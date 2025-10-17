“Gãy trụ” cả loạt, thị trường lao dốc, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Kim Phong
17/10/2025, 15:32
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Thị trường vốn đã có tín hiệu xấu từ sáng khi VN-Index liên tục trượt dốc và độ rộng từ từ co lại. Nhóm trụ đã bị “đốn hạ” từ sớm, chốt phiên sáng VIC giảm 3,57%, VHM giảm 3,52%, VPL giảm 1,71%... Sang chiều các trụ này tiếp tục suy yếu thêm nữa. VIC đóng cửa giảm 4,27%, VHM giảm 4,92%, VPL giảm 3,78%. Chỉ riêng 3 cổ phiếu này đã lấy đi 13,1 điểm của VN-Index.
Không chỉ vậy, đã không có khả năng xoay trụ nào diễn ra. Sức nặng của nhóm Vin được cộng hưởng thêm đà giảm của nhóm ngân hàng. VCB lao dốc 1,59%, TCB giảm 1,45%, CTG giảm 2,97%, BID giảm 1,6%, VPB giảm 3,77%. Đây đều là các cổ phiếu nằm trong Top 10 vốn hóa của sàn HoSE.
Nhóm ngân hàng rất tệ hôm nay, dù trong 27 mã vẫn có 5 mã xanh. Nhóm tăng đều không có nhiều ảnh hưởng, bao gồm PGB, KLB, ABB, VBB, NVB. Phía ngược lại có tới 8 cổ phiếu ngân hàng giảm từ 2% tới trên 3% và 6 mã khác giảm trong biên độ 1% tới dưới 2%.
Các blue-chips còn lại có thể xếp vào nhóm trụ thì cũng rất kém như HPG giảm 0,88%, FPT giảm 1,89%, VNM giảm 3,92%... Rổ VN30 chốt phiên với duy nhất 3 mã xanh rất yếu là VJC, BCM và SAB. Ngược lại có tới 26 mã đỏ, trong đó 11 mã giảm quá 2% và 7 mã khác giảm từ 1% tới 2%. VN30-Index đóng cửa giảm 2,23% còn mạnh hơn cả VN-Index (-2,02%).
Diễn biến “gãy trụ” là điều không khó đoán vì một số cổ phiếu đã tăng rất nóng thời gian qua, sớm muộn cũng phải có nhịp điều chỉnh. Điều mà nhà đầu tư quan tâm có lẽ là ảnh hưởng của nó tới thị trường như thế nào. Phiên hôm nay cho thấy tâm lý khá bi quan, dù không đến mức rơi vào cảnh bán tháo.
Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 96 mã tăng/236 mã giảm, trong đó 128 cổ phiếu giảm quá 1%, tập trung 56,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Tới 6 cổ phiếu bị bán tháo tạo thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng là GEX giảm 5,96%, VIX giảm 2,91%, VPB giảm 3,77%, SSI giảm 1,33%, VHM giảm 4,92% và VIC giảm 4,27%. Gần 40 cổ phiếu khác xuất hiện thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng với rất nhiều mã giảm từ 3% tới 5% giá trị.
Thanh khoản cao, biên độ giảm lớn là đặc trưng của hoạt động bán tháo. Lượng cổ phiếu muốn thoát ra quá lớn khiến người bán phải hạ giá liên tục để đủ cầu. Thực tế mức giảm hơn 2% chỉ trong một ngày là rất lớn. Đặc biệt nếu nhìn từ góc độ rủi ro hơn là không ít cổ phiếu hầu như đứng im hoặc giảm kể từ khi VN-Index vượt 1700 để lên gần 1800 điểm nhưng lúc này cũng bị cuốn vào đợt bán tháo chung.
Ở phía tăng, tuy cũng còn 96 mã xanh nhưng giao dịch đáng chú ý chỉ tụ vào chừng chục cổ phiếu thực sự còn được dòng tiền nâng đỡ. CII tăng 1,17% thanh khoản 986,4 tỷ; NVL tăng 2,15% với 539,2 tỷ; NKG tăng 1,72% với 403,2 tỷ; NTL tăng 6,84% với 136,2 tỷ; GEE tăng 2,59% với 136,2 tỷ; ANV tăng 4,41% với 106,7 tỷ; BMP tăng 6,98% với 102,6 tỷ; LCG tăng 1,22% với 102,3 tỷ. Phần nhiều trong số này cũng phải chịu sức ép đáng kể. Ví dụ CII đã bị đánh tụt giá xuống tới 3,19% so với đỉnh; NVL tụt 2,06%, NKG tụt 2,2%, GEE tụt 2,78%...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay ghi nhận bán ròng rất lớn, tới 1.964 tỷ đồng trên sàn HoSE. Dù vậy trong số này có 1.022 tỷ đồng là thỏa thuận ròng ở VSH. Dù loại đi VSH thì mức bán ròng còn lại cũng đã vượt qua mức mua ròng hôm qua (540 tỷ đồng). Các cổ phiếu bị xả lớn là VRE -184,1 tỷ, SSI -170,1 tỷ, VCI -166,2 tỷ, VND -131,2 tỷ, CTG -111,8 tỷ, KBC -92,7 tỷ, VNM -88 tỷ… Phía mua ròng có VHM +198,5 tỷ, VJC +118,6 tỷ, DXG +117 tỷ, DIG +91,8 tỷ, MSN +70,4 tỷ.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
