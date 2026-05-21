FTU Quảng Ninh: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên

Hoạt động kết nối giữa các nhà trường và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước chân vào thị trường lao động...

Ngày 21/5/2026, Trường Đại học Ngoại thương – cơ sở Quảng Ninh tổ chức chương trình “FTU Quảng Ninh Campus Internship Day 2026”, nhằm mở ra không gian kết nối thiết thực giữa sinh viên và doanh nghiệp.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng yêu cầu cao về năng lực chuyên môn, kỹ năng thích ứng và trải nghiệm thực tiễn.

Đây là hoạt động kết nối doanh nghiệp thường niên của nhà trường, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng sinh viên trong quá trình định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và chủ động tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Qua đó, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động hiện đại. Ý tưởng tổ chức theo mô hình kết nối đào tạo – doanh nghiệp tương tự nhiều chương trình nghề nghiệp đại học lớn hiện nay.

TS. Nguyễn Bình Minh, Giám đốc Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh phát biểu khai mạc chương trình

Điểm nhấn của “FTU Quảng Ninh Campus Internship Day 2026” là chuỗi hoạt động chuyên môn gồm 3 workshop và 1 Leader Talk, với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự và các nhà quản lý đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương – cơ sở Quảng Ninh và Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ NHATROVN.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động thực hành thực tế, hỗ trợ thực tập và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ sớm.

Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới.

Đặc biệt, hoạt động phỏng vấn 1-1 giữa sinh viên và doanh nghiệp ngay tại khuôn viên nhà trường là một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay.

Tại đây, sinh viên sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia các phiên phỏng vấn nhanh với nhà tuyển dụng, trao đổi sâu hơn về vị trí thực tập, yêu cầu công việc cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp.

Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên cọ xát thực tế quy trình tuyển dụng mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận, đánh giá và tìm kiếm những ứng viên tiềm năng ngay từ giai đoạn thực tập giữa khóa.

Bên cạnh việc mang lại cơ hội nghề nghiệp cụ thể, các phiên phỏng vấn trực tiếp còn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, thể hiện bản thân và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trước nhà tuyển dụng. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động trong tương lai.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp uy tín cùng chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng, chương trình kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong thời kỳ mới.

Nguồn: Trường ĐH Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh