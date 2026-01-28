Thứ Tư, 28/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Nhịp giảm vẫn chưa kết thúc

iTrader

28/01/2026, 16:15

Dòng tiền bắt đáy hôm nay vẫn hoạt động tích cực, giúp cải thiện hai tín hiệu: Đẩy thanh khoản tăng hơn 24% và giá “thoát đáy” biên độ rộng hơn. Dù vậy về tổng thể xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chưa kết thúc.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI đã phản ứng một chút với mốc 1800 điểm, chủ yếu do khả năng hồi giá lên ở VHM và một số mã lớn khác. Tuy nhiên điểm số không phải là căn cứ tốt để đánh giá nhịp điều chỉnh này vì VIC, VHM hay các trụ ngân hàng vẫn đang giảm mạnh. Điều nên quan tâm hơn là dòng tiền hành động thế nào ở các cổ phiếu cụ thể, nhất là những mã có chất lượng cơ bản tốt.

Một thực tế không thể phủ nhận là tương quan tăng/giảm ở cổ phiếu mấy ngày nay liên tục nghiêng hẳn về phía giảm, tức là đa số cổ phiếu chịu áp lực giảm giá cùng với diễn biến xấu của VNI. Điều này một mặt làm tổn thương danh mục, mặt khác tạo điều kiện cho nhà đầu tư chọn lựa được các cổ phiếu tốt điều chỉnh dưới ảnh hưởng chung. Đây là cơ hội cho dòng tiền mới và dòng tiền đã tái cơ cấu ngắn hạn còn dư nguồn lực.

Nhìn từ góc độ này thì các cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng, những cổ phiếu giảm mạnh rồi hồi giá lên (bất kể chốt phiên xanh hay đỏ) và thanh khoản tốt thì đều có tín hiệu của dòng tiền vào. Sớm muộn những mã như vậy sẽ tìm được vùng cân bằng, vì nhịp giảm này không xuất phát từ các yếu tố cơ bản xấu đi mà chỉ là chênh lệch cung cầu ngắn hạn thông thường.

Dù vậy mức độ tổn thương ở danh mục cũng vẫn là rào cản tâm lý khiến dòng tiền chưa thể hành động một cách quyết liệt được. Với gần trăm cổ phiếu giảm vượt 1% hôm nay, diễn biến hồi giá chủ đạo ở vùng giá rất thấp. Giá càng hồi lên cao càng chậm lại và nếu có thể thống kê thì sẽ thấy lệnh mua chủ động cũng giảm đi. Đây là kết quả của chiến lược mua lại hoặc mua tích lũy từ tốn. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì thị trường đang trong nhịp giảm, bên bán còn sẵn sàng hạ giá thì tại sao bên mua phải nâng giá nhiều?

Vẫn giữ quan điểm thị trường có tăng thì có giảm, việc kiểm soát danh mục và giảm tỷ trọng là để giảm rủi ro ngắn hạn và giành nguồn lực để hạ giá vốn. Xác suất thua lỗ là cao và hiếm danh mục có thể an toàn lúc này. Điều quan trọng là mức thua lỗ vẫn trong tầm kiểm soát và tránh rơi vào trạng thái mua bán vội vã.

Thị trường phái sinh tiếp tục là kênh bù lỗ tốt, nhất là khi basis có lợi cho Short. Buổi sáng lần thứ 2 VN30 retest 2027.xx hay lúc chỉ số thủng vùng co biên độ 2018-2013.xx, basis đều tốt. Chỉ số có một ngày mở biên độ rất chuẩn xác, trượt từ 2027.xx xuống đúng 1988.xx. Buổi chiều nhịp rơi từ 2013.xx quay lại 1988.xx cũng có vùng đệm quá đẹp cho Short.

Hiện thị trường đang rơi vào trạng thái khá tách biệt cho thị trường cơ sở và phái sinh. Với cơ sở, dòng tiền bắt đáy bắt đầu tạo phân hóa và có lệnh chờ mua khá dày vùng thấp. Trong khi đó phái sinh VN30 vẫn đang chịu ảnh hưởng xấu từ trụ. Chiến lược là canh bắt đáy cơ sở, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1997.13, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 2013; 2019; 2027; 2040; 2048; 2059. Hỗ trợ 1989; 1980; 1968; 1959; 1947; 1934.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

15:35, 28/01/2026

Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

Tiền chờ mua chứng khoán sụt giảm mạnh, dòng vốn đang bị rút khỏi thị trường?

14:02, 28/01/2026

Tiền chờ mua chứng khoán sụt giảm mạnh, dòng vốn đang bị rút khỏi thị trường?

Blog chứng khoán: Dòng tiền phân hóa trở lại

16:40, 27/01/2026

Blog chứng khoán: Dòng tiền phân hóa trở lại

Từ khóa:

bắt đáy cổ phiếu blog chứng khoán chiến lược đầu tư cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán phân tích thị trường chứng khoán tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

VN-Index chiều nay tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề từ các trụ, có lúc thủng ngưỡng 1800 điểm, xuống 1793,13 điểm. Mức hồi của điểm số cuối phiên là kém, nhưng cổ phiếu được đẩy giá lên tích cực hơn, do khả năng chọn lọc của dòng tiền không nhất thiết trùng với các mã trụ.

Trung Quốc tăng dự trữ vàng, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Trung Quốc tăng dự trữ vàng, giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Trong bối cảnh giá vàng liên tiếp lập đỉnh, Trung Quốc được cho là đang nắm giữ khối lượng vàng dự trữ lớn hơn nhiều so với số liệu công bố - dấu hiệu Bắc Kinh tăng tích lũy tài sản chiến lược khi cạnh tranh với Mỹ leo thang...

Chứng khoán năm 2026: Lo lãi suất và

Chứng khoán năm 2026: Lo lãi suất và "ngáo ộp" tỷ giá?

Lãi suất hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong những tháng cuối năm, gây áp lực lên thanh khoản thị trường chứng khoán.

Tiền chờ mua chứng khoán sụt giảm mạnh, dòng vốn đang bị rút khỏi thị trường?

Tiền chờ mua chứng khoán sụt giảm mạnh, dòng vốn đang bị rút khỏi thị trường?

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm trong khi dư nợ margin tiếp tục mở rộng, diễn biến này nhiều khả năng phản ánh xu hướng rút vốn ra khỏi hệ thống nhiều hơn là quá trình tái phân bổ sang các vị thế cổ phiếu.

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Fed

Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 27-28/1...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Nhịp giảm vẫn chưa kết thúc

Chứng khoán

2

Dòng tiền bắt đáy, giá phục hồi khá

Chứng khoán

3

Thanh Hoá ngăn chặn hơn 1 tấn thực phẩm trôi nổi tuồn vào cơ sở ăn uống dịp Tết

Thị trường

4

Bộ Y tế: Cần "chặn" virus Nipah ngay tại cửa khẩu

Dân sinh

5

Bộ Y tế yêu cầu ngừng kinh doanh 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy