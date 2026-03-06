Chủ Nhật, 08/03/2026

Chứng khoán

Blog chứng khoán: Muốn ép giá thêm nữa?

iTrader

06/03/2026, 16:27

Hôm nay là thất bại của dòng tiền mua, có vẻ người cầm tiền muốn chiết khấu thêm nữa. Thanh khoản HSX giảm 13% về giá trị lẫn khối lượng trong khi điểm số bốc hơi 2,25% với 166 cổ phiếu rơi quá 1%.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Sau hai phiên giữa tuần diễn ra sự giằng co và cầu đẩy lên khá tốt, hôm nay nhịp giảm buổi sáng khá nhẹ và cũng có phục hồi lên sát tham chiếu của VNI. Tuy nhiên đến chiều thì bên bán hoàn toàn khống chế, chủ động hạ giá xuống để tìm kiếm sức cầu đồng thời đẩy thanh khoản tăng cao đáng kể so với buổi sáng.

Đó là sự thay đổi trong quan điểm đáng chú ý trong ngắn hạn khi nhịp bắt đáy T+ đã không đem lại hiệu quả đủ tốt. Ngay cả khi bán trong phiên sáng hôm nay thì lợi nhuận cũng không nhiều, còn bán buổi chiều hầu hết là cắt lỗ.

Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX hôm nay giảm khoảng 15% so với hôm qua, đạt hơn 32,3k tỷ chưa kể thỏa thuận. Bình thường đây cũng là mức giao dịch lớn, nhưng so với các phiên đầu tuần thì kém xa (trung bình 4 phiên trước là 44k tỷ/ngày). Hiện tượng giảm thanh khoản đi kèm với giá lao dốc sâu hơn thì chỉ có thể là do bên mua rút lui.

Thị trường đang bước vào giai đoạn ép rất mạnh, phá vỡ các mốc hi vọng ngắn hạn. Khi đợt bắt đáy đầu tiên thất bại thì khả năng cao là sức ép sẽ còn tăng lên nữa, dù trong tuần này dòng tiền dài hạn mua cũng không nhỏ. Nếu chiến sự tiếp tục nóng và thị trường quốc tế vẫn phản ứng bất lợi, tuần tới khả năng cao sẽ vẫn có sự buông xuôi của bên mua để mặc bên bán tháo chạy. Kịch bản giá giảm mạnh và thanh khoản thấp sẽ diễn ra.

Cơ hội lựa chọn cổ phiếu đi ngược dòng đang co hẹp lại đáng kể. Hôm nay dầu khí cũng điều chỉnh ở nhiều mã, chỉ còn thượng nguồn như BSR là tích cực. DCM, DPM, DGC, VCG, EVF, NLG có sức đề kháng khá tốt nhưng chỉ là số cá biệt, chưa kể cũng không chắc dòng tiền còn đủ bền vững hay không.

Hiện thị trường đang trong trạng thái lo lắng tổng thể và không có cú sốc thông tin đột ngột nào. Nhu cầu giảm rủi ro vẫn đang lấn át dù những người tháo chạy lúc này là khá muộn và chịu thiệt hại lớn. Vì vậy chiến lược mua nên chọn giá hợp lý và mua chậm. Trong khủng hoảng luôn có cơ hội, chỉ là còn nguồn lực ở lúc cần thiết hay không mà thôi.

Thị trường phái sinh hôm nay biến động không mạnh, biên độ lớn nhất tập trung vào nhịp giảm đầu ngày cũng như 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Trong phiên, phần lớn thời gian VN30 dao động trong biên độ 1921.xx tới 1933.xx với basis khá chặt nên Long/Short cũng thuận lợi, dù hiệu quả thì không cao. Riêng nhịp ép cuối chỉ số bị đánh gãy mốc 1921.xx rất dứt khoát với đồng loạt các blue-chips lớn. Tốc độ chạy của giá F1 rất nhanh, khó giao dịch và thời gian cũng rất ngắn.

Hiện bên mua đang có tín hiệu ngãng ra, dù là vì mục đích đòi hỏi mức chiết khấu nhiều hơn hay sợ hãi chưa dám mua thì cũng đem lại hiệu ứng thiếu cầu. Bên bán đang làm chủ thị trường thì phải chờ sức ép giảm xuống, hoặc là thanh khoản sẽ rất thấp, hoặc là biên độ dao động giá phải hẹp lại. Chiến lược là mua thận trọng giá thấp với lô nhỏ, nhiều bước giá, Long/Short linh hoạt với phái sinh để bù lỗ danh mục cơ sở.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1904.19. Cản gần nhất phiên tới là 1905; 1921; 1931; 1947; 1955; 1965. Hỗ trợ 1981; 1878; 1865; 1858; 1849.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

