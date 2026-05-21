FTU Quảng Ninh: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên
Nhật Dương
21/05/2026, 19:19
Hoạt động kết nối giữa các nhà trường và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước chân vào thị trường lao động...
Ngày 21/5/2026,
Trường Đại học Ngoại thương – cơ sở Quảng Ninh tổ chức chương trình “FTU Quảng
Ninh Campus Internship Day 2026”, nhằm mở ra không gian kết nối thiết thực giữa sinh
viên và doanh nghiệp.
Chương trình được tổ chức trong bối cảnh thị trường lao động
ngày càng yêu cầu cao về năng lực chuyên môn, kỹ năng thích ứng và trải nghiệm
thực tiễn.
Đây là hoạt động kết
nối doanh nghiệp thường niên của nhà trường, hướng tới mục tiêu đồng
hành cùng sinh viên trong quá trình định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và
chủ động tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.
Qua đó, sinh viên có cơ hội hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng, văn hóa
doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động hiện đại. Ý tưởng tổ
chức theo mô hình kết nối đào tạo – doanh nghiệp tương tự nhiều chương trình
nghề nghiệp đại học lớn hiện nay.
Điểm nhấn của
“FTU Quảng Ninh Campus Internship Day 2026” là chuỗi hoạt động chuyên môn gồm 3 workshop và 1 Leader Talk, với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, chuyên
gia nhân sự và các nhà quản lý đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong khuôn khổ
chương trình sẽ diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại
thương – cơ sở Quảng Ninh và Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ NHATROVN.
Hai bên
thống nhất tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động thực hành thực
tế, hỗ trợ thực tập và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc
chuyên nghiệp ngay từ sớm.
Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần gắn kết
chặt chẽ hơn giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng
cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên cơ sở Quảng Ninh trong thời gian tới.
Đặc biệt, hoạt động
phỏng vấn 1-1 giữa sinh viên và doanh nghiệp ngay tại khuôn viên nhà trường là một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay.
Tại đây, sinh viên sẽ có cơ hội
trực tiếp tham gia các phiên phỏng vấn nhanh với nhà tuyển dụng, trao đổi sâu
hơn về vị trí thực tập, yêu cầu công việc cũng như định hướng phát triển nghề
nghiệp.
Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên cọ xát thực tế quy trình tuyển dụng
mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận, đánh giá và tìm kiếm những ứng
viên tiềm năng ngay từ giai đoạn thực tập giữa khóa.
Bên cạnh việc
mang lại cơ hội nghề nghiệp cụ thể, các phiên phỏng vấn trực tiếp còn giúp sinh
viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, thể hiện bản thân và xây dựng hình ảnh chuyên
nghiệp trước nhà tuyển dụng. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp sinh viên
tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động trong tương lai.
Với sự tham gia
của nhiều doanh nghiệp uy tín cùng chuỗi hoạt động chuyên môn đa dạng, chương trình kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà
trường – sinh viên – doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với
thực tiễn và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong thời kỳ mới.
Dưới đây là một số hình ảnh Chương trình “FTU Quảng Ninh Campus Internship Day 2026”:
Dễ kiếm việc làm nếu có kỹ năng đa nhiệm
10:20, 14/05/2026
Hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động
09:51, 20/04/2026
Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Giải quyết nhiều bài toán lớn
Bộ Y tế thông tin kết quả rà soát lô sữa a2 Platinum Premium bị thu hồi tại Mỹ
Bộ Y tế thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát sau khi cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi có chứa độc tố bị thu hồi tại Mỹ...
Vụ án tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2): Các bị cáo bị đề nghị bồi thường 803 tỷ đồng
Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị: các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát, lãng phí là hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước...
Lạng Sơn: Tiềm năng du lịch từ chợ Kỳ Lừa, Bản Ngà và phố cổ Háng Ngầu
Với nhiều đền chùa linh thiêng làm nền tảng cho du lịch tâm linh, chợ Kỳ Lừa, phố cổ Háng Ngầu và chợ Bản Ngà đang được định hướng khai thác, nâng cấp nhằm phát triển du lịch văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh xứ Lạng và tạo sức hút mới cho du khách trong và ngoài nước...
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình xem xét bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án...
Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7
Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 500.000 đồng hiện nay lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Y tế...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: