

21/05/2026, 13:55

Dù định giá hiện tại thấp hơn trung bình 5 năm nhưng động lực tăng trưởng 2026 suy yếu trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng, khiến tiềm năng ngắn hạn của nhóm Ngân hàng vẫn khá hạn chế.

Ngành Ngân hàng tiếp tục gặp áp lực về tăng trưởng trong quý 1/2026, với lợi nhuận sau thuế tăng chậm lại so với cùng kỳ, đạt +13,7% so với cùng kỳ – thấp nhất trong 8 quý. So với quý 4/2025, lợi nhuận toàn ngành giảm -2,5% so với quý trước đó – đánh dấu mức suy giảm theo quý mạnh nhất từ cuối 2024, theo dữ liệu thống kê của Fiingroup.

Đáng chú ý, cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi đều suy giảm trong quý 1/2026, lần lượt -2,5% và -27,2% so với quý trước đó. Diễn biến này phản ánh áp lực ngày càng rõ nét từ NIM thu hẹp do chi phí huy động vốn tăng, tăng trưởng tín dụng chậm lại và nền lợi nhuận cao trước đó.

NIM toàn ngành giảm xuống 2,87% trong quý 1/2026, mức thấp nhất nhiều năm sau nhiều quý đi ngang vùng thấp. Áp lực chủ yếu đến từ chi phí vốn tăng mạnh (+0,40 điểm % so với quý trước) trong khi lợi suất tài sản sinh lãi cải thiện chậm hơn (+0,22 điểm %).

Xu hướng thu hẹp NIM diễn ra rõ nét hơn ở nhiều ngân hàng tư nhân, đặc biệt tại nhóm có tỷ trọng CASA thấp như LPB, ABB hoặc định hướng tăng trưởng tín dụng cao như VPB, HDB hay TCB. Ở nhóm quốc doanh, VCB và CTG duy trì NIM ổn định hơn nhờ lợi thế huy động chi phí thấp và lợi suất cho vay tăng, trong khi NIM thu hẹp ở BID khi lợi suất cho vay và đầu tư cùng giảm mạnh.

Theo nhận định của FiinGroup, áp lực thanh khoản có thể sẽ khiến NIM duy trì ở vùng thấp và do đó, triển vọng tăng trưởng 2026 của ngành sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tăng trưởng tín dụng, kiểm soát chi phí tín dụng và cải thiện thu nhập ngoài lãi, thay vì kỳ vọng vào chu kỳ mở rộng NIM như giai đoạn 2021-2022.

Tăng trưởng tín dụng chững lại, đạt khoảng +3,1% trong 4 tháng đầu năm 2026, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ 2025 (+4,7%) khi tín dụng cho lĩnh vực bất động sản (chiếm khoảng 1⁄4 tổng dư nợ toàn nền kinh tế) giảm tốc trong bối cảnh lãi suất cho vay tăng cao và định hướng điều tiết dòng vốn tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt xa tăng trưởng huy động khiến LDR toàn hệ thống tăng vọt lên mức 113,9% vào cuối Q1/2026, buộc các ngân hàng duy trì lãi suất huy động ở mức cao và hạn chế dư địa mở rộng tín dụng trong các quý tới.

Tỷ lệ NPL toàn ngành tăng lên 2,0% tại thời điểm cuối quý 1/2026, từ mức 1,9% cuối năm 2025. Tỷ lệ tạo mới nợ xấu cũng nhích lên 0,21%, cho thấy áp lực hình thành nợ xấu chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, tỷ lệ NPL tăng từ 2,4% lên 2,6% nhưng chi phí tín dụng chưa tăng tương ứng, cho thấy áp lực trích lập dự phòng có thể dồn sang các quý tới, qua đó tạo rủi ro cho chất lượng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.

Dù tỷ lệ NPL hiện vẫn thấp hơn giai đoạn căng thẳng trước đó, nhưng theo Fiingroup rủi ro chất lượng tài sản cần tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh lãi suất cho vay còn cao, dòng tiền doanh nghiệp phục hồi chậm và dư nợ liên quan bất động sản vẫn là điểm nhạy cảm.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2026, có 26/27 ngân hàng niêm yết (chưa bao gồm BID) cho thấy tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngành dự kiến giảm tốc, đạt khoảng 16,3% thấp nhất 3 năm gần đây và có phân hóa mạnh.

Cụ thể: Các ngân hàng lớn đặt kế hoạch 2026 khá thận trọng với lợi nhuận sau thuế tăng thấp (VCB, TCB, MBB) hay thậm chí giảm (CTG) trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng. Ngược lại, một số ngân hàng vừa và nhỏ lại kỳ vọng lợi nhuận hồi phục mạnh, nổi bật là NVB, SGB, HDB, OCB, VIB.

Về mặt định giá, FiinGroup cho rằng với ngành dẫn dắt như Ngân hàng, dù định giá hiện tại thấp hơn trung bình 5 năm nhưng động lực tăng trưởng 2026 suy yếu trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng, khiến tiềm năng ngắn hạn vẫn khá hạn chế.

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Áp lực tự do tài chính ở giới trẻ ngày càng lớn: Chuyên gia khuyến nghị gì?

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

áp lực chi phí huy động vốn FiinGroup báo cáo lãi suất cho vay lợi nhuận ngân hàng quý 1/2026 ngân hàng tư nhân Việt Nam NIM ngân hàng Việt Nam tăng trưởng ngành ngân hàng 2026 tăng trưởng tín dụng 2026 tình hình nợ xấu ngân hàng tình hình tài chính ngân hàng

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà phục hồi chiều qua đồng loạt quay đầu sáng nay, nhất là cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đột ngột giảm mạnh sau những thông tin tích cực từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì đàm phán Trung Động đã khiến đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí suy yếu.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 928 doanh nghiệp đã công bố đại diện 87,2% vốn hóa toàn thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế được dự kiến tăng khoảng +14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức +32,2% của 2025.

Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.

Theo dữ liệu vận tải biển từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG và công ty phân tích hàng hóa Kpler, 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (20/5), sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh...

Mặc dù dư địa không lớn nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn có một phần không gian cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ nhiệt đà tăng của mặt bằng lãi suất, từ đó tạo động lực cho VN-Index hồi phục và duy trì quanh vùng 1950-2000 điểm.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy