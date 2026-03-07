Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” khi giá dầu tăng hơn 12% và báo cáo việc làm gây thất vọng

Bình Minh

07/03/2026, 08:41

Cùng với nỗi thất vọng do báo cáo việc làm mang lại, nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall còn hứng chịu một cú sốc tâm lý do sự bùng nổ của giá dầu thô...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/3), khi giá dầu thô tăng dữ dội theo đà leo thang của chiến sự ở Trung Đông và báo cáo việc làm phi nông nghiệp mang tới những con số hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 453,19 điểm, tương đương giảm 0,95%, chốt ở mức 47.501,55 điểm. Vào thời điểm chạm đáy của phiên, chỉ số mất gần 950 điểm, tương đương giảm khoảng 2%.

Chỉ số S&P 500 sụt 1,33%, chốt ở mức 6.749,02 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,59%, còn 22.387,68 điểm. Ở mức thấp nhất trong phiên, hai chỉ số giảm tương ứng 1,7% và 1,9%.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 2, khu vực phi nông nghiệp của nước này mất 92.000 công việc và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,4%. Sự sụt giảm này của số công việc là một bất ngờ lớn đối với thị trường bởi trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 50.000 công việc trong tháng 2 và tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%.

Cùng với nỗi thất vọng do báo cáo việc làm mang lại, nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall còn hứng chịu một cú sốc tâm lý do sự bùng nổ của giá dầu thô.

Tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao sau tăng 9,89 USD/thùng, tương đương tăng 12,21%, chốt ở mức 90,9 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 7,28 USD/thùng, tương đương tăng 8,52%, chốt ở mức 92,69 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu WTI tăng 35%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng giao sau của loại dầu này bắt đầu được giao dịch vào năm 1983. Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran nổ ra vào ngày 28/2, đang leo thang và lan rộng ra khắp khu vực Trung Đông, đang thúc giá dầu tăng mạnh sau một thời gian trầm lắng vì mối lo dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu.

Cú bứt phá của giá dầu trong phiên ngày thứ Sáu diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ không có chuyện chiến tranh kết thúc nếu Iran không “đầu hàng vô điều kiện”.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar, ông Saad al-Kaabi, nói với tờ báo Financial Times rằng các nhà sản xuất năng lượng ở Vùng Vịnh có thể phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng trong những ngày tới để đóng cửa hoạt động sản xuất - một động thái có thể đẩy giá dầu thế giới lên mức 150 USD/thùng. Ông cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể “hạ gục các nền kinh tế trên thế giới”.

Trao đổi với hãng tin CNBC sau khi thị trường đóng cửa, giáo sư danh dự Jeremy Siegel của trường kinh doanh Wharton, Mỹ, cho biết ông đang rất thận trọng và “nếu tình hình không có sự chuyển biến tích cực vào cuối tuần này, tôi cho rằng giá dầu có thể lên tới 100 USD/thùng ngay trong tuần tới”.

Nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty quản lý quỹ Argent Capital Management nhận định biên độ giữa mức cao và mức thấp của giá dầu đã “mở rộng mạnh mẽ”, và ngay cả trong trường hợp giảm bớt 20% dự báo giá dầu 150 USD/thùng mà vị Bộ trưởng Qatar đưa ra, thì đó vẫn là một mức giá cao nguy hiểm.

“Nếu tôi là một nhà giao dịch cổ phiếu, tôi sẽ không muốn nắm giữ một mớ những cổ phiếu có độ nhạy cảm cao với tình hình kinh tế qua cuối tuần này, trong lúc chiến tranh giữa Mỹ - Iran đang diễn ra, và với sự khó đoán định của Tổng thống Trump. Tôi cho rằng chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, tác động sẽ tiếp tục ngấm vào hành vi của thị trường chứng khoán”, ông Ellerbroek nói.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Do giá nhiên liệu tăng, giá cổ phiếu công ty tàu du lịch Royal Caribbean giảm hơn 10% trong tuần này, sau khi giảm 1% trong phiên ngày thứ Sáu. Caterpillar - một cổ phiếu thường bị chi phối bởi sức khỏe nền kinh tế - giảm hơn 3% trong phiên ngày thứ Sáu.

Theo Giám đốc đầu tư (CIO) Tim Holland của công ty Orion, số liệu việc làm tháng 2 gây thất vọng sẽ làm trỗi dậy những mối lo ngại về khả năng suy yếu của thị trường lao động Mỹ, sau khi mối lo này đã dịu đi phần nào sau báo cáo việc làm tháng 1 khả quan hơn dự báo. “Với giá năng lượng tăng cao, Phố Wall sẽ bắt đầu nói về tình trạng đình lạm. Đó là một sự kết hợp tồi tệ kiểu thập niên 1970 giữa tăng trưởng kinh tế suy giảm và lạm phát tăng cao”, ông Holland nói.

Cả tuần này, S&P 500 giảm 2%, Dow Jones giảm 3% và Nasdaq mất 1,2% số điểm.

