SGI Capital: Khối ngoại bán ròng, lượng phát hành thêm lớn làm giảm sức mua của vốn nội

Với lượng margin tăng nhanh lên mức kỷ lục tại hầu hết các công ty chứng khoán trong tháng 7-8 vừa qua, thị trường sẽ cần những dòng tiền mới tham gia để duy trì thanh khoản và xu hướng tích cực trong những tháng cuối năm.

SGI Capital vừa nhận định về thị trường trong đó nhấn mạnh mặt trái của việc hạ thấp lãi suất, tăng cung tiền để đẩy mạnh tín dụng là đánh đổi sức ép lên tỷ giá và kích thích dòng tiền đầu cơ tiềm tàng trong tương lai hình thành các bong bóng tài sản.

Việc huy động tăng chậm hơn tín dụng trong một thời gian dài do lãi suất thấp đã khiến nhiều ngân hàng phải dùng thị trường hai để bù đắp thanh khoản. Hệ quả là lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mặt bằng cao trong 3 tháng gần đây dù SBV đã bơm một lượng thanh khoản lớn qua OMO.

Lợi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng dần phản ánh nhu cầu vay của chính phủ và nền kinh tế đang bước vào giai đoạn mở rộng nhanh. Lãi suất liên ngân hàng và trái phiếu chính phủ luôn có độ nhạy và đi trước lãi suất huy động.

Khi những mặt bằng lãi suất có độ nhạy cao này tăng lên, giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán thường giảm. Nếu tín dụng tiếp tục tăng trưởng ở mức 18-20% như hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có thể sẽ sớm phải tăng lên để bù đắp thanh khoản thay vì phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng như hiện nay.

Gần đây, Lãnh đạo Nhà nước đã bày tỏ quan ngại về giá bất động sản tăng quá cao không phù hợp với thu nhập của đa số hộ gia đình. Vấn đề này đang được cụ thể hóa bằng dự thảo các Nghị Quyết của các Bộ liên quan về hạn chế tỷ lệ vay đối với căn nhà thứ hai, thứ ba cũng như chính sách thuế đánh lên dự án và nhà đất bỏ hoang.

Nếu các chính sách này được thông qua sẽ rất tốt cho cân bằng vĩ mô dài hạn, hoạt động đầu cơ và bong bóng bất động sản sẽ được kiềm chế. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tạo ra thách thức ngắn hạn cho ngành bất động sản và ngân hàng khi tín dụng bất động sản là động lực tăng trưởng quan trọng.

VN-Index vẫn đang trụ vững kể cả khi nhà đầu tư ngoại bán ròng 80 nghìn tỷ từ đầu tháng 8 và 110 nghìn tỷ tính từ đầu năm. Nếu Việt Nam chính thức được nâng hạng vào 9/2026, các quỹ thụ động theo FTSE EM sẽ phân bổ khoảng 1,5 tỷ USD từ tháng 3/2027.

Lượng vốn phân bổ từ các quỹ chủ động tham chiếu theo FTSE có thể còn lớn hơn, tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của thị trường. Dù đây là điều tích cực nhưng với quy mô vốn hóa và thanh khoản hiện nay của thị trường chứng khoán Việt Nam, việc vài tỷ USD được khối ngoại mua trong 6-12 tháng có lẽ không còn quá quan trọng với xu hướng thị trường chung.

Thị trường sôi động đã giúp các doanh nghiệp IPO và phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu gần 40 nghìn tỷ đồng trong quý 3. Trong những tháng cuối năm, lượng vốn cần cho IPO và phát hành hiện hữu vẫn tiếp tục gia tăng.

Đồng thời, nhà đầu tư nội bộ và cổ đông lớn đăng ký thoái vốn cũng đang tăng lên gần đây khi định giá nhiều doanh nghiệp được đẩy lên mức cao. Trong khi đó, SGI Capital nhận thấy dòng tiền nộp mới từ trong nước đang chững lại trong tháng 9.

Áp lực thoái vốn từ khối ngoại, nội bộ và lượng tiền nộp phát hành đã làm giảm đáng kể số dư tiền mặt còn lại trong thị trường khiến thanh khoản suy giảm mạnh gần đây. Với lượng margin tăng nhanh lên mức kỷ lục tại hầu hết các công ty chứng khoán trong tháng 7-8 vừa qua, thị trường sẽ cần những dòng tiền mới tham gia để duy trì thanh khoản và xu hướng tích cực trong những tháng cuối năm.

"Việt Nam được FTSE chấp thuận nâng hạng vào 9/2026 là một tin vui lớn, nhưng chúng ta không nên kỳ vọng dòng tiền của khối ngoại sẽ ồ ạt đổ vào đưa thị trường.

Điều quan trọng nhất với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán luôn là sự ổn định của nền tảng vĩ mô tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và mang lại tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho cổ đông. Nâng hạng là điều kiện cần, còn chất lượng và mức độ hấp dẫn của hàng hóa mới là điều kiện đủ giúp chúng ta thu hút vốn ngoại", SGI Capital.