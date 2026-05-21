“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà phục hồi chiều qua đồng loạt quay đầu sáng nay, nhất là cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đột ngột giảm mạnh sau những thông tin tích cực từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì đàm phán Trung Động đã khiến đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí suy yếu.

VN-Index mất đi sức mạnh đáng kể từ các cổ phiếu dầu khí, cộng thêm VIC, VHM đồng loạt giảm sâu, tương ứng -2,29% và -1,13%. Chỉ số kết phiên sáng để mất 14,72 điểm tương đương -0,77% so với tham chiếu.

Giá dầu thế giới đêm qua lao dốc hơn 5% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo “chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán hòa bình với Iran”. Không chỉ vậy, thông tin 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 20/5, sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh cũng khiến mối lo ngại giảm xuống.

Thị trường vừa mở cửa sáng nay các cổ phiếu dầu khí đã đồng loạt giảm. Mức giảm ban đầu chưa mạnh nhưng càng về sau càng nhanh. GAS chốt phiên sáng giảm 2,68%, BSR giảm 3,62%, PLX giảm 2,62%. Các cổ phiếu nhỏ hơn hoặc có liên quan đến giá dầu cũng chịu chung tác động: PVD giảm 4,19%, PVT giảm 2,53%, PVS giảm 1,7%, PVC giảm 1,25%, DCM giảm 2,25%, DPM giảm 2,61%, HRC giảm 6,96%, DPR giảm 1,22%, GVR giảm 2,93%...

Chỉ 4 cổ phiếu là VIC, VHM, GAS, BSR đã khiến VN-Index mất hơn 12 điểm. Trong khi đó nhóm ngân hàng đã không thể duy trì sức mạnh để cân bằng lại. VCB tăng 1,7%, LPB tăng 2,1% là duy nhất đáng kể trong nhóm blue-chips. Thậm chí toàn nhóm ngân hàng cũng chỉ có 10/27 mã xanh, đại đa số tăng rất ít.

Rổ VN30 kết phiên sáng với 11 mã tăng và 13 mã giảm, tương quan độ rộng không quá tệ nhưng sức mạnh giá lại đuối. Ngoài hai mã ngân hàng, chỉ thêm HPG tăng 1,34% và MWG tăng 1,3% là tốt. Phía đỏ có tới 9 mã giảm quá 1%. VN30-Index đang giảm 0,16% với thanh khoản tụt tới 27% so với sáng hôm qua, còn 5.060 tỷ đồng, thấp nhất 7 phiên trở lại đây.

Độ rộng toàn sàn HoSE cũng kém tích cực với 98 mã tăng và 188 mã giảm. Phiên phục hồi nhờ trụ chiều qua vẫn còn cả trăm cổ phiếu sụt giảm mạnh và sáng nay khi các trụ đuối sức, động lực phục hồi càng khó khăn hơn. Toàn nhóm tăng hiện chỉ có chừng 10 cổ phiếu có sức mạnh nổi bật, giá tăng hơn 1% với thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Ngoài VCB, HPG, MWG, đáng kể chỉ xuất hiện thêm VIX tăng 1,06% với 283,6 tỷ; PC1 tăng 3,68% với 259,4 tỷ; PET tăng 2,73% với 115,3 tỷ; GEL tăng 1,1% với 54 tỷ; DCL tăng 2,37% với 46,6 tỷ; CRC tăng 2,82% với 11,6 tỷ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm giá, tình hình cũng khá “bi đát” với gần trăm mã đang rơi hơn 1%. Tổng thanh khoản nhóm này chiếm 41,5% giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE, cho thấy xu hướng bán dưới tham chiếu vẫn đang áp đảo. Một điểm đáng chú ý là biên độ dao động giảm tối đa của rất nhiều cổ phiếu nhóm này đều lớn hơn biên độ giảm so với tham chiếu. Nói cách khác, giá đã có hiện tượng đảo chiều sau ít phút mở cửa còn tích cực.

Điểm đáng chú ý nữa là thanh khoản sàn HoSE đang ghi nhận giảm mạnh 33% so với sáng hôm qua, chỉ khớp thành công gần 8.072 tỷ đồng, thấp kỷ lục 15 phiên. Kết hợp với diễn biến giá suy yếu dần, thị trường đang có tín hiệu thiếu cầu rõ rệt. Những nỗ lực bắt đáy chiều qua đã không thể duy trì thêm, bất chấp chứng khoán thế giới có một phiên phản ứng rất tốt với triển vọng hòa bình Trung Đông.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên tiết chế giải ngân khá bất ngờ. Tổng giá trị mua vào cổ phiếu sàn HoSE chỉ là 562,2 tỷ đồng, thấp chưa từng thấy kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó giá trị bán ra lại lên cao nhất 5 tuần, khiến vị thế ròng đạt -1.471 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu bị xả lớn nhất là VIC -353,8 tỷ, FPT -247 tỷ, VHM -146,5 tỷ, MBB -95,7 tỷ. Phía mua ròng duy nhất VCB +74,8 tỷ và LPB +24,9 tỷ là đáng kể.

VN-Index chốt phiên sáng một lần nữa để mất mốc 1900 điểm, rơi xuống 1898,51 điểm. Ảnh hưởng của trụ dĩ nhiên là rõ nét, nhưng thực tế đa số cổ phiếu suốt hai tuần này cũng không tăng được. Tuy chỉ số vẫn chưa rõ “số phận” giai đoạn này, nhưng cổ phiếu thì đã phân phối và giảm trên diện rộng.