Trang chủ Chứng khoán

Cắt lỗ “vòng mới”, VN-Index giảm sốc 2,25%, xác lập tuần rơi kỷ lục từ sự kiện thuế đối ứng

Kim Phong

06/03/2026, 15:48

Áp lực bán hạ giá ồ ạt trong cả phiên hôm nay, nhất là buổi chiều, đã nhấn chìm gần như cả sàn. Số mã đỏ nhiều gấp 2,7 lần số xanh và VN-Index bốc hơi 2,25% tương đương -40,67 điểm. Chỉ số đã bẻ gãy mốc 1800 điểm và có triển vọng xuyên thủng luôn cả đáy ngắn hạn tháng 2 vừa qua.

VN-Index đang quay lại thử thách đáy tháng 2/2026 quanh 1750 điểm.
VN-Index đang quay lại thử thách đáy tháng 2/2026 quanh 1750 điểm.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 6%, mức kỷ lục kể từ tuần cuối tháng 3/2025 khi thị trường phản ứng với cú sốc thuế đối ứng (giảm 8,1%). Thanh khoản tuần này cũng lập kỷ lục 7 tuần với trung bình 38.549 tỷ đồng giá trị khớp lệnh mỗi ngày.

Trở lại với phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu trụ đã không làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp điểm số. Thậm chí VIC giảm 5,04%, GAS giảm 6,35% - hai trụ yếu nhất - đã lấy đi gần 17 điểm. Đó là chưa kể VCB giảm 1,44%, BID giảm 1,91%, CTG giảm 1,52%, TCB giảm 2,33%, MBB giảm 1,29%, VPB giảm 1,3%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa sàn HoSE.

Tổng thể rổ VN30 cũng chỉ có 3 mã tăng nhưng tới 23 mã giảm, trong đó 10 mã giảm quá 2% và 10 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới 2%. Dẫn đầu nhóm giảm là GVR rơi xuống tận giá sàn và chỉ trong 3 phiên gần nhất đã bốc hơi 17,5% giá trị. SSI giảm 5,97%, PLX giảm 4,17%, FPT giảm 3,32% là những cổ phiếu tệ nhất. VN30-Index đóng cửa cũng giảm 1,99%, nhờ 3 cổ phiếu xanh có vốn hóa nhỉnh hơn trong chỉ số này là DGC tăng 2,96%, VPL tăng 1,06%, SHB tăng 0,98%.

Các blue-chips thời điểm cuối phiên sáng không quá tệ, chỉ giảm nhẹ 0,65% và cũng mới có 8 mã giảm vượt 1%. Chiều nay áp lực bán hạ giá đã mạnh lên đáng kể, đẩy thanh khoản tăng 28% so với phiên sáng nhưng giá cổ phiếu lao dốc sâu hơn nhiều. VIC từ mức tham chiếu cuối phiên sáng lao dốc -5,04%. VCB trượt giảm 2,07% đảo chiều thành giảm 1,44%. TCB trượt dốc thêm 1,56%, chốt giảm 2,33%. GAS trượt dốc thêm 3,94% thành giảm 6,35%... Áp lực ở những cổ phiếu vốn hóa lớn như vậy khiến VN-Index có rất ít cơ hội để kháng cự.

Các trụ đã không làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp điểm số hôm nay.
Các trụ đã không làm tốt nhiệm vụ giữ nhịp điểm số hôm nay.

Phần còn lại của thị trường cũng vậy, thanh khoản chung trên HoSE chiều nay tăng 25% so với phiên sáng và mặt bằng giá thấp hơn. Độ rộng sàn này cuối ngày ghi nhận 88 mã tăng/237 mã giảm so với chốt phiên sáng là 108 mã tăng/190 mã giảm. Số mã giảm vượt 2% từ 53 mã buổi sáng lên 90 mã lúc đóng cửa. Tính chung số mã giảm từ 1% trở lên là 166 mã, so với 108 mã buổi sáng.

Rất nhiều cổ phiếu ghi nhận mức thanh khoản rất cao và giá giảm sâu: SSI giảm 4,97%, FPT giảm 3,32%, MWG giảm 2,93% với giá trị khớp lệnh vượt ngàn tỷ đồng. VCI giảm 6,17%, PLX giảm 4,17%, MSN giảm 2,66%, POW giảm 3,96%, HCM giảm 4,69% và thanh khoản đều trên 400 tỷ đồng. Tính chung nhóm 90 mã giảm quá 2% đã chiếm 45% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Nhóm đi ngược dòng hôm nay mang tính chất riêng lẻ nhiều hơn. Dầu khí vẫn có BSR tăng 4,07% thanh khoản 797,5 tỷ đồng. PVT tăng 6,97% với 750,5 tỷ. Phân bón hóa chất có DPM tăng 2,13% với 486,4 tỷ, DCM tăng 3,77% với 399,2 tỷ, DGC tăng 2,96% với 423,1 tỷ. Ngoài ra VCG tăng 1,78%, EVF tăng 1,49%, NLG tăng 1,56% là số ít còn lại đạt thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 38 mã tăng hơn 1% nhưng chỉ có những cổ phiếu kể trên là xuất hiện thanh khoản đáng tin cậy.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng cực mạnh 1.306 tỷ đồng trên sàn HoSE, nâng tổng giá trị rút ròng tuần này lên gần 6.000 tỷ. Các cổ phiếu bán đáng chú ý là FPT -577,9 tỷ, SSI -184 tỷ, VIC -172,8 tỷ, VHM -123,2 tỷ, VPB -90,1 tỷ. Phía mua ròng có BSR +160,8 tỷ, DCM +117,7 tỷ, MWG +86 tỷ, PVT +62 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay bốc hơi 40,67 điểm và đã rơi xuống mức 1767,84 điểm. Chỉ số này như vậy đã để gãy mốc số tròn 1800 điểm. Tuy vậy vẫn còn một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn là đáy tháng 2 và qua, tương đương vùng 1750 điểm.

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu gas cổ phiếu ssi cổ phiếu VIC mốc hỗ trợ kỹ thuật nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

