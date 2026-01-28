Thứ Năm, 29/01/2026

Khối ngoại bất ngờ xả ồ ạt, bán ròng 1.850 tỷ

Thu Minh

28/01/2026, 21:56

Khối ngoại bán ròng mạnh 1842.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1555.6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phiên giao dịch hôm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi thị trường không còn bất kỳ trụ lớn nào đủ sức gánh đỡ chỉ số. Những cổ phiếu từng là động lực đưa VN-Index liên tục chinh phục các đỉnh cao trong thời gian qua đã đồng loạt suy yếu, khiến áp lực điều chỉnh bộc lộ rõ rệt. VIC giảm kịch sàn, VHM mất 5,7%, VRE tiếp tục điều chỉnh.

Đáng chú ý hơn, hai trụ ngân hàng quốc doanh là VCB và BID cũng không thể trụ vững, lần lượt giảm 1,42% và 1,33%, qua đó làm xói mòn đáng kể nền điểm số của thị trường. Kết phiên, VN-Index giảm sâu 27,59 điểm, lùi về vùng 1.802,91 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 172 mã giảm so với 140 mã tăng, phản ánh rõ nét sự suy yếu của tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi tăng nóng kéo dài.

Không chỉ các cổ phiếu trụ, nhóm ngân hàng nói chung cũng chịu áp lực điều chỉnh khá đồng đều, khi TCB, HDB, ACB và VPB đồng loạt mất giá. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang chủ động rút ra khỏi nhóm đã tăng mạnh, thay vì phản ứng mang tính hoảng loạn. Nhóm chứng khoán chịu tác động lan tỏa tiêu cực khi VCI giảm 2,3% và VIX mất 2,43%, phù hợp với diễn biến đi xuống của chỉ số chung.

Trong khi đó, bất động sản lại thể hiện bức tranh phân hóa rõ nét hơn. Dòng tiền có xu hướng rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng lại quay trở lại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dù phiên sáng nhiều mã địa ốc còn chịu áp lực, lực cầu xuất hiện mạnh về cuối phiên đã kéo hàng loạt cổ phiếu đảo chiều tăng giá như KBC, NVL, DXG và PDR.

Dòng tiền trên thị trường đang tái cơ cấu mạnh mẽ. Những cổ phiếu có vốn Nhà nước đã tăng nóng thời gian qua như GVR, PLX, VGI, SAB và VJC bắt đầu đối mặt với áp lực chốt lời rõ rệt. Ngược lại, tiền có xu hướng tìm đến các doanh nghiệp được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhưng chưa phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu, tiêu biểu như HPG, MWG, FPT, MVN và MSN. Ở một số trường hợp riêng lẻ, lực cầu mang tính kỹ thuật cũng xuất hiện khi VCG được kéo thoát khỏi mức giảm sàn, còn ACV tăng 2,92%.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị khớp lệnh ba sàn đạt 37.500 tỷ đồng, cho thấy hoạt động giao dịch vẫn rất sôi động dù xu hướng ngắn hạn đảo chiều. Khối ngoại bán ròng mạnh 1842.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1555.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, GAS, MSN, PVD, GEX, BSR, FRT, TCX, CI, VPL. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VCB, ACB, VNM, MWG, BID, VJC, PLX, STB.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 437.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 206.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, VCB, SHB, PLX, VRE, VNM, CTG, MWG, GEE, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: GAS, FPT, BSR, HPG, MSN, GEX, VPB, PNJ, PVD.

Tự doanh mua ròng 118.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 440.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MWG, MBB, TCB, VIX, VNM, ACB, TPB, HDB, MSN.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, FPT, VSC, EIB, VTP, KDH, E1VFVN30, FRT, GVR, GAS.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1230.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 907.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có VHM, HPG, FPT, HDB, VRE, TCB, SHB, VCG, MBB, GEE. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, VJC, ACB, BID, BSR, STB, VNM, VPB, VCB, GAS.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.575,9 tỷ đồng, tăng +235,3% so với phiên liền trước và đóng góp 14,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu HDB, với hơn 84,2 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 2.610,9 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thực phẩm, Dầu khí, Nhựa, cao su & sợi, trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Kho bãi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và duy trì ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

