Đáo hạn bình yên, cổ phiếu bất động sản tăng nóng, khối ngoại mua ròng mạnh trở lại

Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.

VN-Index đóng cửa tăng 0,51% tương đương +8,9 điểm mặc dù giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục vẫn giảm 1,43 điểm. VIC được kéo tăng vọt 1,72%, ngay lập tức vượt qua MSN trở thành cổ phiếu tạo điểm số tốt nhất. VJC từ 2h15 trở đi cũng rất khỏe và đóng cửa kịch trần. Chỉ 3 cổ phiếu này đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 8,9 điểm.

Dù vậy các blue-chips khác cũng không phải là kém, chỉ là phân hóa quá sâu sắc. VN30-Index cũng được lợi nhờ VIC, MSN, VJC, tăng 0,63% và trong 12,63 điểm tăng thì 15,7 điểm là nhờ bộ ba nói trên. Độ rộng của rổ chỉ là 13 mã tăng/12 mã giảm nhưng vốn nhóm tăng tốt hơn nhiều. Ngoài VIC, MSN, VJC, có VRE tăng 3,58%, BCM tăng 1,55%, MWG tăng 1,44%, TCB tăng 1,1%, BID tăng 1,02%. Nhóm giảm chỉ có 4 mã đáng kể là CTG giảm 1,82%, VHM giảm 1,61%, VPB giảm 1,48% và VIB giảm 1,23%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự phân hóa cũng khiến nhóm tăng có sức mạnh đáng kể và nhóm giảm cũng nhiều mã rơi sâu. Độ rộng tổng thể của sàn ghi nhận 180 mã tăng/129 mã giảm. Trong đó tròn 100 cổ phiếu tăng hơn 1%, tập trung 47,4% tổng thanh khoản của sàn.

Ngoài MSN kịch trần từ sáng, nhóm cổ phiếu bất động sản chiều nay mạnh lên đáng kể. DXG, DIG, NLG đã lên kịch trần với thanh khoản từ 500 tỷ tới cả ngàn tỷ đồng. Phiên sáng các mã này đã rất ấn tượng cả về thanh khoản lẫn giá, như DIG tăng 6,3%, DXG tăng 3,81%, NLG tăng 6,11%... Các cổ phiếu này đang thu hút dòng tiền cực mạnh, thậm chí DXG lập kỷ lục thanh khoản kể từ cuối tháng 8 với 1.449,6 tỷ đồng. Chỉ số đại diện nhóm VNREAL sàn HoSE thậm chí tăng 1,52% với giao dịch chiếm 21,3% sàn này bất chấp VHM vẫn rơi sâu.

Cổ phiếu bất động sản hôm nay rất mạnh.

Trong 100 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên có 28 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, trải rộng từ blue-chips tới midcap. GEX tăng 3,97%, PDR tăng 3,14%, NVL tăng 4,17%, TCH tăng 4,08%, KBC tăng 5,87%, HHV tăng 3,26%, VRE tăng 3,58%... Cổ phiếu bất động sản một lần nữa có nhiều đại diện trong nhóm hút tiền tốt nhất thị trường.

Ở phía giảm giao dịch chủ yếu dồn vào các cổ phiếu có thanh khoản cao và cũng không nhiều đại diện. VN-Index có 129 mã đỏ thì 65 mã giảm quá 1% nhưng chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tròn 10 mã khớp vượt trăm tỷ đồng thì bao gồm nhiều blue-chips như VHM, VPB, CTG, VIB, còn lại là VSC giảm 2,65%, GMD giảm 2,17%, ANV giảm 2,39%, PC1 giảm 1,89%, KHG giảm 1,4%.

Phiên hôm nay thị trường đem lại không khí vui hơn hẳn những ngày trước dù điểm số tăng không mạnh. Nguyên nhân đơn giản là sự phân hóa đã nghiêng về phía tăng nhiều hơn và nhiều cổ phiếu tăng mạnh, cơ hội để danh mục tăng trưởng đã cao lên.

Một diễn biến cũng khá bất ngờ là khối ngoại giao dịch năng động đột biến. Khối này giải ngân mới tới gần 6.071 tỷ đồng trên HoSE, gấp 3,5 lần phiên sáng. Phía bán ra cũng tăng 2,5 lần lên 5.207 tỷ, tương ứng mua ròng hơn 863 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 336,2 tỷ.

Những mã được mua ròng nổi bật là NLG +297,5 tỷ, DXG +244,1 tỷ, GEX +199,7 tỷ, VIX +128,9 tỷ, VIC +88,4 tỷ, HDB +85,3 tỷ… Phía bán ròng có SHB -164,3 tỷ, SSI -114 tỷ, HPG -103,6 tỷ, VCI -101,8 tỷ, MSN -95,7 tỷ, CII -88,2 tỷ.

Diễn biến đảo chiều mua ròng hôm nay tuy có yếu tố thỏa thuận nhiều nhưng cũng đã ngắt mạch bán ròng kéo tới 11 tuần liên tục. Các cổ phiếu được cầu ngoại đỡ tốt đều tăng giá, một số thậm chí kịch trần. NLG là ví dụ, khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 61,5% tổng thanh khoản, tại DXG là 23,2%.