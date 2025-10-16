Đáo hạn bình yên, cổ phiếu bất động sản tăng nóng, khối ngoại mua ròng mạnh trở lại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Kim Phong
16/10/2025, 15:32
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
VN-Index đóng cửa tăng 0,51% tương đương +8,9 điểm mặc dù giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục vẫn giảm 1,43 điểm. VIC được kéo tăng vọt 1,72%, ngay lập tức vượt qua MSN trở thành cổ phiếu tạo điểm số tốt nhất. VJC từ 2h15 trở đi cũng rất khỏe và đóng cửa kịch trần. Chỉ 3 cổ phiếu này đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 8,9 điểm.
Dù vậy các blue-chips khác cũng không phải là kém, chỉ là phân hóa quá sâu sắc. VN30-Index cũng được lợi nhờ VIC, MSN, VJC, tăng 0,63% và trong 12,63 điểm tăng thì 15,7 điểm là nhờ bộ ba nói trên. Độ rộng của rổ chỉ là 13 mã tăng/12 mã giảm nhưng vốn nhóm tăng tốt hơn nhiều. Ngoài VIC, MSN, VJC, có VRE tăng 3,58%, BCM tăng 1,55%, MWG tăng 1,44%, TCB tăng 1,1%, BID tăng 1,02%. Nhóm giảm chỉ có 4 mã đáng kể là CTG giảm 1,82%, VHM giảm 1,61%, VPB giảm 1,48% và VIB giảm 1,23%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự phân hóa cũng khiến nhóm tăng có sức mạnh đáng kể và nhóm giảm cũng nhiều mã rơi sâu. Độ rộng tổng thể của sàn ghi nhận 180 mã tăng/129 mã giảm. Trong đó tròn 100 cổ phiếu tăng hơn 1%, tập trung 47,4% tổng thanh khoản của sàn.
Ngoài MSN kịch trần từ sáng, nhóm cổ phiếu bất động sản chiều nay mạnh lên đáng kể. DXG, DIG, NLG đã lên kịch trần với thanh khoản từ 500 tỷ tới cả ngàn tỷ đồng. Phiên sáng các mã này đã rất ấn tượng cả về thanh khoản lẫn giá, như DIG tăng 6,3%, DXG tăng 3,81%, NLG tăng 6,11%... Các cổ phiếu này đang thu hút dòng tiền cực mạnh, thậm chí DXG lập kỷ lục thanh khoản kể từ cuối tháng 8 với 1.449,6 tỷ đồng. Chỉ số đại diện nhóm VNREAL sàn HoSE thậm chí tăng 1,52% với giao dịch chiếm 21,3% sàn này bất chấp VHM vẫn rơi sâu.
Trong 100 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên có 28 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, trải rộng từ blue-chips tới midcap. GEX tăng 3,97%, PDR tăng 3,14%, NVL tăng 4,17%, TCH tăng 4,08%, KBC tăng 5,87%, HHV tăng 3,26%, VRE tăng 3,58%... Cổ phiếu bất động sản một lần nữa có nhiều đại diện trong nhóm hút tiền tốt nhất thị trường.
Ở phía giảm giao dịch chủ yếu dồn vào các cổ phiếu có thanh khoản cao và cũng không nhiều đại diện. VN-Index có 129 mã đỏ thì 65 mã giảm quá 1% nhưng chỉ có 18 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tròn 10 mã khớp vượt trăm tỷ đồng thì bao gồm nhiều blue-chips như VHM, VPB, CTG, VIB, còn lại là VSC giảm 2,65%, GMD giảm 2,17%, ANV giảm 2,39%, PC1 giảm 1,89%, KHG giảm 1,4%.
Phiên hôm nay thị trường đem lại không khí vui hơn hẳn những ngày trước dù điểm số tăng không mạnh. Nguyên nhân đơn giản là sự phân hóa đã nghiêng về phía tăng nhiều hơn và nhiều cổ phiếu tăng mạnh, cơ hội để danh mục tăng trưởng đã cao lên.
Một diễn biến cũng khá bất ngờ là khối ngoại giao dịch năng động đột biến. Khối này giải ngân mới tới gần 6.071 tỷ đồng trên HoSE, gấp 3,5 lần phiên sáng. Phía bán ra cũng tăng 2,5 lần lên 5.207 tỷ, tương ứng mua ròng hơn 863 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 336,2 tỷ.
Những mã được mua ròng nổi bật là NLG +297,5 tỷ, DXG +244,1 tỷ, GEX +199,7 tỷ, VIX +128,9 tỷ, VIC +88,4 tỷ, HDB +85,3 tỷ… Phía bán ròng có SHB -164,3 tỷ, SSI -114 tỷ, HPG -103,6 tỷ, VCI -101,8 tỷ, MSN -95,7 tỷ, CII -88,2 tỷ.
Diễn biến đảo chiều mua ròng hôm nay tuy có yếu tố thỏa thuận nhiều nhưng cũng đã ngắt mạch bán ròng kéo tới 11 tuần liên tục. Các cổ phiếu được cầu ngoại đỡ tốt đều tăng giá, một số thậm chí kịch trần. NLG là ví dụ, khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 61,5% tổng thanh khoản, tại DXG là 23,2%.
Ngày 16/10/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) chính thức khai trương trụ sở chính mới tại Tòa nhà số 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng và hoàn thiện mạng lưới hoạt động trên toàn quốc.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục giữ vai trò chất xúc tác cho xu hướng tăng bền bỉ của kim loại quý này...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: