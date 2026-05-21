Thanh khoản thấp đột biến, VN-Index lại mất mốc 1900 điểm
Kim Phong
21/05/2026, 15:26
Dòng tiền quá yếu chiều nay đã không thể nâng đỡ giá các cổ phiếu trụ khiến VN-Index tiếp tục lùi sâu hơn lúc đóng cửa, xuống mức 1896,89 điểm. Đây là lần thứ 2 chỉ số đóng cửa để mất mốc 1900, sau 11 phiên trước vượt qua ngưỡng này.
VN-Index đóng cửa giảm 0,85% tương đương 16,34 điểm, yếu hơn
buổi sáng (-0,77%/-14,72 điểm). Tuy nhiên điểm sáng là độ rộng tốt hơn, với 144
mã tăng/152 mã giảm trong khi phiên sáng là 98 mã tăng/188 mã giảm.
Sự khác biệt giữa thay đổi trong độ rộng và điểm số cho thấy
có yếu tố ép trụ. VIC và VCB là hai cổ phiếu lớn suy yếu trong phiên chiều. VIC
biến động nhiễu loạn từ sau 2h15 trở đi – đúng với biểu hiện thường thấy trong
phiên đáo hạn phái sinh – và đóng cửa giảm 3,53% so với tham chiếu. Như vậy riêng
chiều nay VIC giảm thêm 1,26%. VCB chốt phiên vẫn tăng 0,46% nhưng thực tế cũng
suy yếu 1,22% so với mức chốt buổi sáng. BID, GVR, VNM là các blue-chips khá lớn
khác cũng yếu hơn. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 10 cổ phiếu tụt giá và 14 mã cải
thiện so với phiên sáng.
Mặc dù VN-Index đóng cửa khá kém, giảm 0,85% nhưng VN30 chỉ
giảm 0,07%, tích cực hơn buổi sáng (-0,16%). Sự ổn định của VN30-Index xuất hiện
tại thời điểm tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số này. Lực
đỡ đến từ các mã có trọng số tốt như MWG tăng 2,98%, HPG tăng 1,34%, LPB tăng
1,2%, VJC tăng 1,7%, VPB tăng 1,12%. Các cổ phiếu này kéo điểm cho VN-Index kém
hơn nhiều.
Một diễn biến có thể coi là tích cực chiều nay, là khả năng ổn
định mặt bằng giá và duy trì phân hóa trong bối cảnh thanh khoản rất thấp. HoSE
khớp lệnh thêm khoảng 9.509 tỷ đồng, tuy có cải thiện khoảng 18% so với phiên sáng
nhưng vẫn là kém nhất kể từ đầu tháng 5. Tuy vậy độ rộng gần như cân bằng lại
cho thấy giá cổ phiếu không có nhiều biến động lớn, thậm chí là có cải thiện.
Thống kê trong 144 mã xanh có 72 mã tăng trên 1%, nhiều hơn
phiên sáng (51 mã). Số mã đỏ cũng tương đương buổi sáng với 95 mã. Riêng có nhóm
blue-chips là rõ nét, VN30 chốt ngày với 16 mã tăng/14 mã giảm (phiên sáng 11 mã
tăng/13 mã giảm).
Về tổng thể khả năng giữ cân bằng trên nền thanh khoản thấp
phản ánh áp lực bán không mạnh, thậm chí mua đã nỗ lực hơn. Sáng nay thanh khoản
cũng rất kém nhưng độ rộng tệ hơn, cho thấy bên mua yếu. Những mã yếu nhất cuối
phiên cũng vẫn là các đại diện của phiên sáng, nổi bật là nhóm Vin, dầu khí. Những
cổ phiếu tầm trung đáng chú ý khác là GEX giảm 2,78%, NVL giảm 3,77%, DXG giảm
2,35%, VCI giảm 1,4%, GEE giảm 3,73%, VPI giảm 1,8%, HCM giảm 2,36%, POW giảm
2,53%... Những cổ phiếu này đều thanh khoản quanh mức trăm tỷ đồng trở lên. Tổng
giao dịch nhóm yếu nhất này chiếm 32,6% giao dịch sàn HoSE, bớt xấu so với tỷ
trọng 41,5% của phiên sáng.
Nguyên nhân của sự thay đổi trong phân bổ thanh khoản là nhờ
lực cầu giá cao đã tốt hơn, giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công hoặc thu hẹp
mức giảm xuống dưới 1%, trở về trạng thái dao động thông thường. Nhóm tăng giá tiếp
tục ghi nhận ấn tượng của PC1 khi buổi chiều còn leo lên giá kịch trần. Cổ phiếu
này có phiên phục hồi tích cực thứ 3 liên tiếp sau chuỗi tuần lao dốc dữ dội. Thanh
khoản của PC1 rất cao với 541,9 tỷ đồng, xác nhận sức mạnh chủ động từ bên mua.
Ngoài các blue-chips VN30 kể trên, VIX tăng 1,6%, PET tăng 2,2%, KBC tăng 2,1%,
DCL tăng 1,58%, BVH tăng 2,41%, NKG tăng 1,11%, HSG tăng 2,09%... cũng có thanh
khoản tốt.
Khối ngoại phiên chiều đã mua vào tích cực hơn, quy mô giải
ngân mới trên HoSE đạt gần 1.478 tỷ đồng, tăng 163% so với phiên sáng. Tuy vậy
vị thế ròng vẫn là -214 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày lên 1.685 tỷ
đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 5. Các cổ phiếu bị bán chính vẫn là VIC -517,3 tỷ,
FPT -317,1 tỷ, MBB -174,2 tỷ, VHM -140,3 tỷ, ACB -132,4 tỷ, TCB -97,5 tỷ, VNM
-87,7 tỷ. Phía mua ròng có VPB +283,3 tỷ, VCB +163,6 tỷ, LPB +62,5 tỷ, MSB
+50,4 tỷ.
Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế
13:55, 21/05/2026
“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?
12:04, 21/05/2026
Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết
Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế
Dù định giá hiện tại thấp hơn trung bình 5 năm nhưng động lực tăng trưởng 2026 suy yếu trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng, khiến tiềm năng ngắn hạn của nhóm Ngân hàng vẫn khá hạn chế.
“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà phục hồi chiều qua đồng loạt quay đầu sáng nay, nhất là cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đột ngột giảm mạnh sau những thông tin tích cực từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì đàm phán Trung Động đã khiến đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí suy yếu.
Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 928 doanh nghiệp đã công bố đại diện 87,2% vốn hóa toàn thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế được dự kiến tăng khoảng +14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức +32,2% của 2025.
Áp lực tự do tài chính ở giới trẻ ngày càng lớn: Chuyên gia khuyến nghị gì?
Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.
Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn
Theo dữ liệu vận tải biển từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG và công ty phân tích hàng hóa Kpler, 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (20/5), sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: