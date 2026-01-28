Blog chứng khoán: Nhịp giảm vẫn chưa kết thúc

Dòng tiền bắt đáy hôm nay vẫn hoạt động tích cực, giúp cải thiện hai tín hiệu: Đẩy thanh khoản tăng hơn 24% và giá “thoát đáy” biên độ rộng hơn. Dù vậy về tổng thể xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa kết thúc.

VNI đã phản ứng một chút với mốc 1800 điểm, chủ yếu do khả năng hồi giá lên ở VHM và một số mã lớn khác. Tuy nhiên điểm số không phải là căn cứ tốt để đánh giá nhịp điều chỉnh này vì VIC, VHM hay các trụ ngân hàng vẫn đang giảm mạnh. Điều nên quan tâm hơn là dòng tiền hành động thế nào ở các cổ phiếu cụ thể, nhất là những mã có chất lượng cơ bản tốt.

Một thực tế không thể phủ nhận là tương quan tăng/giảm ở cổ phiếu mấy ngày nay liên tục nghiêng hẳn về phía giảm, tức là đa số cổ phiếu chịu áp lực giảm giá cùng với diễn biến xấu của VNI. Điều này một mặt làm tổn thương danh mục, mặt khác tạo điều kiện cho nhà đầu tư chọn lựa được các cổ phiếu tốt điều chỉnh dưới ảnh hưởng chung. Đây là cơ hội cho dòng tiền mới và dòng tiền đã tái cơ cấu ngắn hạn còn dư nguồn lực.

Nhìn từ góc độ này thì các cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng, những cổ phiếu giảm mạnh rồi hồi giá lên (bất kể chốt phiên xanh hay đỏ) và thanh khoản tốt thì đều có tín hiệu của dòng tiền vào. Sớm muộn những mã như vậy sẽ tìm được vùng cân bằng, vì nhịp giảm này không xuất phát từ các yếu tố cơ bản xấu đi mà chỉ là chênh lệch cung cầu ngắn hạn thông thường.

Dù vậy mức độ tổn thương ở danh mục cũng vẫn là rào cản tâm lý khiến dòng tiền chưa thể hành động một cách quyết liệt được. Với gần trăm cổ phiếu giảm vượt 1% hôm nay, diễn biến hồi giá chủ đạo ở vùng giá rất thấp. Giá càng hồi lên cao càng chậm lại và nếu có thể thống kê thì sẽ thấy lệnh mua chủ động cũng giảm đi. Đây là kết quả của chiến lược mua lại hoặc mua tích lũy từ tốn. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì thị trường đang trong nhịp giảm, bên bán còn sẵn sàng hạ giá thì tại sao bên mua phải nâng giá nhiều?

Vẫn giữ quan điểm thị trường có tăng thì có giảm, việc kiểm soát danh mục và giảm tỷ trọng là để giảm rủi ro ngắn hạn và giành nguồn lực để hạ giá vốn. Xác suất thua lỗ là cao và hiếm danh mục có thể an toàn lúc này. Điều quan trọng là mức thua lỗ vẫn trong tầm kiểm soát và tránh rơi vào trạng thái mua bán vội vã.

Thị trường phái sinh tiếp tục là kênh bù lỗ tốt, nhất là khi basis có lợi cho Short. Buổi sáng lần thứ 2 VN30 retest 2027.xx hay lúc chỉ số thủng vùng co biên độ 2018-2013.xx, basis đều tốt. Chỉ số có một ngày mở biên độ rất chuẩn xác, trượt từ 2027.xx xuống đúng 1988.xx. Buổi chiều nhịp rơi từ 2013.xx quay lại 1988.xx cũng có vùng đệm quá đẹp cho Short.

Hiện thị trường đang rơi vào trạng thái khá tách biệt cho thị trường cơ sở và phái sinh. Với cơ sở, dòng tiền bắt đáy bắt đầu tạo phân hóa và có lệnh chờ mua khá dày vùng thấp. Trong khi đó phái sinh VN30 vẫn đang chịu ảnh hưởng xấu từ trụ. Chiến lược là canh bắt đáy cơ sở, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1997.13, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 2013; 2019; 2027; 2040; 2048; 2059. Hỗ trợ 1989; 1980; 1968; 1959; 1947; 1934.

