Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản thấp đột biến, VN-Index lại mất mốc 1900 điểm

Kim Phong

21/05/2026, 15:26

Dòng tiền quá yếu chiều nay đã không thể nâng đỡ giá các cổ phiếu trụ khiến VN-Index tiếp tục lùi sâu hơn lúc đóng cửa, xuống mức 1896,89 điểm. Đây là lần thứ 2 chỉ số đóng cửa để mất mốc 1900, sau 11 phiên trước vượt qua ngưỡng này.

VN-Index lần thứ 2 đóng cửa dưới mốc 1900 điểm sau 11 phiên đột phá qua mức này.
VN-Index lần thứ 2 đóng cửa dưới mốc 1900 điểm sau 11 phiên đột phá qua mức này.

VN-Index đóng cửa giảm 0,85% tương đương 16,34 điểm, yếu hơn buổi sáng (-0,77%/-14,72 điểm). Tuy nhiên điểm sáng là độ rộng tốt hơn, với 144 mã tăng/152 mã giảm trong khi phiên sáng là 98 mã tăng/188 mã giảm.

Sự khác biệt giữa thay đổi trong độ rộng và điểm số cho thấy có yếu tố ép trụ. VIC và VCB là hai cổ phiếu lớn suy yếu trong phiên chiều. VIC biến động nhiễu loạn từ sau 2h15 trở đi – đúng với biểu hiện thường thấy trong phiên đáo hạn phái sinh – và đóng cửa giảm 3,53% so với tham chiếu. Như vậy riêng chiều nay VIC giảm thêm 1,26%. VCB chốt phiên vẫn tăng 0,46% nhưng thực tế cũng suy yếu 1,22% so với mức chốt buổi sáng. BID, GVR, VNM là các blue-chips khá lớn khác cũng yếu hơn. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 10 cổ phiếu tụt giá và 14 mã cải thiện so với phiên sáng.

Mặc dù VN-Index đóng cửa khá kém, giảm 0,85% nhưng VN30 chỉ giảm 0,07%, tích cực hơn buổi sáng (-0,16%). Sự ổn định của VN30-Index xuất hiện tại thời điểm tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số này. Lực đỡ đến từ các mã có trọng số tốt như MWG tăng 2,98%, HPG tăng 1,34%, LPB tăng 1,2%, VJC tăng 1,7%, VPB tăng 1,12%. Các cổ phiếu này kéo điểm cho VN-Index kém hơn nhiều.

Một diễn biến có thể coi là tích cực chiều nay, là khả năng ổn định mặt bằng giá và duy trì phân hóa trong bối cảnh thanh khoản rất thấp. HoSE khớp lệnh thêm khoảng 9.509 tỷ đồng, tuy có cải thiện khoảng 18% so với phiên sáng nhưng vẫn là kém nhất kể từ đầu tháng 5. Tuy vậy độ rộng gần như cân bằng lại cho thấy giá cổ phiếu không có nhiều biến động lớn, thậm chí là có cải thiện.

Thống kê trong 144 mã xanh có 72 mã tăng trên 1%, nhiều hơn phiên sáng (51 mã). Số mã đỏ cũng tương đương buổi sáng với 95 mã. Riêng có nhóm blue-chips là rõ nét, VN30 chốt ngày với 16 mã tăng/14 mã giảm (phiên sáng 11 mã tăng/13 mã giảm).

Dòng tiền yếu nhưng vẫn đủ sức duy trì phân hóa ở giá cổ phiếu cho thấy áp lực bán cũng không quá lớn.
Dòng tiền yếu nhưng vẫn đủ sức duy trì phân hóa ở giá cổ phiếu cho thấy áp lực bán cũng không quá lớn.

Về tổng thể khả năng giữ cân bằng trên nền thanh khoản thấp phản ánh áp lực bán không mạnh, thậm chí mua đã nỗ lực hơn. Sáng nay thanh khoản cũng rất kém nhưng độ rộng tệ hơn, cho thấy bên mua yếu. Những mã yếu nhất cuối phiên cũng vẫn là các đại diện của phiên sáng, nổi bật là nhóm Vin, dầu khí. Những cổ phiếu tầm trung đáng chú ý khác là GEX giảm 2,78%, NVL giảm 3,77%, DXG giảm 2,35%, VCI giảm 1,4%, GEE giảm 3,73%, VPI giảm 1,8%, HCM giảm 2,36%, POW giảm 2,53%... Những cổ phiếu này đều thanh khoản quanh mức trăm tỷ đồng trở lên. Tổng giao dịch nhóm yếu nhất này chiếm 32,6% giao dịch sàn HoSE, bớt xấu so với tỷ trọng 41,5% của phiên sáng.

Nguyên nhân của sự thay đổi trong phân bổ thanh khoản là nhờ lực cầu giá cao đã tốt hơn, giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công hoặc thu hẹp mức giảm xuống dưới 1%, trở về trạng thái dao động thông thường. Nhóm tăng giá tiếp tục ghi nhận ấn tượng của PC1 khi buổi chiều còn leo lên giá kịch trần. Cổ phiếu này có phiên phục hồi tích cực thứ 3 liên tiếp sau chuỗi tuần lao dốc dữ dội. Thanh khoản của PC1 rất cao với 541,9 tỷ đồng, xác nhận sức mạnh chủ động từ bên mua. Ngoài các blue-chips VN30 kể trên, VIX tăng 1,6%, PET tăng 2,2%, KBC tăng 2,1%, DCL tăng 1,58%, BVH tăng 2,41%, NKG tăng 1,11%, HSG tăng 2,09%... cũng có thanh khoản tốt.

Khối ngoại phiên chiều đã mua vào tích cực hơn, quy mô giải ngân mới trên HoSE đạt gần 1.478 tỷ đồng, tăng 163% so với phiên sáng. Tuy vậy vị thế ròng vẫn là -214 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày lên 1.685 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 5. Các cổ phiếu bị bán chính vẫn là VIC -517,3 tỷ, FPT -317,1 tỷ, MBB -174,2 tỷ, VHM -140,3 tỷ, ACB -132,4 tỷ, TCB -97,5 tỷ, VNM -87,7 tỷ. Phía mua ròng có VPB +283,3 tỷ, VCB +163,6 tỷ, LPB +62,5 tỷ, MSB +50,4 tỷ.

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

13:55, 21/05/2026

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

12:04, 21/05/2026

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

11:01, 21/05/2026

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu VCB cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán VN-Index 1900 điểm

Đọc thêm

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

Dù định giá hiện tại thấp hơn trung bình 5 năm nhưng động lực tăng trưởng 2026 suy yếu trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng, khiến tiềm năng ngắn hạn của nhóm Ngân hàng vẫn khá hạn chế.

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà phục hồi chiều qua đồng loạt quay đầu sáng nay, nhất là cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đột ngột giảm mạnh sau những thông tin tích cực từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì đàm phán Trung Động đã khiến đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí suy yếu.

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 928 doanh nghiệp đã công bố đại diện 87,2% vốn hóa toàn thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế được dự kiến tăng khoảng +14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức +32,2% của 2025.

Áp lực tự do tài chính ở giới trẻ ngày càng lớn: Chuyên gia khuyến nghị gì?

Áp lực tự do tài chính ở giới trẻ ngày càng lớn: Chuyên gia khuyến nghị gì?

Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Theo dữ liệu vận tải biển từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG và công ty phân tích hàng hóa Kpler, 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (20/5), sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

WFIS 2026: Cuộc đua dữ liệu và AI trong ngành tài chính

Video

2

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

3

Lạng Sơn: Tiềm năng du lịch từ chợ Kỳ Lừa, Bản Ngà và phố cổ Háng Ngầu

Thị trường

4

Giải bài toán di chuyển khi áp dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Kinh tế số

5

Bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng, xuất khẩu của Nhật Bản tăng vượt dự báo

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy