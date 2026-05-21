Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 928 doanh nghiệp đã công bố đại diện 87,2% vốn hóa toàn thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế được dự kiến tăng khoảng +14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức +32,2% của 2025.

Động lực tăng trưởng dự kiến dịch chuyển trở lại nhóm Tài chính với mức tăng theo kế hoạch là +17,2%, trong khi nhóm Phi tài chính dự kiến giảm tốc còn +10,7% sau năm 2025 tăng trưởng đột biến (+46,9%) nhờ hiệu ứng nền so sánh thấp.

Xét theo quy mô vốn hóa, tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo phân hóa mạnh hơn. Nhóm vốn hóa lớn (VN30) có thể quay trở lại vai trò dẫn dắt với LNST dự kiến tăng +19,6% nhờ kế hoạch lợi nhuận cao ở họ Vin (VIC, VHM, VPL), Thép (HPG), Ngân hàng (HDB, VPB, SHB).

Ngược lại, nhóm vốn hóa vừa (VNMID) và nhỏ (VNSML) đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch dự kiến tăng thấp +1,4% ở VNMID và giảm -3,9% ở VNSML sau năm 2025 hồi phục mạnh nhờ nền thấp. Đây cũng là hai nhóm nhạy cảm hơn với môi trường lãi suất tăng, áp lực chi phí đầu vào (do giá dầu neo ở mức cao) và sức cầu tiêu dùng phục hồi chậm.

Xét theo ngành, phần lớn các ngành đặt kế hoạch tăng trưởng thận trọng cho năm 2026.

Cụ thể, với ngân hàng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 26/27 ngân hàng niêm yết (chưa bao gồm BID) cho thấy tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngành dự kiến giảm tốc, đạt khoảng 16,3% thấp nhất 3 năm gần đây và có phân hóa mạnh, cụ thể: Các ngân hàng lớn đặt kế hoạch 2026 khá thận trọng với lợi nhuận sau thuế tăng thấp (VCB, TCB, MBB) hay thậm chí giảm (CTG) trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng. Ngược lại, một số ngân hàng vừa và nhỏ lại kỳ vọng lợi nhuận hồi phục mạnh, nổi bật là NVB, SGB, HDB, OCB, VIB.

Bất động sản nhà ở: Triển vọng lợi nhuận 2026 tiếp tục tăng cao (+37,3%), dẫn dắt bởi kế hoạch tăng trưởng +42,5% ở VHM và +68,6% ở PDR nhờ ghi nhận doanh thu từ lượng hàng đã bán. Tuy nhiên, rủi ro về khả năng hấp thụ của thị trường và áp lực dòng tiền vẫn cần được theo dõi trong bối cảnh nguồn cung mới dự kiến gia tăng mạnh và mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao.

Thép: Mục tiêu tăng trưởng cao +35,1% của ngành phần lớn đến từ HPG (+41,8%) nhờ lợi thế dẫn đầu và có thêm công suất mới từ Dung Quất 2. Trong khi đó, HSG đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng cho niên độ tài chính 2025-2026 (-23%), NKG đặt mục tiêu lợi nhuận tăng +62,3% trên nền thấp của 2025 (-56,5%).

Nhóm tôn mạ như HSG, NKG đang chịu áp lực biên lợi nhuận khi giá HRC tăng nhanh hơn giá bán đầu ra. Nhu cầu xây dựng và bất động sản phục hồi chưa đồng đều cùng với áp lực cạnh tranh và biến động giá nguyên liệu như quặng sắt tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì cải thiện về biên EBIT ở nhóm này.

Thực phẩm & Đồ uống: Thực phẩm (MSN), Nông nghiệp (HNG, HAG) đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cao cho năm 2026. Đáng chú ý với HNG, năm 2026 dự kiến sẽ là năm đầu tiên có lãi trở lại sau 5 năm liên tiếp ghi nhận lỗ và có kế hoạch bán 20% cho đối tác chiến lược nhằm phục vụ quá trình tái cơ cấu toàn diện.

Với Sữa, mục tiêu tăng trưởng +9,8% - cao nhất trong 6 năm, đóng góp chủ yếu bởi IDP (+295%) nhờ bổ sung công suất mới. Theo báo cáo tài chính Q1/2026, IDP đã chuyển phần lớn tài sản từ xây dựng cơ bản dở dang sang tài sản cố định, cho thấy nhà máy Bình Dương đã cơ bản hoàn tất và đi vào vận hành. Trong khi đó, VNM đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 ở mức khiêm tốn +4,4%, cải thiện so với mức suy giảm -0,4% năm 2025.

Bán lẻ: Sau giai đoạn hồi phục mạnh nhờ nền thấp do sức mua trong nước hồi phục chậm và người tiêu dùng vẫn ưu tiên chi tiêu thiết yếu, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dự kiến chững lại trong năm 2026, ghi nhận ở cả 3 doanh nghiệp đầu ngành (MWG, FRT, DGW).

Xây dựng: Đây là nhóm có kỳ vọng hưởng lợi lớn nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 của ngành chưa thực sự bứt phá so với thực hiện 2025 (+13,6% vs. +12,6%).

Điều này phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng cao trong hoạt động đấu thầu, chi phí nguyên vật liệu và nhân công neo ở mức cao, cùng rủi ro biên lợi nhuận bị thu hẹp khi nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Nhóm đặt kế hoạch lợi nhuận tăng thấp hay thậm chí đi lùi bao gồm DTK, LGC, CII, L14. Ngược lại, SJG, SCG, FCN lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ nhờ backlog lớn, đẩy mạnh ghi nhận doanh thu từ các dự án hạ tầng và hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công.

Vật liệu xây dựng: Triển vọng lợi nhuận 2026 giảm nhẹ -0,7%, chủ yếu do kế hoạch thận trọng của NTP (-27,5%) và xu hướng suy giảm tiếp diễn ở VCS (-14,3%). Với NTP, mức giảm phản ánh nền lợi nhuận 2025 cao, trong khi giá hạt nhựa PVC dự kiến tăng trở lại và gây áp lực lên biên EBIT.

Với VCS, triển vọng lợi nhuận tiếp giảm năm thứ 5 liên tiếp do thị trường xuất khẩu chính (Mỹ) gặp khó và nhu cầu nội địa chưa cải thiện. Ngược lại, nhóm vật liệu xây dựng như HT1, XMC, ACC vẫn lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận tích cực, đặt kỳ vọng lớn vào kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ.

Ngược lại, Kế hoạch tăng trưởng khá thận trọng ở Bất động sản Khu công nghiệp và phân hóa mạnh ở nhóm Dầu khí.

Bất động sản khu công nghiệp: Nhiều doanh nghiệp trong ngành đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 đi lùi như VCG (-79,4% do không còn khoản thu nhập bất thường từ chuyển nhượng dự án), SIP (-41,8%), SNZ (-37,3%), VGC (-8,7%), trong khi 2 doanh nghiệp đầu ngành GVR và BCM chưa công bố kế hoạch kinh doanh.

Riêng với KBC, kế hoạch lợi nhuận tăng +34,7% nhờ kỳ vọng diện tích bàn giao phục hồi mạnh trong các quý tới, tập trung tại Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quế Võ 2 mở rộng và Tràng Duệ 3, cùng đóng góp từ các dự án nhà ở xã hội và khả năng bán sỉ một phần KĐT Tràng Cát.

Công nghệ thông tin: FPT đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 -17,1% chủ yếu do thay đổi phương pháp hạch toán đối với FOX, khiến số liệu không còn tương đồng với nền 2025. Trên cơ sở so sánh tương đương, FPT vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế +15%, trong đó mảng Công nghệ tăng +25%. Tuy vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20–21%/năm cho giai đoạn còn hợp nhất FOX.

Dầu khí: Lên kế hoạch lợi nhuận giảm tới -37,2% năm 2026, nhưng mức tăng trưởng và tỷ lệ hoàn thành cao trong quý 1 cho thấy khả năng cao sẽ vượt kế hoạch năm, đặc biệt là ở nhóm Sản xuất (BSR) nhờ biên lọc dầu cải thiện mạnh khi giá bán diesel tăng cao và nhóm Khai thác (PVD, PVS) với backlog gia tăng từ chuỗi dự án Block B – Ô Môn. Trong khi đó, nhóm Phân phối (PLX, GAS) dự kiến lợi nhuận suy giảm do biến động trồi sụt của giá dầu khiến biên EBIT thu hẹp.

Điện: Điện cũng đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng (-37,4%) dù triển vọng vận hành được đánh giá tích cực hơn nhờ nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và chu kỳ El Nino có khả năng quay trở lại từ cuối 2026, hỗ trợ nhóm Nhiệt điện như POW, NT2 trong khi nhóm Thủy điện có thể gặp áp lực.