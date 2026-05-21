“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà phục hồi chiều qua đồng loạt quay đầu sáng nay, nhất là cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đột ngột giảm mạnh sau những thông tin tích cực từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì đàm phán Trung Động đã khiến đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí suy yếu.
VN-Index mất đi sức mạnh đáng kể từ các cổ phiếu dầu khí, cộng
thêm VIC, VHM đồng loạt giảm sâu, tương ứng -2,29% và -1,13%. Chỉ số kết phiên
sáng để mất 14,72 điểm tương đương -0,77% so với tham chiếu.
Giá dầu thế giới đêm qua lao dốc hơn 5% sau khi Tổng thống
Donald Trump thông báo “chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán
hòa bình với Iran”. Không chỉ vậy, thông tin 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu
thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 20/5, sau hơn 2
tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh cũng khiến mối lo ngại giảm xuống.
Thị trường vừa mở cửa sáng nay các cổ phiếu dầu khí đã đồng
loạt giảm. Mức giảm ban đầu chưa mạnh nhưng càng về sau càng nhanh. GAS chốt
phiên sáng giảm 2,68%, BSR giảm 3,62%, PLX giảm 2,62%. Các cổ phiếu nhỏ hơn hoặc
có liên quan đến giá dầu cũng chịu chung tác động: PVD giảm 4,19%, PVT giảm
2,53%, PVS giảm 1,7%, PVC giảm 1,25%, DCM giảm 2,25%, DPM giảm 2,61%, HRC giảm
6,96%, DPR giảm 1,22%, GVR giảm 2,93%...
Chỉ 4 cổ phiếu là VIC, VHM, GAS, BSR đã khiến VN-Index mất
hơn 12 điểm. Trong khi đó nhóm ngân hàng đã không thể duy trì sức mạnh để cân bằng
lại. VCB tăng 1,7%, LPB tăng 2,1% là duy nhất đáng kể trong nhóm blue-chips. Thậm
chí toàn nhóm ngân hàng cũng chỉ có 10/27 mã xanh, đại đa số tăng rất ít.
Rổ VN30 kết phiên sáng với 11 mã tăng và 13 mã giảm, tương
quan độ rộng không quá tệ nhưng sức mạnh giá lại đuối. Ngoài hai mã ngân hàng,
chỉ thêm HPG tăng 1,34% và MWG tăng 1,3% là tốt. Phía đỏ có tới 9 mã giảm quá
1%. VN30-Index đang giảm 0,16% với thanh khoản tụt tới 27% so với sáng hôm qua,
còn 5.060 tỷ đồng, thấp nhất 7 phiên trở lại đây.
Độ rộng toàn sàn HoSE cũng kém tích cực với 98 mã tăng và
188 mã giảm. Phiên phục hồi nhờ trụ chiều qua vẫn còn cả trăm cổ phiếu sụt giảm
mạnh và sáng nay khi các trụ đuối sức, động lực phục hồi càng khó khăn hơn. Toàn
nhóm tăng hiện chỉ có chừng 10 cổ phiếu có sức mạnh nổi bật, giá tăng hơn 1% với
thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Ngoài VCB, HPG, MWG, đáng kể chỉ xuất hiện thêm
VIX tăng 1,06% với 283,6 tỷ; PC1 tăng 3,68% với 259,4 tỷ; PET tăng 2,73% với
115,3 tỷ; GEL tăng 1,1% với 54 tỷ; DCL tăng 2,37% với 46,6 tỷ; CRC tăng 2,82% với
11,6 tỷ.
Ở phía giảm giá, tình hình cũng khá “bi đát” với gần trăm mã
đang rơi hơn 1%. Tổng thanh khoản nhóm này chiếm 41,5% giá trị khớp lệnh cả sàn
HoSE, cho thấy xu hướng bán dưới tham chiếu vẫn đang áp đảo. Một điểm đáng chú ý
là biên độ dao động giảm tối đa của rất nhiều cổ phiếu nhóm này đều lớn hơn biên
độ giảm so với tham chiếu. Nói cách khác, giá đã có hiện tượng đảo chiều sau ít
phút mở cửa còn tích cực.
Điểm đáng chú ý nữa là thanh khoản sàn HoSE đang ghi nhận giảm
mạnh 33% so với sáng hôm qua, chỉ khớp thành công gần 8.072 tỷ đồng, thấp kỷ lục
15 phiên. Kết hợp với diễn biến giá suy yếu dần, thị trường đang có tín hiệu
thiếu cầu rõ rệt. Những nỗ lực bắt đáy chiều qua đã không thể duy trì thêm, bất
chấp chứng khoán thế giới có một phiên phản ứng rất tốt với triển vọng hòa bình
Trung Đông.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên tiết chế giải ngân
khá bất ngờ. Tổng giá trị mua vào cổ phiếu sàn HoSE chỉ là 562,2 tỷ đồng, thấp
chưa từng thấy kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó giá trị bán ra lại lên
cao nhất 5 tuần, khiến vị thế ròng đạt -1.471 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bị xả lớn
nhất là VIC -353,8 tỷ, FPT -247 tỷ, VHM -146,5 tỷ, MBB -95,7 tỷ. Phía mua ròng
duy nhất VCB +74,8 tỷ và LPB +24,9 tỷ là đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng một lần nữa để mất mốc 1900 điểm, rơi
xuống 1898,51 điểm. Ảnh hưởng của trụ dĩ nhiên là rõ nét, nhưng thực tế đa số cổ
phiếu suốt hai tuần này cũng không tăng được. Tuy chỉ số vẫn chưa rõ “số phận” giai
đoạn này, nhưng cổ phiếu thì đã phân phối và giảm trên diện rộng.
Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 928 doanh nghiệp đã công bố đại diện 87,2% vốn hóa toàn thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế được dự kiến tăng khoảng +14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức +32,2% của 2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: