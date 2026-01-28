Chứng khoán năm 2026: Lo lãi suất và "ngáo ộp" tỷ giá?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 28/01/2026
Thu Minh
28/01/2026, 14:02
Lãi suất hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong những tháng cuối năm, gây áp lực lên thanh khoản thị trường chứng khoán.
Nhận định về xu hướng này, bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng sự thận trọng của nhà đầu tư đối với lãi suất và lạm phát là hoàn toàn có cơ sở và có ảnh hưởng nhất định đến thị trường trong ngắn hạn. Năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt 19,01%, khiến nhu cầu huy động vốn tăng và mặt bằng lãi suất huy động nhích lên ở hầu hết các kỳ hạn.
Về lạm phát, rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát. CPI năm 2025 tăng 3,31%, thấp hơn ngưỡng mục tiêu. Dù Chính phủ đặt ngưỡng chấp nhận CPI cao hơn trong giai đoạn 2026–2030 (khoảng 4,5%), chưa thấy dấu hiệu lạm phát tăng mạnh nếu không xuất hiện cú sốc giá hàng hóa toàn cầu. Bà Trang kỳ vọng CPI năm 2026 khoảng 4,0%.
Do đó, dù có lo ngại về lãi suất và lạm phát song hai yếu tố này chủ yếu mang tính điều tiết nhịp tăng, không làm đảo chiều xu hướng thị trường. Với kỳ vọng trung – dài hạn từ chính sách và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, rủi ro điều chỉnh sâu là không lớn nếu các cân đối vĩ mô được kiểm soát tốt.
ACBS đã đưa ra dự báo năm 2026, lãi suất huy động tăng khoảng 1,0% - 1,5%, lãi suất cho vay tăng 1,5% -2,0%. Mặt bằng lãi suất mới (huy động 6,0% - 6,5%, cho vay 8,5% - 9,0%) vẫn cho phép nền kinh tế duy trì sức chống chịu tốt nếu được vận hành hiệu quả.
Đối với vấn đề tỷ giá, ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) khẳng định chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
Vấn đề tỷ giá sẽ là một yếu tố quyết định, cùng với đó là chênh lệch lớn của huy động vốn và tín dụng, và có vẻ thị trường đã có những dịch chuyển phù hợp. Các vấn đề về lãi suất và lạm phát, nhìn chung sẽ phản ánh một cách tổng hợp nhất đến những điều này. Ví dụ như tỷ giá, sẽ phản ánh xu hướng chênh lệch lãi suất danh nghĩa (kỳ vọng dài hạn dựa trên lợi suất thực của nền kinh tế và lạm phát), cho nên nhiều quốc gia để bảo vệ nội tệ khi có biến động mạnh sẽ phải nâng lãi suất.
Huy động vốn – tín dụng cũng vậy, khi lãi suất thấp, thì vay nợ nhiều, nhưng lại khó huy động được nguồn vốn, và chiều ngược lại.
Gần đây, lãi suất huy động và cho vay của nhiều ngân hàng đã tăng, với lãi suất huy động phổ biến ở khoảng 6% - 7%, tăng cỡ 1% - 1,5% so với trước đó. Như vậy lãi suất sẽ phải tiếp tục tăng.
"Lý do là cho đến giờ, theo tôi biết Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa tăng được dự trữ ngoại hối thông qua việc mua từ thị trường. Điều này tính đến nay là kéo dài sang năm thứ 3, lượng tăng dự trữ ngoại hối nhìn chung đến từ việc nhận lãi các trái phiếu chính phủ đang nắm giữ hoặc từ việc hủy các giao dịch mua kỳ hạn của các ngân hàng là chính.
Gần đây, lãi suất interbank có giai đoạn lên đến 7%+ cho các kỳ hạn 1 tháng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 năm, chênh lệch lãi suất VND - USD trên thị trường interbank để ổn định tỷ giá là vào khoảng 3%, với nhiều giai đoạn chênh lệch lên tới 5%. Lãi suất USD các kỳ hạn 1-3 tháng bám sát lãi suất Fed hiện đang vào khoảng 3,6%.
Như vậy, mức lãi suất interbank cho VND 7% là tương đối bình thường để ổn định tỷ giá, nếu không nói hoàn toàn có thể cao hơn.
Và như vậy, trong tình hình địa chính trị biến động, ngoại hối và quản lý ngoại hối cho một quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam sẽ tiếp tục là trọng tâm, khi đó, nền lãi suất ở Việt Nam có thể sẽ phải tiếp tục tăng thêm và cho đến khi điều này được phản ánh, thì có thể sẽ có những nhịp điều chỉnh trong những giai đoạn khó khăn ngắn hạn.
Về điểm số, theo bà Trang, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được dự báo tích cực theo hướng bền vững và có độ lan tỏa cao. Đà tăng sẽ được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, tăng trưởng lợi nhuận thực chất và định giá hợp lý, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bán lẻ, công nghệ, đầu tư công và một số doanh nghiệp Nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, logistics và hạ tầng.
ACBS dự báo lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng 14% - 15% trong năm 2026, với triển vọng tương đối đồng đều giữa các nhóm ngành. Theo đó, VN Index có thể tăng tương ứng 14% - 15%, ngay cả khi chưa mở rộng vùng định giá.
Ông Nguyễn Kỳ Minh cho rằng từ nay dòng vốn ngoại sẽ dần ổn định, nhưng chưa có đột phá trong ngắn hạn. Nếu các yếu tố đã đề cập diễn biến như kỳ vọng, năm nay tốc độ tăng 15% - 20% của VN-Index là hoàn toàn có thể đạt được, phù hợp với việc tăng trưởng của cung tiền, GDP danh nghĩa, tín dụng và các dịch chuyển cấu trúc. Mốc 2.000 điểm gần như là chắc chắn với VN-Index năm nay, còn các mốc thách thức hơn là ở 2.200 - 2.300 điểm.
12:08, 28/01/2026
07:57, 28/01/2026
Dòng tiền bắt đáy hôm nay vẫn hoạt động tích cực, giúp cải thiện hai tín hiệu: Đẩy thanh khoản tăng hơn 24% và giá “thoát đáy” biên độ rộng hơn. Dù vậy về tổng thể xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa kết thúc.
VN-Index chiều nay tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề từ các trụ, có lúc thủng ngưỡng 1800 điểm, xuống 1793,13 điểm. Mức hồi của điểm số cuối phiên là kém, nhưng cổ phiếu được đẩy giá lên tích cực hơn, do khả năng chọn lọc của dòng tiền không nhất thiết trùng với các mã trụ.
Trong bối cảnh giá vàng liên tiếp lập đỉnh, Trung Quốc được cho là đang nắm giữ khối lượng vàng dự trữ lớn hơn nhiều so với số liệu công bố - dấu hiệu Bắc Kinh tăng tích lũy tài sản chiến lược khi cạnh tranh với Mỹ leo thang...
Trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm trong khi dư nợ margin tiếp tục mở rộng, diễn biến này nhiều khả năng phản ánh xu hướng rút vốn ra khỏi hệ thống nhiều hơn là quá trình tái phân bổ sang các vị thế cổ phiếu.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: