Thanh khoản thấp đột biến, VN-Index lại mất mốc 1900 điểm

Dòng tiền quá yếu chiều nay đã không thể nâng đỡ giá các cổ phiếu trụ khiến VN-Index tiếp tục lùi sâu hơn lúc đóng cửa, xuống mức 1896,89 điểm. Đây là lần thứ 2 chỉ số đóng cửa để mất mốc 1900, sau 11 phiên trước vượt qua ngưỡng này.

VN-Index đóng cửa giảm 0,85% tương đương 16,34 điểm, yếu hơn buổi sáng (-0,77%/-14,72 điểm). Tuy nhiên điểm sáng là độ rộng tốt hơn, với 144 mã tăng/152 mã giảm trong khi phiên sáng là 98 mã tăng/188 mã giảm.

Sự khác biệt giữa thay đổi trong độ rộng và điểm số cho thấy có yếu tố ép trụ. VIC và VCB là hai cổ phiếu lớn suy yếu trong phiên chiều. VIC biến động nhiễu loạn từ sau 2h15 trở đi – đúng với biểu hiện thường thấy trong phiên đáo hạn phái sinh – và đóng cửa giảm 3,53% so với tham chiếu. Như vậy riêng chiều nay VIC giảm thêm 1,26%. VCB chốt phiên vẫn tăng 0,46% nhưng thực tế cũng suy yếu 1,22% so với mức chốt buổi sáng. BID, GVR, VNM là các blue-chips khá lớn khác cũng yếu hơn. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 10 cổ phiếu tụt giá và 14 mã cải thiện so với phiên sáng.

Mặc dù VN-Index đóng cửa khá kém, giảm 0,85% nhưng VN30 chỉ giảm 0,07%, tích cực hơn buổi sáng (-0,16%). Sự ổn định của VN30-Index xuất hiện tại thời điểm tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số này. Lực đỡ đến từ các mã có trọng số tốt như MWG tăng 2,98%, HPG tăng 1,34%, LPB tăng 1,2%, VJC tăng 1,7%, VPB tăng 1,12%. Các cổ phiếu này kéo điểm cho VN-Index kém hơn nhiều.

Một diễn biến có thể coi là tích cực chiều nay, là khả năng ổn định mặt bằng giá và duy trì phân hóa trong bối cảnh thanh khoản rất thấp. HoSE khớp lệnh thêm khoảng 9.509 tỷ đồng, tuy có cải thiện khoảng 18% so với phiên sáng nhưng vẫn là kém nhất kể từ đầu tháng 5. Tuy vậy độ rộng gần như cân bằng lại cho thấy giá cổ phiếu không có nhiều biến động lớn, thậm chí là có cải thiện.

Thống kê trong 144 mã xanh có 72 mã tăng trên 1%, nhiều hơn phiên sáng (51 mã). Số mã đỏ cũng tương đương buổi sáng với 95 mã. Riêng có nhóm blue-chips là rõ nét, VN30 chốt ngày với 16 mã tăng/14 mã giảm (phiên sáng 11 mã tăng/13 mã giảm).

Dòng tiền yếu nhưng vẫn đủ sức duy trì phân hóa ở giá cổ phiếu cho thấy áp lực bán cũng không quá lớn.

Về tổng thể khả năng giữ cân bằng trên nền thanh khoản thấp phản ánh áp lực bán không mạnh, thậm chí mua đã nỗ lực hơn. Sáng nay thanh khoản cũng rất kém nhưng độ rộng tệ hơn, cho thấy bên mua yếu. Những mã yếu nhất cuối phiên cũng vẫn là các đại diện của phiên sáng, nổi bật là nhóm Vin, dầu khí. Những cổ phiếu tầm trung đáng chú ý khác là GEX giảm 2,78%, NVL giảm 3,77%, DXG giảm 2,35%, VCI giảm 1,4%, GEE giảm 3,73%, VPI giảm 1,8%, HCM giảm 2,36%, POW giảm 2,53%... Những cổ phiếu này đều thanh khoản quanh mức trăm tỷ đồng trở lên. Tổng giao dịch nhóm yếu nhất này chiếm 32,6% giao dịch sàn HoSE, bớt xấu so với tỷ trọng 41,5% của phiên sáng.

Nguyên nhân của sự thay đổi trong phân bổ thanh khoản là nhờ lực cầu giá cao đã tốt hơn, giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều thành công hoặc thu hẹp mức giảm xuống dưới 1%, trở về trạng thái dao động thông thường. Nhóm tăng giá tiếp tục ghi nhận ấn tượng của PC1 khi buổi chiều còn leo lên giá kịch trần. Cổ phiếu này có phiên phục hồi tích cực thứ 3 liên tiếp sau chuỗi tuần lao dốc dữ dội. Thanh khoản của PC1 rất cao với 541,9 tỷ đồng, xác nhận sức mạnh chủ động từ bên mua. Ngoài các blue-chips VN30 kể trên, VIX tăng 1,6%, PET tăng 2,2%, KBC tăng 2,1%, DCL tăng 1,58%, BVH tăng 2,41%, NKG tăng 1,11%, HSG tăng 2,09%... cũng có thanh khoản tốt.

Khối ngoại phiên chiều đã mua vào tích cực hơn, quy mô giải ngân mới trên HoSE đạt gần 1.478 tỷ đồng, tăng 163% so với phiên sáng. Tuy vậy vị thế ròng vẫn là -214 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày lên 1.685 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 5. Các cổ phiếu bị bán chính vẫn là VIC -517,3 tỷ, FPT -317,1 tỷ, MBB -174,2 tỷ, VHM -140,3 tỷ, ACB -132,4 tỷ, TCB -97,5 tỷ, VNM -87,7 tỷ. Phía mua ròng có VPB +283,3 tỷ, VCB +163,6 tỷ, LPB +62,5 tỷ, MSB +50,4 tỷ.